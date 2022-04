¿Deseabas que hubiera un OnePlus 10 estándar? Pues parece que habrá uno, aunque con otro nombre

El OnePlus 10 Pro (opens in new tab), que acaba de salir a la venta en España, es un móvil maravilloso, pero eso no quita que mucha gente se sintiera decepcionada cuando se enteraron de que este año no vendría acompañado de un OnePlus 10 estándar, ya que al fin y al cabo, es una versión más económica.

Sin embargo, parece que podemos darle una alegría a todas esas personas, ya que podríamos tener una alternativa... pero de la marca hermana de OnePlus: Oppo.

Decimos esto porque el reputado filtrador Digital Chat Station ha publicado en la red social china Weibo una imagen filtrada del Oppo Reno 8, junto con algunas de las especificaciones del móvil. Esta es la gama media de Oppo, y lo cierto es que si pincháis aquí para ver la foto, veréis que la similitud con el OnePlus 10 Pro es innegable.

Como siempre os recomendamos, hay que coger con pinzas esta información, ya que se trata de una filtración, y no de algo oficial, pero lo cierto es que este filtrador en particular, tiene un historial realmente fiable.

El diseño del Oppo Reno 8 que vemos en la imagen, está claramente basado en la misma plantilla que el OnePlus 10 Pro, como se puede ver sobre todo en el módulo trasero de cámaras, que tiene un diseño muy único en el mercado. Básicamente, tiene una forma cuadrada, es de gran tamaño, y observamos la misma distribución de las tres lentes, junto con ese flash con forma de anillo... ¡incluso los bordes curvados del módulo de cámaras son iguales!

Francamente, según esta imagen, la única diferencia en el módulo de cámaras es el hecho de que el del Oppo Reno 8, obviamente, no muestra el logo de OnePlus, y tampoco el de Hasselblad. Claro que esto es lógico, ya que es un Oppo.



Por lo demás, vemos que el móvil de Oppo tiene los bordes de la pantalla planos, mientras que la del OnePlus los tiene curvados, pero eso es normal, ya que los Reno son modelos de gama media.

Digital Chat Station también ha dado algunos detalles de las especificaciones. Según afirma la publicación, el teléfono contará con una pantalla de 6.55 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120Hz, y la cámara principal será un potente sensor Sony IMX 766, de 50MP, que es uno que se ha vuelto muy popular para móviles de esta gama, ya que ofrece un gran rendimiento en condiciones de poca luz.

Las razones por las que ambos móviles se parecen tanto

Que el Oppo Reno 8 se parezca tanto al OnePlus 10 Pro, no es porque Oppo esté plagiando a OnePlus. Como tal vez sepáis, estas dos marcas son hermanas, ya que son propiedad de la misma compañía matriz, y ahora la fusión se ha hecho efectiva. Pero lo cierto es que ya desde hace algunos años, hemos visto como Oppo y OnePlus han lanzado móviles muy similares.

El OnePlus 10 Pro tiene unas especificaciones muy parecidas al Oppo Find X5 Pro, que se lanzó tan solo un mes antes. Como decimos, ya estamos acostumbrados a ver que las dos marcas sacan teléfonos con muchas cosas en común, y esto es algo que probablemente le permita a la empresa combinar y compartir los procesos de fabricación y así reducir los costes de producción.

Parece que en este caso, gracias a esto, Oppo les dará justo lo que querían a todas las personas que deseaban comprarse un OnePlus 10 estándar: una versión más asequible del OnePlus 10 Pro. Además, con todas las fantásticas especificaciones que se ha afirmado que tendrá el Oppo Reno 8, como además se venda a un precio parecido a sus predecesores, se convertirá en una compra realmente tentadora.

Lo único que todavía nos falta por saber, además de que se confirme la existencia de este teléfono filtrado con ese diseño, es si lo lanzarán en España... esperemos que sí, aunque también es cierto que todavía estamos esperando a que el Reno 7 llegue a nuestro país.