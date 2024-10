Samsung y Oura pueden estar tranquilos: Apple no está desarrollando un anillo inteligente

2024 podría haber anunciado el nuevo Samsung Galaxy Ring y el esperado Oura Ring 4, pero un nuevo informe afirma que el gigante tecnológico Apple no tiene previsto unirse a la comunidad en breve.

Las patentes y los rumores sobre un Apple Ring llevan años circulando y la popularidad de otros discretos rastreadores de fitness en el mercado hace que el sector sea una propuesta atractiva.

Sin embargo, Mark Gurman, uno de los principales informadores de Apple, afirma que la compañía no está trabajando en uno en estos momentos ni tiene planes de empezar a hacerlo pronto.

En la versión de pago por correo electrónico de su boletín Power On de esta semana, Gurman reveló que «Apple no está desarrollando activamente un anillo y no tiene planes de lanzarlo».

Pero, ¿por qué iba Apple a dejar pasar la oportunidad de lanzar un nuevo producto innovador en un mercado emergente? Hay una razón muy sencilla: el Apple Watch.

Apple mantiene el fitness en la muñeca, por ahora...

(Image credit: Future)

Como señala Gurman, introducir un Apple Ring «restaría valor al Apple Watch». Revela que Apple no tiene «ninguna razón para canibalizar un producto que todavía tiene espacio para crecer y es la envidia de la industria de seguimiento de fitness.»

Aunque tanto el Galaxy Ring de Samsung como el nuevo Oura Ring 4 son dispositivos impresionantes, no ofrecen mucho más que el Apple Watch en estos momentos. Ambos tipos de dispositivos cuentan con funciones de fitness y salud muy similares, como el seguimiento del ejercicio, el control de la frecuencia cardiaca, el seguimiento del sueño y mucho más.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Aunque un anillo puede ser un accesorio más discreto que los mejores smartwatches del mercado, es un extra para la mayoría de la gente, que probablemente ya lleve un reloj de algún tipo.

El Samsung Galaxy Ring y el Oura Ring 4 cuestan prácticamente lo mismo que un Apple Watch Series 10, pero este último ofrece una experiencia más envolvente gracias a su pantalla táctil y a funciones como la reproducción de música, llamadas y mensajes, entre otras.

Es posible que los anillos inteligentes y otros dispositivos más discretos superen algún día al smartwatch como rey del seguimiento de la actividad física y la tecnología para llevar puesta, pero de momento parece que Apple no tiene intención de alterar su creciente negocio de smartwatches.