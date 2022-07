Continúan los problemas del Pixel 6, y ahora le toca a la cámara selfie

El Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro han tenido un difícil comienzo, con muchos problemas, pero después de varias actualizaciones de software, parecía que los dispositivos recuperaban fuerza. Aun así, al menos un problema sigue afectando a mucha gente.

Des enero, un gran número de usuarios (que cada día va a más) ha informado de lo que parece ser un anillo de píxeles 'muertos' (negros) en las pantallas de sus Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Se han dejado ver por Reddit (opens in new tab), Twitter (opens in new tab) e incluso los foros de soporte de Google (opens in new tab), y en la mayoría de móviles todos adoptan esta forma circular alrededor de la cámara frontal, haciendo que el círculo de la propia cámara sea más grande e incluso irregular.

Esos píxeles muertos están juntos, creando un enorme y desagradable agujero negro, y (a diferencia del de verdad), algunos dicen que se va expandiendo con el paso del tiempo.

(Image credit: Zappid on Reddit)

En un reducido número de casos, el área en negro aparece en otro sitio, como en la esquina superior derecha de la pantalla, y no está claro si es el mismo problema o uno diferente, pero en cualquier caso, es un problema.

A fecha de publicación de este artículo no parece haber una solución, aunque algunos usuarios ya han enviado el móvil a reparar o a reemplazar. Unos dicen que una actualización de software lo solucionará, y para otros, el problema solo aparece cuando el terminal está en horizontal, mientras que otra parte dice tenerlo todo el tiempo.

Reiniciarlo o resetearlo no parece servir de nada, así que aunque no le haga ningún mal hacerle estas cosas, no deberías meterte con ello. Parece que lo mejor es revisar si está actualizado, y si lo está y el problema persiste, lo envíes a reparar.

Esperemos que una actualización más fiable arregle el problema en un futuro (suponiendo que es de software, y no de hardware), pero no hay garantías de que llegue pronto, si es que llega.

No dejes que esto te aleje del Pixel 6

Aunque problemas como este son motivo de preocupación, la realidad es que cualquier teléfono puede tener problemas, incluidos los Samsung Galaxy S22 y el iPhone 13.

De hecho, una búsqueda rápida en Google mostrará que ambos dispositivos han tenido problemas a lo largo de su vida útil hasta ahora.

El Pixel 6 parece haber tenido más de un problema, pero la mayoría de ellos se han solucionado, y en la mayoría de casos ni siquiera se han llegado a extender a tantos usuarios.

Mucha gente ha informado de este fallo desde hace meses, pero sigue siendo un grano de arena en la playa de los usuarios que tienen un Pixel 6, así que la probabilidad de que te toque sufrir este fallo es bastante baja.

Y a exclusión de cualquier problema, el Pixel 6 y Pixel 6 Pro son teléfonos fantásticos, con buenas cámaras, software fluido y diseños muy llamativos. Si te gusta el aspecto del Pixel 6, no debería de echarte para atrás esta noticia si verdaderamente lo quieres, ya que es uno de los mejores teléfonos.

Vía Phone Arena (opens in new tab)