Samsung deja caer que la IA de los Galaxy no será gratuita más allá del 2025

Tras echar un vistazo a las notas de prensa de los flamantes Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy Tab S10 Plus o Samsung Galaxy S10 Ultra, nos hemos dado cuenta de que hay una nota a pie de página que apunta a un futuro en el que algunas funciones de la IA de Galaxy requerirán un pago.

Esta información fue avistada por SamMobile, y el texto exacto dice: «Es posible que se apliquen tarifas a ciertas funciones de IA a finales de 2025». Eso no es particularmente específico o definitivo, pero sí sugiere que la experiencia Galaxy AI no va a ser completamente gratuita más allá de finales del próximo año.

Esto no es nuevo: la misma advertencia se incluyó en la información que recibimos junto a la serie Samsung Galaxy S24 a principios de este año. Por tanto, no es una sorpresa, pero demuestra que Samsung no ha cambiado sus planes de cobrar por la IA.

Aún no sabemos qué funciones podrían tener un precio, ni cuál podría ser ese precio: Samsung aún no ha dicho nada al respecto, pero ha dejado constancia de que hay más funciones Galaxy AI en camino.

El precio de la IA

ChatGPT (Image credit: OpenAI)

No es una gran sorpresa que Samsung quiera empezar a ganar algo de dinero con todas las herramientas de IA que ha metido en sus dispositivos: la inteligencia artificial generativa requiere una enorme potencia de cálculo, y una enorme cantidad de energía para funcionar.

Tanto Google como OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, ofrecen a los usuarios funciones más avanzadas y modelos de IA más potentes por 20€, aunque hay rumores de que el precio de ChatGPT Plus podría más que duplicarse en los próximos cinco años.

También está Apple: Apple Intelligence se va a desplegar en los próximos meses de forma gratuita (en algunos países, pero en España todavía no), pero se ha hablado de que las funciones más avanzadas acabarán teniendo un precio, quizá como parte de un paquete Apple One.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Por ahora, puedes utilizar las funciones de IA -que incluyen edición de imágenes, traducción en directo, resúmenes de notas y mucho más- de forma gratuita. Sin embargo, si empiezas a utilizarlas con regularidad, ten en cuenta que es posible que con el tiempo tengan un coste.