Descansa en paz, RTX 3080 de 12GB - en realidad nunca deberías haber existido

Se especula que Nvidia ha parado la producción de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 de 12GB, que es la variante más potente de la RTX 3080.

Es importante recalcar que esta no es una confirmación oficial, por lo que no sabemos con certeza si esta información está en lo cierto, pero el usuario de Twitter, y entusiasta de las GPUs, @Zed_Wang (opens in new tab), afirma que esta tarjeta gráfica ya no seguirá siendo producida por Nvidia debido a que los precios de las gráficas han bajado. Concretamente, ha escrito: "Tras la drástica bajada de precio de la 3080Ti, la 3080 de 12GB tiene ahora el mismo precio que la 3080Ti y por eso Nvidia ha decidido dejar de enviar los chips 3080 12GB al AIC".

nope,only 3080 12G is been stop produced. After the dramatic price drop of 3080Ti, 3080 12G now has the same price as 3080Ti and that’s why Nvidia decides to stop sending 3080 12G chips to the AIC.June 26, 2022 See more

Como hemos dicho, esto es un rumor y todavía no ha habido confirmación oficial de este hecho, pero hemos contactado con Nvidia para que nos lo aclare.

Con el reciente colapso del mercado de criptomonedas, hemos visto cómo el mercado se ha inundado de tarjetas gráficas baratas y usadas, ya que los criptomineros están tratando de vender sus equipos para recuperar sus pérdidas. Esto, junto con el alivio de la escasez de chips, ha hecho que por primera vez, en casi dos años, las tarjetas gráficas vuelvan a estar disponibles al precio de venta recomendado.

Es típico que los fabricantes de GPUs reduzcan la producción de un producto cuando están a punto de lanzar una nueva generación, con la intención de dar espacio a las nuevas gráficas. Claro que las GPU más antiguas seguirán siendo relevantes durante un tiempo, sobre todo si la generación actual baja de precio de forma muy destacable cuando se lancen las nuevas RTX 4080, pero por lo general, Nvidia debe poner toda su atención a partir de ahora en la producción de sus próximas gráficas Lovelace.

Echando un vistazo a los vendedores, se puede ver cómo está la situación. Hay variantes de la RTX 3080 de 12GB que están prácticamente al mismo precio que las de 10GB, lo que hace difícil vender estas últimas; al fin y al cabo, es una oferta poco atractiva si la de 12GB tiene el mismo precio.

Teniendo en cuenta esto, la explicación de que la RTX 3080 Ti (opens in new tab)se esté vendiendo por el mismo importe que la RTX 3080 de 12GB parece legítima: no tiene sentido seguir produciendo una tarjeta que está impidiendo la venta de otras GPU que ya están fabricadas, y menos una que probablemente se creó simplemente para evitar que se desperdiciaran chips.

Tener dos RTX 3080 nunca fue una buena idea

La primera vez que hubo rumores sobre la RTX 3080 de 12GB fue en diciembre de 2021, y cuando por fin fue presentada, resultó ser tan solo una pequeña mejora respecto a la RTX 3080 original.

De hecho, es posible que Nvidia planeara en un principio cancelar esta gráfica, ya que los rumores en ese momento variaban entre la anticipación por la nueva versión de la GPU, y las informaciones de que Nvidia finalmente no la lanzaría. No es algo raro que haya tarjetas gráficas planeadas para ser lanzadas en un principio, y que luego cambien de opinión en el último momento y las cancelen, pero es algo que crea algunas sospechas.

La razón más plausible de por qué hay dos variantes diferentes de la RTX 3080 es que, en el momento de su lanzamiento, las GPU eran extremadamente difíciles de conseguir. No es de extrañar, ya que a día de hoy sabemos que los criptomineros se gastaron casi 15.000 millones de dólares en tarjetas gráficas durante los últimos dos años (opens in new tab), lo que obviamente contribuyó a la escasez de estos preciados componentes. Esto, junto con la inflación, hizo que el precio de las GPU se disparara de forma excesiva.

Esto significa que la RTX 3080 de 12GB fue probablemente una intento por parte de Nvidia de tratar de sacar al mercado más tarjetas gráficas para tratar de aliviar la descomunal diferencia de precios entre la RTX 3080 de 10GB original y la RTX 3080 Ti (opens in new tab) o la RTX 3090.

También es posible que esas gráficas se crearan para tratar de evitar que se desperdiciaran chips. Es posible que los chips destinados a las tarjetas gráficas más potentes no pasaran la inspección, dejando a Nvidia con un montón de hardware que no era lo suficientemente potente como para mover la RTX 3090, y por otro lado, demasiado potente para la RTX 3080. En ese caso, tendría sentido usarlas en vez de tirarlas a la basura, y ahí es donde entra la RTX 3080 de 12GB. Es difícil creer que la RTX 3080 de 12GB fuera algo realmente previsto, y no solo una solución para darle uso a esos chips.

No es que esta sea una práctica poco común en la fabricación de GPUs. Hay indicios que sugieren que ocurrió algo similar con los chips destinados a la RTX 3080 Ti el año pasado (opens in new tab). Aun así, la creación de dos SKU ("referencias") para la misma GPU resulta innecesariamente confusa para los consumidores, y la gran cantidad de tarjetas gráficas producidas tanto por Nvidia como por AMD parece un poco excesiva conforme nos vamos acercando al final de esta generación.



Esta saturación de modelos de GPUs en el mercado posiblemente tenía como objetivo solucionar los problemas de suministro, así que de verdad que espero que consigamos un milagro en el próximo lanzamiento. Es casi imposible garantizar un menor número de SKU, una mejora de la disponibilidad y un precio consistente, pero dado que el mercado de las criptomonedas sigue en horas bajas, podríamos tener la oportunidad de comprar una GPU Lovelace o una RDNA3 a un precio razonable cuando se lancen al mercado.