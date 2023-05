Google Pixel Watch 2: noticias, rumores y todo lo que sabemos sobre el smartwatch

El Google Pixel Watch (opens in new tab) original nos proporcionó por fin el smartwatch propio de Google que estábamos esperando, pero no cabe duda de que había margen de mejora, por lo que estamos entusiasmados con los crecientes rumores sobre el Google Pixel Watch 2.

Ese primer Pixel Watch no llegó al mercado hasta octubre del año pasado, así que sorprende un poco oír rumores de un sucesor tan pronto. Pero parece que Google podría repetir la misma estrategia de lanzamiento que siguió con su primer smartwatch: anunciarlo en la Google IO 2023 (opens in new tab)del 10 de mayo, y luego celebrar su lanzamiento completo más adelante en 2023.

Por tanto, es posible que hoy mismo tengamos noticias. Por supuesto, no debemos olvidar que Google decidió no comercializar su Pixel Watch de forma oficial en España, cosa que no pudimos entender, por lo que esperamos que este año cambien de idea.

En caso de renovarse este año, la llegada del Pixel Watch 2 supondría que la renovación llegaría mucho más rápido que los ocho años transcurridos entre el debut del software Android Wear y el lanzamiento del Pixel Watch.

Sin duda, los rumores sugieren que Google está trabajando en el Google Pixel Watch 2, y aunque todavía no hemos oído ningún detalle sobre sus características, las añadiremos a este artículo cuando empiecen a filtrarse.

Mientras tanto, encontrarás nuestras mejores suposiciones sobre la fecha de lanzamiento y el precio del Pixel Watch 2, seguidas de las noticias y filtraciones que ha habido hasta ahora.

Latest news Los últimos rumores sobre el Google Pixel Watch 2 sugieren que el smartwatch podría ser presentado en la Google IO 2023, antes de su lanzamiento en octubre junto con el Pixel 8 (opens in new tab).

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del próximo smartwatch Google Pixel

Del próximo smartwatch Google Pixel ¿Cuándo sale a la venta? Posiblemente en octubre de 2023, no sabemos si se venderá oficialmente en España

Posiblemente en octubre de 2023, no sabemos si se venderá oficialmente en España ¿Qué precio tendrá? No está claro, pero mínimo 379€

Google Pixel Watch 2: fecha de lanzamiento y precio

No sabemos cuándo se lanzará el Pixel Watch 2, pero dado que los modelos de smartwatch suelen renovarse cada año, hay bastantes posibilidades de que el dispositivo salga a la venta alrededor de un año después del Pixel Watch original.

Eso significaría un lanzamiento completo en octubre de 2023. Por otro lado, algunos rumores han predicho que podríamos ver un avance del Pixel Watch 2 en la Google IO 2023 en mayo, que posteriormente sería lanzado completamente en octubre (eso es lo mismo que pasó el año pasado con el modelo original).

Suponiendo que el Pixel Watch 2 aterrice este año, el momento más obvio sería junto con el Google Pixel 8, que se espera en octubre de 2023 (opens in new tab).

Dicho eso, es importante señalar que Google decidió comercializar el Pixel Watch en tan solo 9 países, y España no estaba entre ellos (opens in new tab). El smartwatch original solo se puso a la venta de forma oficial en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Japón, Australia y Taiwán. De verdad que esperamos que este año Google amplíe la disponibilidad de su reloj inteligente.

En cuanto al precio, suponemos que tendrá un coste similar al del Pixel Watch actual. En los países europeos en los que se vende el Pixel Watch, su precio de lanzamiento fue de 379€ para la versión Bluetooth y 429€ la versión LTE. Por supuesto, por ahora esto son solo especulaciones.

El precio podría ser similar al del Pixel Watch original (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel Watch 2: noticias y filtraciones

Los primeros rumores sobre el Pixel Watch 2 empezaron a surgir este mismo mes de mayo, en vísperas de la Google IO 2023.

El conocido filtrador Evan Blass tuiteó el nombre "Pixel Watch 2", insinuando que el reloj inteligente estaba prácticamente confirmado para su presentación en la gran conferencia de desarrolladores de Google.

Esto dio pesó a filtraciones anteriores del conocido filtrador Jon Prosser (opens in new tab), quien a principios de mayo predijo (opens in new tab) que "Google está planeando dos relojes para finales de este otoño", incluyendo el nuevo Pixel Watch y también una versión para niños que podría tener la marca Fitbit.

Google ha publicado recientemente algunas directrices actualizadas para desarrolladores de Wear OS, incluido un fondo oscuro obligatorio para todas las aplicaciones. (Image credit: Google)

Hasta ahora, no conocemos realmente ninguna especificación o característica concreta del Pixel Watch 2. Pero hay algunas cosas que podemos predecir. Por un lado, es evidente que ejecutará Wear OS, ya que no es solo que el Pixel Watch actual utilice ese sistema, es que pertenece a Google, por lo que sería absurdo que el Pixel Watch 2 funcionara con otra cosa.

Es de suponer que el dispositivo también mantendrá la mayoría de las características del modelo actual, que, además de todas las características típicas de los smartwatches, como un GPS integrado, acelerómetro y giroscopio, incluye un ECG (electrocardiograma).

Esperamos que el Pixel Watch 2 recupere la pantalla abovedada de su predecesor, así como la corona digital giratoria y los mecanismos de la correa. Como es típico de las nuevas versiones de los dispositivos existentes, también esperamos ver especificaciones de durabilidad mejoradas.