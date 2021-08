¿Cuál es el límite? El Xiaomi 12 Ultra podría tener una cámara de 200MP

Xiaomi puede ser una de las marcas más innovadoras de telefonía del mundo, pero integra a partes igual 'funciones de escándalo' y 'extras rarísimos que no necesitamos'. En este caso, el Xiaomi 12 podría tener una cámara de 192MP o 200MP.

Esto nos llega de la conocida página de filtraciones Digital Chat Station, que publicó en la plataforma Weibo diciendo 'con una máquina de ingeniería mínima llegamos a doscientos millones de píxeles'. No te preocupes, has leído bien, lo que pasa es que la traducción de chino no es lo nuestro. Básicamente significa que la cámara del teléfono tendría como mínimo 200MP.

¿Cómo sabemos que se refiere al Xiaomi 12 Ultra? Bueno, el post llega después de que Xiaomi publicara un mensaje del estilo, y muchos han comentado que el texto inicial de ese mensaje lo confirma, aunque tal vez haya algo en el texto que no hemos sabido traducir del todo bien.

Si estás teniendo un déjà vu, es porque ya hablamos de algo parecido, de la misma fuente, aunque se trataba del Xiaomi 12 estándar, no el Ultra. Suponemos que el filtrador tiene ahora nueva información.

El rumor incial hablaba de una cámara de 192MP o 200MP, y la segunda tenía más probabilidades que la primera, y no hablamos de dos posibilidades distintas.

Digital Chat Station, en el nuevo post de Weibo, continúa: 'los otros dos [miembros de la familia Xiaomi 12] tienen un sensor de 50MP, una cámara de periscopio de 5x y un ultra gran angular super-telebojetivo', así que suponemos que el Xiaomi 12 y 12 Pro tendrían un módulo de cámaras heredado del Mi 11 Ultra.

A pesar de todo, este rumor añade credibilidad a la idea de que el Xiaomi 12 tendrá una cámara de altísima resolución, aunque no estamos del todo seguros. Ah, ¿sabes por qué lo estamos llamando Xiaomi 12 y no Xiaomi Mi 12? Es porque la compañía ya ha dejado ese apellido para la posteridad.

Análisis: demasiados megapíxeles

Hay tres razones clave por las que una marca de smartphones usaría un sensor se super alta resolución en sus dispositivos, y pueden y son usados para justificar el de 108MP que ya usan varias compañías.

Primero: hace fotos en alta resolución que luego puedes cortar para reencuadrar la imagen. Esto aplica al zoom digital, que hace lo mismo, pero en la interfaz de la cámara.

Segundo: permite el 'pixel binning'. Cuando los píxeles se unen para captar más luz, generando imágenes más coloridas y que se ven mejor cuando estás en lugares oscuros. Un sensor de 108MP permite la unión de 9 píxeles en 1, combinando nueve veces 12MP, y un sensor de 192MP permitiría 16 píxeles en uno, combinando 12MP 16 veces.

Tercero: da a la marca vía libre para inflar sus especificaciones. Una cámara de 108MP o 192MP queda genial en la publicidad, y dejaría claro que es un tope de gama. Además, serviría para diferenciarse claramente de sus rivales.

Todas estas razones funcionan en los sensores de 108MP, pero ¿cuántos pasarán por el aro de uno de 192MP? Solo un fotógrafo profesional haría un uso real de esa resolución, y faltaría or ver por qué un consumidor habitual tendría necesidad de usar este tipo de cámaras.

A muchos compradores les preocupa el software de edición de imagen, baterías que aguanten el máximo posible y unas pantallas bien definidas, antes que una cámara de 192MP, pero no es así como funciona el mercado de los smartphones. Las marcas necesitan ofrecer más y más de manera constante, aunque no sea estrictamente necesario.

'¿Quién necesita eso?' ha sido una pregunta habitual cuando se presentaba un móvil o una tecnología nueva, pero ese sentimiento raramente perdura en el tiempo. Así que, tal vez, Xiaomi nos hace ver que 192MP o 200MP son realmente útiles en un smartphone. Hasta entonces, somos escépticos.