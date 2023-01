Android 14 podría impedirte instalar apps antiguas, y eso te conviene

Your Google Pixel phone will get more secure with Android 14

Un cambio que trae Android 14 impondrá restricciones a las aplicaciones que los usuarios de smartphones pueden instalar en sus dispositivos, incluso si están haciendo una carga lateral del software en lugar de instalarlo a través de la Play Store.

El cambio de Google debería ayudar a detener la propagación de malware que se aprovecha de exploits encontrados en versiones anteriores de su sistema operativo Android, aunque si eres un usuario habitual de la carga lateral puede que te resulte un poco más difícil utilizar aplicaciones que no sean de Play Store.

El lanzamiento anual de la última versión de Android (o de la última versión de iOS de Apple, o del sistema operativo Windows de Microsoft) no sólo trae nuevas funciones para que los mejores smartphones Android (opens in new tab) las aprovechen. También incluyen nuevas herramientas de seguridad ocultas que dificultan a los hackers entrar en tu dispositivo. Con el tiempo, los piratas informáticos encontrarán la forma de burlar las protecciones, pero para entonces Google habrá superado incluso Android 14 y habrá llegado a una versión de su sistema operativo que aún no ha sido crackeada.

Sin embargo, encontrar fallos en versiones antiguas de Android no es inútil. Los piratas informáticos pueden crear aplicaciones dirigidas específicamente a estas versiones antiguas del sistema operativo de Google y aprovechar sus fallos para saltarse algunas de las protecciones de tu smartphone si las instalas en tu dispositivo.

Por suerte, Google puede poner fin a esta situación restringiendo las aplicaciones nuevas y actualizadas disponibles en Play Store. Ahora mismo, las nuevas aplicaciones para smartphones que aparecen en Play Store deben estar orientadas a Android 12 o posterior (o Android 11 y posterior si están creadas para WearOS) para poder entrar en la tienda oficial de aplicaciones de Google.

La gran novedad que parece llegar a Android (según 9to5Google (opens in new tab)) es que estas restricciones de aplicaciones ya no sólo existirán para las aplicaciones de Play Store. Un cambio en el código de Android 14 (opens in new tab) hará que los usuarios que quieran instalar aplicaciones que no estén disponibles a través de la Play Store (por ejemplo, mediante la carga lateral de archivos APK) no podrán hacerlo si el archivo está destinado a una versión demasiado antigua de Android.

Al principio, el cambio sólo bloqueará a los usuarios la instalación de aplicaciones de las primeras versiones de Android, pero con el tiempo, se restringirá a los sideloaders la instalación de aplicaciones compatibles con Android 5 o anteriores. Así que si hay una aplicación que no es de Google Play Store que te gusta y que está hecha para una versión muy antigua de Android, es posible que quieras animar al desarrollador a darle una actualización antes de que Android 14 salga al mercado.

Dicho esto, seguirás pudiendo instalar la aplicación antigua, pero tendrás que seguir unos pasos adicionales con un intérprete de comandos. Aunque esto hace que el proceso sea más pesado, probablemente reducirá mucho la posibilidad de que alguien cargue accidentalmente malware en su hardware, ya que tendrás que pensártelo dos veces antes de instalar una aplicación.

Con el paso del tiempo, esperamos que Google introduzca restricciones que limiten a los usuarios a versiones aún más recientes de Android. Pero en la lucha contra el software malicioso, esta estrategia parece un buen término medio que equilibra la seguridad con la libertad que ha atraído a muchos usuarios a la plataforma.

Si no te importa que tus descargas se restrinjan aún más en la búsqueda de un sistema operativo más seguro, tal vez quieras hacerte con uno de los mejores iPhones (opens in new tab), en los que es mucho, mucho más difícil cargar aplicaciones.