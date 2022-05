Aunque el iPhone 14 sea el móvil más potente, no será suficiente

Debo confesar que, en un principio, no he captado muy bien el Snapdragon 8+ Gen 1 cuando lo han anunciado. Es un nuevo y potentísimo procesador de Qualcomm que llegará a los teléfonos Android hacia finales de 2022, y una pequeña mejora con respecto al 8 Gen 1 que ya vimos en el OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 y la gama del Samsung Galaxy S22 que se lanzó en EEUU (ya que en Europa tienen el Exynos).

Este gama alta es un 10% más rápido en rendimiento CPU, un 10% más rápido en GPU y tiene un 20% más de eficiencia energética por IA. Y si se te ha nublado la vista leyendo eso, no te culpamos. No es exactamente un nuevo y sexy componente de un smartphone, es más bien la definición de una mejora, literalmente.

Pero ni siquiera eso importa. Los fans de la tecnología sabrán que los procesadores Bionic de Apple son mucho más rápidos que sus rivales de Qualcomm, y a pesar de que me gusten mucho los Android, el iPhone 14 seguirá superando con creces cualquier otro procesador en términos de pura potencia.

Pero conforme he ido leyendo las especificaciones del Snapdragon 8+ Gen 1, me ha recordado que, aunque no sea más potente que el iPhone 14, no todo se reduce a eso.

(Image credit: Qualcomm)

La carga de los procesadores

Los procesadores son una parte muy importante de la potencia de un smartphone, y te permiten jugar o editar vídeos sin cortes ni cierres inesperados, pero no solo sirven para eso.

Por ejemplo, vamos a echarle un vistazo a la compatibilidad de cámara del Snapdragon 8+ Gen 1. El procesador soporta la captura de imágenes con una cámara de 108MP sin latencia en el obturador, o tres cámaras de 36MP simultáneamente sin retraso alguno. Por otro lado, puedes grabar en 8K HDR o hacer fotos o vídeos a 10 bits, o sacarle el máximo partido a herramientas como la reducción de ruido o la detección de caras por IA.

Otro ejemplo es la pantalla: el procesador es compatible con una resolución QHD+ y 144Hz de tasa de refresco al mismo tiempo, una combinación que tostaría cualquier otro procesador.

Así que... aunque el Snapdragon 8+ Gen 1 no es técnicamente tan potente como el próximo de Apple, tiene funciones que lo hacen muy grande.

Material promocional de Apple Arcade (Image credit: Apple)

El problema del iPhone 14

Me sorprendería mucho que el iPhone 14 tuviera una cámara de 108MP o un panel QHD+ a 144Hz, ya que Apple no ofrece esas especificaciones tan llamativas. De hecho, los rumores apuntan a que ni siquiera tendrá un nuevo procesador este año (aunque sí lo tendrían el iPhone 14 Pro y el Pro Max).

Incluso aunque los hermanos Pro fueran los móviles más potentes del mercado, no sería suficiente, ya que no todo es potencia. De hecho, la potencia es lo menos importante.

Puede que pienses que necesitas un montón de fuerza para jugar a los juegos más exigentes, pero el Call of Duty o el PUBG se juegan muy bien en un gama media. Para algunos de estos juegos recomendaría un gama media, ya que no se calientan tan rápido.

Los smartphones no necesitan ser tan potentes, simple y llanamente. Así que la enorme capacidad de procesamiento que tienen los iPhones está totalmente desperdiciada.

¿Sabes lo que no sería un desperdicio? Un panel QHD+ a 144Hz. Se vería bien y podría marcar verdaderamente la diferencia en gaming. Poder hacer fotos en 108MP sin que el teléfono vaya a trompicones también estaría genial, así podrías tener imágenes en alta resolución para poder editarlas rápidamente después.

Aunque el iPhone 14 tenga el procesador más potente del mundo, no es suficiente, ya que sin esas útiles funciones y las llamativas especificaciones, no podría competir con los mejores Android que se lancen al mismo tiempo.