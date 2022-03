Apple podría solucionar con MagSafe el problema del soporte del Studio Display

Apple podría tener un plan para facilitar la instalación de un monitor a su soporte, e incluso poder cambiar de stand rápidamente, según se ha destacado en una controvertida discusión sobre el recientemente anunciado Studio Display.

La idea ha sido patentada por Apple y la describen como 'conjunto de panel y soporte que puede ayudar a que el uso del soporte sea intuitivo, seguro y robusto', y el mecanismo en cuestión utiliza imanes.

En la patente, Apple describe la pesadez de intentar montar el monitor a su soporte, algo complicado y a veces hasta difícil de hacer (usando destornilladores, un pestillo o algo por el estilo).

La idea de la patente es tener imanes en la parte superior del soporte del monitor y dentro del propio panel, donde se vaya a acoplar, para permitir al usuario montar el monitor sin tener que levantarse, mirar atrás o adoptar una mala postura para hacerlo. Lo único que se haría es acercar la pantalla al soporte y girarla hasta que se acoplara totalmente.

Una vez que la pantalla se pega a los imanes, una serie de 'pestillos retráctiles' en el soporte se cerrarían para asegurar una conexión física más fuerte entre los dos elementos, ya que los imanes tienen, por sí solos, sus propios peligros, tales como que el usuario golpee la pantalla sin querer y toda la pantalla se venga abajo. Que se rompa un monitor encima de tu teclado y ratón es algo que queremos evitar.

Apple también dice que habría alguna manera de avisar al usuario sobre si el panel no está colocado correctamente, y avisar para que se sitúe en su posición habitual.

Una gran idea que encajaría en el Studio Display

La idea general es facilitar la conexión entre el monitor en sí y el soporte, mientras se asegura una adhesión estable que no ponga en peligro la integridad del producto. Las ventajas del sistema son bastante obvias cuando ves el nuevo Studio Display de Apple.

Como puedes haber visto, el soporte del Studio Display tiene una gran pega: una vez que eliges si es el básico, el ajustable en altura o el VESA, no lo puedes cambiar. Así que, si te coges el básico pero luego quieres montarlo en una pared, no puedes comprarte un VESA y cambiarlo, tienes que comprar otro monitor, y no son baratos.

Si se ofreciera el Studio Display con algún tipo de sistema de soporte magnético como el que se describe arriba, todo se reduciría a quitar el panel del soporte y cambiarlo cuando quieras y las veces que quieras.

Que sea una patente de Apple no quiere decir que vaya a terminar siendo un producto final. Muchas veces, las patentes se registran y no llegan a buen puerto. Aun así, en este caso, parece bastante claro que es una solución a un problema que tiene actualmente el Studio Display, y tendría sentido que se resolviera implementando este sistema.