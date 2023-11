La app de WhatsApp para escritorio ya permite enviar fotos y vídeos que se borran solos

Meta está desplegando una función View Once en WhatsApp para escritorio y web que permite a los usuarios enviar contenido con "fecha de caducidad".

La actualización fue descubierta inicialmente por WABetaInfo, ya que el gigante tecnológico aún no la ha anunciado formalmente. Según el informe de WABetaInfo, se trata básicamente de la misma función en el móvil. WhatsApp añadió View Once a su aplicación para smartphones allá por 2022 como una nueva herramienta de privacidad. Las fotos o vídeos enviados a los contactos de esta manera no se pueden guardar. Una vez que el destinatario mira el archivo, desaparece para siempre. Esto garantiza que el material sensible nunca sea visto por terceros, compartido con otros o corra el riesgo de ser tomado por un mal actor. Al parecer, esto era muy solicitado, ya que WABetaInfo afirma que la gente se quejaba de "la imposibilidad de enviar mensajes view once" en el escritorio. Parece que Meta ha escuchado las protestas, aunque ha tardado más de un año en responder.

Detalles importantes

Hay algunos detalles menores que debes conocer.

Los destinatarios tienen 14 días para abrir el contenido multimedia o se eliminará automáticamente, según el Centro de Ayuda de WhatsApp. La otra persona no puede hacer capturas de pantalla del contenido temporal, pero sólo si tiene instalada la última versión de WhatsApp. Es posible que otras personas hagan una captura de pantalla de un archivo View Once si tienen instalado un software obsoleto. Por ello, la empresa recomienda enviar el contenido estrictamente a personas de confianza. Hay planes para rectificar la brecha de privacidad, pero no se sabe cuándo Meta solucionará este problema.

Ten en cuenta que no puedes enviar varias imágenes temporales a la vez. Tienes que enviar cada archivo uno por uno. Además, como señala Windows Central, puedes volver a ver vídeos temporales "tantas veces como quieras", pero tienes que permanecer en la interfaz. Si haces clic en reproducir antes de tiempo o sales de la ventana, perderás el acceso.

La actualización estará disponible tanto para usuarios de Windows como de macOS. WABetaInfo afirma que la actualización se está lanzando en oleadas, por lo que solo un grupo selecto tiene acceso a ella por el momento. Recomendamos estar atentos al parche cuando llegue.

Cómo enviar contenidos View Once

Enviar una foto de View Once es fácil. Después de iniciar WhatsApp en el escritorio y seleccionar un chat, haga clic en el icono de archivo adjunto situado junto al cuadro de texto y, a continuación, elija una imagen. Encima del botón de envío hay un número uno dentro de un círculo que desaparece. Al hacer clic en ese icono se activa la función Ver una vez. Envía la imagen a alguien y se borrará en cuanto la cierre.

WhatsApp en la web tiene un diseño diferente, pero por suerte el proceso es exactamente el mismo.