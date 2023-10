Un nuevo informe confirma que el MacBook Air M3 está casi listo, pero hay que esperar hasta 2024

Con el chip M3 de Apple a punto de completarse, es probable que muchos de nosotros estemos esperando a que el gigante tecnológico lance su esperado nuevo MacBook Air M3, pero un nuevo informe indica que podríamos tener que esperar un poco más.

Esto podría no ser una gran sorpresa - después de todo, las filtraciones anteriores ya indicaban que podríamos estar esperando hasta 2024 para los MacBooks M3 - pero ahora parece casi seguro que no vamos a conseguir los nuevos portátiles de Apple este año. Según informa Wccftech (basándose en informaciones del filtrador de Apple Mark Gurman en su boletín Power On), los modelos de 13 y 15 pulgadas del MacBook Air M3 ya han alcanzado la fase de pruebas de verificación de ingeniería de desarrollo, lo que significa que están casi listos, pero el informe afirma que los primeros productos M3 no se lanzarán hasta "entre la primavera y el verano" de 2024 como muy pronto, por lo que podría ser en cualquier momento entre marzo y quizás junio.

Aunque Apple no lo ha confirmado oficialmente, es probable que el retraso del M3 se deba a dificultades de producción. El procesador M3 está fabricado por el titán de la fabricación de chips TSMC en un proceso de 3nm, y la empresa taiwanesa ha estado experimentando dificultades para mantener el ritmo de la demanda.

¿Tendremos MacBooks M3 a principios del año que viene?

Mientras que la producción de M3 estaba programada originalmente para comenzar a finales del 2022, el chip A17 de Apple (que está construido en el mismo proceso de 3nm) evidentemente tuvo prioridad para el iPhone 15 Pro, y combinado con las dificultades existentes en TSMC, esto llevó a los retrasos de M3.

Teniendo en cuenta que se prevé que el M3 ofrezca un rendimiento realmente impresionante, los fans de Apple que estén esperando una actualización se sentirán sin duda frustrados por esta noticia. El MacBook Air M2 tenía un rendimiento relativamente modesto en comparación con el MacBook Air M1, por lo que se espera que la versión M3 supere a su predecesor, y podemos esperar que venga en dos tamaños, ya que Apple presentó el MacBook Air de 15 pulgadas a principios de este año.

Los iPhones y iPads podrían tener prioridad sobre los MacBooks M3, y eso me molesta (Image credit: Future)

Sin embargo, cualquiera que esté al tanto de los planes anteriores de Apple para el MacBook podrá decir que un lanzamiento en el 2024 estaría totalmente en línea con la cadencia de lanzamientos anteriores del MacBook Air. El modelo M1 original aterrizó a finales del 2020, mientras que el modelo M2 de 13 pulgadas llegó por primera vez en julio del 2022. Un lanzamiento en el 2024 no sería de extrañar, y probablemente sería un acierto por parte de Apple, ya que permitiría que pasara más tiempo y que más usuarios decidieran que necesitan una actualización (además de permitir que los minoristas se deshicieran del stock existente de MacBooks M1 y M2).

De hecho, me atrevería a decir que no espero un MacBook Air M3 hasta mediados del 2024; creo que será más tarde que temprano. Eso se ajustaría más a la actual cadencia de lanzamientos, y el informe de Wccftech se refiere a "productos equipados con el M3" y no específicamente a un MacBook Air M3.

Teniendo esto en cuenta, creo que la primera aparición del chip M3 no será en un portátil en absoluto. En su lugar, sospecho que tendremos el iPad Pro M3, cuyo lanzamiento ya se ha anunciado para el 2024, y que vendrá con una nueva y brillante pantalla OLED y un Magic Keyboard rediseñado. Ya sospechaba que podríamos tener primero un iPad M3, y este nuevo informe de Gurman no hace más que reforzar esa creencia.