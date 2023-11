El futuro Pixel Watch de Google podría no tener ningún botón

El próximo Google Pixel Watch podría pasar de botones y basarse en controles de reconocimiento de gestos, con el objetivo de aprovechar al máximo el espacio del reloj.

Así se desprende de una patente presentada por Google (descubierta por Wareable) que parece sugerir que, al prescindir de los botones, un smartwatch de Google podría tener menos piezas móviles y, por tanto, un diseño más limpio.

"El contenido de una pantalla tan pequeña se oculta fácilmente al tocar el dispositivo, lo que dificulta la selección y el desplazamiento precisos porque el usuario no puede ver lo que está seleccionando o desplazando", señala la patente.

Esto se facilitaría con nuevos sensores en el lateral del reloj que podrían detectar pulsaciones, toques y apretones específicos en sus lados para actuar como una forma de reconocimiento de gestos.

La patente se titula "Gesture recognition on watch bezel using strain gauges" (Reconocimiento de gestos en el bisel del reloj mediante medidores de tensión), lo que sugiere que los laterales de un futuro Pixel Watch podrían poder apretarse, como los de los teléfonos Google Pixel 3 y Pixel 4, solo que probablemente dependan de sensores en lugar de piezas móviles.

Según la intención de la patente, esto sugeriría que la próxima generación del Pixel Watch no tendrá una pantalla más grande, aunque esperamos que recorte ligeramente los biseles para ofrecer más espacio de pantalla sin aumentar el tamaño del reloj.

Una imagen de la patente también sugiere que la corona utilizada para ayudar a desplazarse por las aplicaciones en el Pixel Watch, además de ser un botón de inicio, podría eliminarse por completo en un futuro reloj inteligente de Google.

A tener en cuenta

El Pixel Watch 2 actual solo tiene un botón independiente dedicado, justo encima de la corona digital, así que no es que esté repleto de botones.

Sin embargo, prescindir de los botones y aprovechar el reconocimiento de gestos no solo evitaría el problema de oscurecer la pantalla al pulsar los iconos en pantalla, sino que también podría hacer que un futuro Pixel Watch fuera más duradero y probablemente resistiera mejor el agua y el polvo al tener menos piezas móviles externas y, por tanto, menos espacio para huecos entre el hardware externo e interno.

Sin embargo, esta patente se ha presentado y aún no se ha concedido, por lo que es posible que la tecnología que propone Google no llegue a materializarse. Y aunque se conceda la patente, no hay garantía de que la tecnología o las técnicas propuestas lleguen a un dispositivo de consumo. Pero parece que un Pixel Watch sin botones no está fuera del alcance de la imaginación; sospechamos que tendremos que esperar hasta finales del año que viene como muy pronto para ver un Pixel Watch de nueva generación.