Una nueva filtración del Pixel Watch 3 muestra funciones de salud «avanzadas» y mejoras en la esfera del reloj

Tras filtrarse información sobre sus opciones de pulsera, ha aparecido en Internet material promocional del Pixel Watch 3, que revela varias características clave. Entre ellas destacan varias mejoras en la pantalla, como biseles más finos.

Según las imágenes obtenidas por Android Headlines, uno de los modelos ofrecerá «un 10 por ciento más de pantalla que el Pixel Watch 2», mientras que el otro ofrece «un 40 por ciento más de pantalla». El primero es presumiblemente el Pixel Watch 3 de 41mm, ya que ese dispositivo está más cerca en tamaño del Pixel Watch 2, mientras que el segundo es muy probablemente un Pixel Watch 3 de 45mm.

Además de la mejora del bisel, ambos modelos abren nuevos caminos al ser los primeros smartwatches de Google con pantallas Actua, como el Pixel 8. No se sabe si la pantalla Actua tendrá una mayor resolución, pero se dice que alcanzará un brillo máximo de 2.000 nits. Eso es el doble de brillo que en el Pixel Watch 2, que se sitúa en 1.000 nits.

La filtración afirma que las pantallas serán «ultra sensibles». Lamentablemente, no explica qué significa esto exactamente, aunque creemos que el texto implica que los wearables tendrán una mayor frecuencia de actualización.

Actualización de fitness

Hasta ahora, todo se ha centrado en el hardware, pero las cosas se ponen más interesantes cuando nos fijamos en el software. Al parecer, una de las funciones de fitness más destacadas del Pixel Watch 3 es «Advanced Running Metrics», que permite crear entrenamientos de cardio personalizados. Lo interesante de la herramienta es que puede dirigir activamente a los usuarios durante el ejercicio. Con la ayuda de «señales acústicas y táctiles», Métricas Avanzadas de Carrera te dirá «cuándo esprintar, enfriarte o mantener el ritmo» durante un trote.

Las funciones de salud no se quedan ahí. Según se informa, Morning Brief en el Pixel Watch 3 ofrecerá un desglose de «tus métricas... de salud más importantes cada mañana», indicándote lo bien que has dormido y «tu puntuación de preparación para el día». Cardio Load es otra métrica que mide tu corazón y probablemente te permitirá saber si te has estado esforzando demasiado últimamente o no lo suficiente.

Aplicaciones propias

Aparte del fitness, Google actualizará varias de sus aplicaciones propias. Los materiales promocionales afirman que Google Maps en el smartwatch podrá funcionar sin conexión gracias a los mapas offline.

Google Home recibirá una gran actualización, ya que permitirá a los propietarios de viviendas con una cámara Nest de Google ver una imagen en directo en el reloj. Los wearables también están ganando un mayor control sobre la aplicación Pixel Camera al ofrecer a los usuarios una forma de cambiar rápidamente entre los modos de foto y vídeo.

Se espera que la duración de la batería siga siendo de 24 horas, pero se informa de que Google añadirá un modo de ahorro de batería que ampliará la duración hasta un máximo de 36 horas. Las velocidades de carga serán un 20 por ciento más rápidas en el modelo de 41mm. No se sabe cuánto tardará en cargarse el Pixel Watch 3 de 45mm.

Como puedes ver, se trata de una filtración bastante importante, aunque todavía nos falta información vital sobre los smartwatches, como qué tipo de chipset llevarán. No tendremos que esperar demasiado, ya que Google celebrará su próximo evento Pixel en menos de dos semanas, el 13 de agosto.

Por supuesto, toma todo lo que leas aquí con una pizca de sal. Las cosas siempre pueden cambiar. Mientras tanto, echa un vistazo a la lista de TechRadar de los mejores smartwatches de 2024.