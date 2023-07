Las Vision Pro de Apple podrían ser imposibles de comprar, y no sólo por su precio

Sabíamos que conseguir las Apple Vision Pro iba a ser todo un reto, a no ser que te sobren 4.000€. Pero incluso si puedes permitirte el carísimo casco de realidad virtual, puede que no tengas suerte, ya que nuevos informes sugieren que Apple producirá un número limitado de unidades este año.

Según un informe de Bloomberg, que cita un artículo de pago del Financial Times en el que se afirma que Apple está teniendo que replantearse sus objetivos de ventas para las Vision Pro, puesto que probablemente no será capaz de fabricar tantos como se había planeado originalmente.

Al parecer, Apple esperaba vender un millón de auriculares en 2024, pero fuentes de Apple y Luxshare, que es actualmente el único fabricante de los auriculares, dicen que tendrán problemas para producir 400.000, mientras que los proveedores de componentes clave de las Vision Pro han sugerido que Apple sólo podrá fabricar alrededor de 150.000 con las piezas que ha solicitado.

Esto se produce después de que a principios de este año se informara de que Apple sólo podría producir 300.000 Vision Pro en su primer año de venta, y de que la propia Apple hubiera pronosticado que sólo vendería unos 100.000 dispositivos. A modo de comparación, se calcula que de las Meta's Quest 2 vendió 8,7 millones de unidades en su primer año completo a la venta.

No hay que olvidar que estos últimos informes se basan en filtraciones no corroboradas, y aunque Apple tenga dificultades para alcanzar sus objetivos ahora, la situación podría cambiar, y Apple y Luxshare podrían acelerar la producción. Es más, si las Apple Vision Pro no gozan de gran popularidad entre los consumidores, 100.000 unidades podrían ser todo lo que Apple necesita para satisfacer la demanda; un bajo número de producción sólo se convertiría en un problema si los dispositivos se venden como rosquillas.

¿Cuál podría ser la causa de los problemas de producción de Apple?

El dispositivo de realidad virtual de Apple podría arrebatar la corona de la realidad virtual a Meta (Image credit: Apple)

Entonces, ¿cómo es posible que Meta pueda producir millones de gafas de realidad virtual al año, mientras que Apple, al parecer, tiene problemas para fabricar una fracción de esa cantidad? No lo sabemos con certeza, pero hay un par de posibles razones que explican los problemas de producción de las Vision Pro.

Por un lado, Meta lleva ya un tiempo en el mercado de la realidad virtual y, por tanto, cuenta con canales de producción bien establecidos, además de conocer mejor la popularidad de sus dispositivos gracias a los datos de ventas que se remontan a 2016, cuando se lanzó el Oculus Rift original. Apple está volando a ciegas hasta cierto punto: esta es su primera incursión en la tecnología XR (un término que engloba la realidad virtual, aumentada y mixta), y aún no sabe cómo le irán las cosas. Al limitar la producción, el riesgo de acabar con los almacenes llenos de un gadget que nadie quiera comprar es mucho menor.

Además, las Vision Pro de Apple no son como otros cascos de realidad virtual, y no se debe simplemente a la etérea "diferencia Apple" que hace que su tecnología atraiga tanto a los aficionados. Las Vision Pro tienen unas características que no habíamos visto antes en los dispositivos de realidad virtual, sobre todo si están todas juntas. Tiene dos pantallas micro-OLED con una resolución superior a la de los mejores cascos de RV actuales, una pantalla exterior que puede mostrar los ojos del usuario a través de su tecnología EyeSight, una cámara 3D para mapear la cara de una persona o un objeto, y un montón de sensores para facilitar el seguimiento de manos de última generación, por nombrar sólo algunos.

Según personas conocedoras de la situación, meter todo esto en los auriculares es todo un reto, lo que hace que las Vision Pro tengan un bajo rendimiento de producción, es decir, que su producción sea lenta y que algunos de los auriculares de Apple tengan defectos que impidan su venta.

Como ya hemos mencionado, no sabremos lo fácil que será para los posibles compradores hacerse con las Apple Vision Pro hasta que salga a la venta en algún momento del 2024. Cuando salga a la venta, puede que tengas que darte prisa si quieres pedir unas antes de que se agoten las existencias.