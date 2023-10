Los superhéroes de Marvel están a punto de llegar a lo grande a Magic: The Gathering

(Crédito de imagen: Wizards of the Coast, Marvel)

Marvel llega a Magic: The Gathering gracias a un nuevo acuerdo plurianual entre Marvel y Hasbro.

Varios productos y sets coleccionables están en camino, y el primer set tentpole, "basado en los personajes favoritos de los fans y las historias épicas de Marvel", se lanzará globalmente en algún momento del 2025. Puedes ver el tráiler a continuación.

"Estamos extremadamente orgullosos de colaborar con Marvel para llevar sus personajes icónicos a los fans de todo el mundo de nuevas maneras", dijo la presidenta de Wizards of the Coast y Hasbro Digital Gaming, Cynthia Williams. "Estos sets tentpole se basarán en la tradición de incorporar a Magic: The Gathering los queridos personajes favoritos de los fans y elementos de marcas de talla mundial".

Dan Buckley, presidente de Marvel Comics y Franchise, señaló que "las cartas coleccionables siempre han formado parte del ADN de Marvel", pero que este crossover "lleva esa experiencia a un nivel completamente nuevo". Y continuó: "Con la profundidad que aportan nuestra narrativa y nuestros personajes, no podemos esperar a que los fans vean cómo el Universo Marvel se traduce a la perfección en el juego dentro de estos productos y sets de Magic: The Gathering en los próximos años."

Esta noticia llega poco después de que se pusieran en marcha los pedidos anticipados de la colección Fallout de Magic: The Gathering. Cuatro mazos de Commander (llamados Scrappy Survivors, Science!, Hail, Caesar y Mutant Menace) estarán disponibles a partir del 8 de marzo de 2024. En ellos aparecerán personajes emblemáticos como Mothman, Caesar, el Dr. Madison Lee y el niño bueno favorito de todos, Dogmeat.

A principios de este año, Magic: The Gathering puso a la venta la colección de El Señor de los Anillos, Cuentos de la Tierra Media, que contenía una carta única del Anillo Único. Cuando se encontró la carta, se vendió al músico estadounidense Post Malone por 2 millones de dólares.