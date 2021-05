El brote de Covid-19 en la fábrica de Foxconn afecta directamente a la producción del iPhone

La producción de iPhones en la planta de Foxconn en la India se ha visto afectada por un brote de Covid-19 entre sus empleados, subrayando el riesgo continuo que supone la pandemia para la industria móvil global.

Las instalaciones de Foxconn en Chennai están en Tamil Nadu, una de las regiones más afectadas por la segunda ola del coronavirus en el país. El estado está sujeto actualmente a un confinamiento total, con restricciones a sus ciudadanos y empresas en un intento por frenar la expansión del virus.

Según Reuters, Foxconn ha impuesto una medida de 'no entrada' a la fábrica, y once empleados han abandonado el lugar, pudiendo no regresar.

Foxconn y iPhone

Como en otras partes del mundo, Foxconn ofrece a los empleados acomodación, y la firma ha confirmado a la agencia de noticias que un reducido número de trabajadores han dado positivo en Covid-19, y se cree que son alrededor de 100.

Se ha dicho que aquellos positivos serán tratados con asistencia médica, aunque no se ha especificado cómo se ha visto afectado en el rendimiento o niveles de personal.

De todas formas, se cree que el brote ha tenido un efecto notable en los niveles de producción. El impacto en la cadena de suministro de Apple será mínimo, porque esa planta es la que produce los iPhones concretamente para la India, un mercado pequeño para la compañía, pero el incidente refuerza la incertidumbre sobre la recuperación del mercado.

Aunque las medidas de confinamiento y los retos macroeconómicos han sido los factores principales detrás de la caída de las ventas, los cierres de las fábricas de China durante la primera fase de la pandemia también han contribuido. Mientras tanto, la escasez de componentes continua afectando a los fabricantes.

La mayoría de los analistas cree que el mercado seguirá a la baja en 2021, aunque con una tasa menor que el año pasado, gracias a que las restricciones se van rebajando, antes de volver a los niveles pre-Covid en 2022.

Apple en sí no ha mostrado signos de estar a bajo rendimiento, la demanda para el iPhone 12 sigue batiendo récords de ventas en el último trimestre.

Hemos contactado con Apple para que nos cuente más.

Via Reuters