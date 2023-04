Bing Chat acaba de aterrizar en el teclado de tu teléfono Android: así es cómo conseguirlo

La IA generativa sigue apoderándose de las plataformas de Microsoft, ya que el gigante tecnológico ha añadido recientemente Bing, impulsado por ChatGPT, a su aplicación beta SwiftKey (opens in new tab) para Android.

Para aquellos que no lo sepan, SwiftKey es un teclado virtual para dispositivos móviles que puede aprender tu estilo de escritura para proporcionar autocorrecciones y predicciones de texto más precisas. Esta nueva integración añade acceso directo al chatbot de Bing con la posibilidad de elegir un "estilo de conversación (opens in new tab)", exactamente igual que en la versión para navegador. Hay, sin embargo, una función exclusiva de Tono que analizará lo que acabas de introducir y luego reescribirá tu texto para que coincida con una voz determinada.

Puedes probar Bing en SwiftKey descargando la aplicación beta desde Google Play Store (opens in new tab). Sin embargo, existe la posibilidad de que no esté disponible para ti. Pedram Rezaei (opens in new tab), director de tecnología de la división de móviles y comercio de Microsoft, dijo en Twitter que la actualización se está "extendiendo lentamente" a los usuarios. Si la actualización no aparece en tu versión de SwiftKey Beta, compruébalo más adelante.

Afortunadamente, hemos podido probar la función Bing de SwiftKey.

Estableciendo el tono correcto

Tras instalar la aplicación, tendrás que seguir las instrucciones en pantalla para activar SwiftKey. El acceso a Bing se encuentra justo encima del teclado, donde puede hacer una de estas tres cosas. Además del chatbot, hay una función de búsqueda incorporada en la que puedes buscar un término por entrada web o imagen.

Pero la principal atracción es el mencionado Tone que, hay que reconocerlo, es bastante interesante. Cuando pasas un texto por Tone, te ofrece cuatro reescrituras diferentes basadas en determinadas voces: Profesional, Informal, Cortés y Social Post. Tanto Profesional como Cortés son bastante similares, ya que toman textos cargados de emoción y los suavizan. Casual, como su nombre indica, da al texto una actitud más desenfadada y, además, suele empezar los mensajes llamando a la otra persona "tío / tía"‍️. Con Social Post, los mensajes se convierten básicamente en tuits con hashtags y emojis al final.

Tone tiene una pequeña restricción, ya que el texto debe tener "entre 3 y 200 caracteres" antes de que SwiftKey reescriba nada. Además, se niega a trabajar con palabrotas, así que cuida ese lenguaje.

En el momento de escribir este artículo, se desconoce si habrá o no una versión para iOS. SwiftKey ha tenido una historia tumultuosa en iOS, ya que fue descontinuado en los dispositivos de Apple en octubre del 2022 sólo para Microsoft para restaurar el apoyo un mes más tarde. Preguntamos a la compañía si hay planes para que SwiftKey en iOS obtenga soporte para Bing AI. Este artículo se actualizará si recibimos respuesta.