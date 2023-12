James McCaffrey, actor de doblaje de Alan Wake y Max Payne, ha fallecido a los 65 años.

James McCaffrey, el actor más conocido en el mundo de los videojuegos por dar voz a Max Payne y, más recientemente, a Alex Casey en Alan Wake 2 y su predecesor, ha fallecido a los 65 años.

Un representante de McCaffrey dijo a TMZ, que fue el primer medio en informar de la noticia, que al actor se le había diagnosticado un tipo de cáncer, mieloma múltiple. Al parecer, falleció el domingo (17 de diciembre), rodeado de familiares y amigos.

En un comunicado enviado a TMZ, el representante de McCaffrey dijo: "McCaffrey, uno de los protegidos de Dick Wolf, desarrolló una exitosa carrera de 35 años en la televisión y el cine. Formado en el Actor's Studio, nunca perdió su amor por la creación de personajes; sin embargo, su buena apariencia a menudo le empujaba hacia papeles de protagonista."

(Image credit: Remedy Entertainment)

Además de su enorme filmografía, con papeles en numerosas series de televisión y películas como Rescue Me, Compliance y Viper, McCaffrey puso voz a varios personajes icónicos de videojuegos. Además del protagonista de la serie Max Payne y del compañero de Saga Anderson en el FBI, Alex Casey (a quien puso voz tanto en Alan Wake como en su secuela 2023), también fue la voz del cineasta Thomas Zane en el primer Alan Wake. Fue Zachariah Trench, alias el director de la Oficina Federal en Control (2019), y el protagonista Edward Carnby en Alone in the Dark (2008).

El actor estadounidense Kevin Dillon (más conocido por su papel de Johnny 'Drama' Chase en la serie de televisión Entourage) presentó sus respetos a McCaffrey a principios de hoy en Instagram, compartiendo una foto de los dos juntos. Escribió: "RIP James McCaffrey tuvimos suerte de haberte conocido. Mi mejor amigo, te echaremos de menos".

(Image credit: Remedy Entertainment / Rockstar)

Remedy Entertainment, desarrolladora de los juegos de Alan Wake, Control y los dos primeros títulos de Max Payne, ha emitido un comunicado en el que da el pésame a la familia de McCaffrey. El estudio escribió: "Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo y colaborador James McCaffrey, la icónica voz de Max Payne y Alex Casey. Su extraordinario talento dio vida a nuestros personajes y dejó un impacto duradero en nuestra comunidad. Nuestros corazones están con su familia".

El editor de la serie Max Payne y desarrollador de Max Payne 3, Rockstar Games, también publicó un comunicado en Twitter / X. Escribió: "Descanse en paz James McCaffrey, la inimitable e imponente presencia que dio vida a Max Payne".