WhatsApp está probando una nueva función de autodestrucción de mensajes de voz

WhatsApp está probando un modo "Ver una vez" para los mensajes de voz como "nueva capa de privacidad" en la aplicación móvil.

La característica funciona de forma similar a la desaparición de imágenes y vídeos presente en la plataforma. Meta simplemente la está ampliando a otros ámbitos. Según WABetaInfo, aparecerá un nuevo icono con el número uno en la barra de chat mientras grabas una nota de voz con el bloqueo activado. Al tocar dicho icono se activa el modo Ver una vez (bueno, más bien Escuchar una vez), que impide a los destinatarios exportar, reenviar, guardar o grabar mensajes. Una vez enviado, tú, el remitente, no puedes escucharlo ni la otra persona puede volver a reproducirlo después de la primera vez. Desaparece para siempre.

Como señala WABetaInfo, esta herramienta tiene el potencial de eliminar eficazmente "el riesgo de que tu información personal o sensible caiga en malas manos". Los mensajes no se pueden compartir con personas ajenas a la sala de chat inicial, lo que reduce enormemente las probabilidades "de acceso no autorizado."

Esta actualización está disponible tanto para Android como para iOS. Si estás interesado en probarla tú mismo, los usuarios de Android pueden unirse al programa beta de Google Play e instalar la versión 2.23.78 de la beta de WhatsApp. Los propietarios de iPhone pueden intentar unirse al programa TestFlight de WhatsApp. Sin embargo, en el momento de escribir estas líneas ya no se aceptan más participantes, aunque es posible que pronto se abra un hueco.

En silencio

En cuanto al futuro de WhatsApp, las cosas se van a calmar un poco. Ninguna de las otras características de la beta es tan impactante o digna de mención como los mensajes de voz autodestruibles. Echando un vistazo a otras publicaciones de WABetaInfo, vimos que Meta está trabajando en la implementación de reacciones de avatar, además de un menú de audio y vídeo rediseñado para iOS. Nada realmente innovador.

No es de extrañar que la plataforma esté en silencio por el momento, ya que el 2023 ha sido todo un año para WhatsApp. En los últimos 10 meses se han producido varias actualizaciones importantes, desde cambios en la calidad de vida hasta videollamadas para ocho personas en la aplicación de escritorio de Windows. Y recientemente, la compañía ha empezado a probar un generador de stickers para chats basado en inteligencia artificial. Tal vez Meta esté manteniendo sus proyectos en secreto para poder dar el pistoletazo de salida al 2024 a lo grande.