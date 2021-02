6 nuevas películas y series de TV en Netflix, Apple TV, HBO España y más para este fin de semana

¿Buscas algo nuevo que ver en Netflix u otros servicios para este fin de semana? Pues lo cierto es que tienes mucho para elegir, y más teniendo en cuenta el lanzamiento de Disney+ Star, que acaba de llegar para ofrecernos una biblioteca ampliada de contenido para disfrutar en el servicio de Disney+, además de 'Bruja Escarlata y Visión' y 'The Mandalorian'.

En servicios más independientes, como Apple TV Plus y Netflix, también encontramos varios títulos originales que merece la pena ver este fin de semana. A continuación, te ofrecemos una selección de las películas y programas de TV más destacados que debes tener en cuenta durante los próximos días.

Tom y Jerry (HBO Max)

El gato y el ratón que forman el dúo más divertido de todo el mundo, han vuelto a nuestras pantallas mediante una película completamente nueva ambientada en la ciudad de Nueva York: Jerry se ha convertido en un huésped no deseado de un hotel prestigioso, por lo que la nueva empleada Kayla (interpretada por Chloë Grace Moretz) y Tom (el gato) deben hacer todo lo posible para deshacerse de él.

Puedes esperar encontrar aquí el clásico humor de los dibujos animados que estabas acostumbrado a ver mientras el trío de protagonistas se pelea, pero no esperes que sea una gran película. De hecho, de momento solo cuenta con un 44% de críticas positivas en 'Rotten Tomatoes'.

La película solo está disponible en HBO Max, plataforma que pronto llegará a España (sobre la mitad de 2021), según han anunciado los directivos.

Superman & Lois (HBO España)

Si necesitas un poco más del universo DC en tu vida, aparte del Synder Cut de la Liga de la Justicia, ¿por qué no echas un vistazo a esta nueva serie?

Clark Kent (Tyler Hoechlin) y Lois Lane (Elizabeth Tulloch) se han mudado a Smallville con sus dos hijos, pero su vida idílica está a punto de verse interrumpida cuando el mundo cree que ya no necesita a Superman. Si la versión de Snyder de Superman era demasiado oscura para ti, la interpretación de Hoechlin del 'hombre de acero' podría ser justo lo que necesitas. De momento, los críticos han reaccionado de forma positiva a esta serie, y ya está disponible para los espectadores.

Lo puedes encontrar en HBO España.

Pelé (Netflix)

Los fanáticos del deporte ya tienen a su disposición un nuevo documental para disfrutar sobre uno de los mejores jugadores de fútbol, ya que Netflix ha lanzado esta película sobre la superestrella de fútbol brasileña. 'Pelé' muestra entrevistas con la estrella del deporte, así como información sobre sus ex compañeros de equipo, y además traza su ascenso a un éxito sin precedentes desde finales de los años 50 hasta principios de los 70. Si quieres saber un poco más sobre el cuatro veces ganador de la Copa del Mundo, este podría ser el documental indicado para ti.

Lo puedes encontrar en Netflix.

'Billie Eilish: The World’s A Little Blurry' (Apple TV Plus)

Este nuevo documental de Apple TV Plus revela imágenes del proceso creativo de Billie Eilish detrás del escenario, analizando en profundidad su álbum de estudio con el que debutó: 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'. Siendo una de las estrellas más grandes y más jóvenes en la industria de la música pop, con tan solo 19 años, merece la pena echar un vistazo a este documental revelador sobre la carrera de Eilish hasta la fecha. 'Beastie Boys Story', de Apple TV Plus, fue un documental musical excelente, así que también tenemos grandes esperanzas puestas en este.

Lo puedes encontrar en Apple TV Plus.

Snowfall: temporada 4 (HBO España)

La temporada 4 de esta serie dramática sobre drogas de FX por fin se ha estrenado, después de que se retrasase la grabación debido a la pandemia del Covid-19.

Ambientada en Los Ángeles, en la década de 1980, durante la epidemia de la cocaína, la serie ha atraído elogios mediante su caracterización al detalle de un elenco variado; vale la pena echarle un vistazo si necesitas añadir a tu lista otro drama en TV con cierto prestigio. Los dos primeros episodios ya están disponibles.

Lo puedes encontrar en HBO España.

Solar Opposites (Disney+ Star)

Con el lanzamiento de Star en Disney+, ha llegado 'Solar Opposites' a nuestras pantallas. Esta serie animada trata sobre una familia de extraterrestres que intenta (más o menos) integrarse en un vecindario humano, y además es una idea original del co-creador de Rick y Morty, Justin Roiland.

De hecho, decir que 'Solar Opposites' es similar a 'Rick y Morty', sería quedarse corto; en realidad, parece una serie que podría haber sido soñada en uno de los episodios de esta serie. Si eres fan de Roiland y sus trabajos, lo disfrutarás sin duda. Ya hay tres episodios disponibles para los espectadores de Disney.

Lo puedes encontrar en Star, de Disney+.