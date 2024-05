¿Qué es el Project Astra? Te contamos sobre el asistente universal futurista de Google

Google has unveiled its Project Astra

Casi todos los sectores tecnológicos están invirtiendo mucho en inteligencia artificial en estos momentos, y Google es uno de los más comprometidos con el futuro de la IA. El Project Astra, presentado en Google I/O 2024, es una parte importante de esta apuesta, y podría acabar siendo una de las herramientas de IA más importantes de Google.

Astra se presenta como "un agente universal de IA útil en la vida cotidiana". En esencia, es algo así como una mezcla de Google Assistant y Google Gemini, con funciones añadidas y capacidades sobrealimentadas para una experiencia conversacional natural.

A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre Project Astra: cómo funciona, qué puede hacer, cuándo puedes conseguirlo y cómo podría marcar el futuro.

¿Qué es el Project Astra?

En cierto modo, el Project Astra no difiere en nada de los chatbots de IA que ya tenemos: haces una pregunta sobre lo que hay en una imagen, o sobre cómo hacer algo, o pides que se genere un texto creativo, y Astra se pone manos a la obra.

Lo que eleva este proyecto de inteligencia artificial es su funcionalidad multimodal (la forma en que se pueden combinar texto, imágenes, vídeo y audio), la velocidad a la que trabaja el robot y lo conversacional que es. El objetivo de Google, como ya hemos dicho, es crear "un agente de IA universal" que pueda hacer cualquier cosa y entenderlo todo.

Project Astra in action (Image credit: Google)

Piensa en el robot Hal 9000 de 2001: Odisea en el espacio, de Kubrick, o en la asistente Samantha de la película Her: hablar con ellos es como hablar con un ser humano, y no hay mucho que no puedan hacer. (Ambas IA acabaron siendo demasiado grandes para que sus creadores pudieran controlarlas, pero ignoremos eso por el momento).

El Project Astra ha sido diseñado para comprender el contexto y actuar, para trabajar en tiempo real y para recordar conversaciones del pasado. Por las demos que hemos visto hasta ahora, funciona en teléfonos y en gafas inteligentes, y está impulsado por los modelos de IA de Google Gemini, por lo que es posible que acabe formando parte de la aplicación Gemini, en lugar de ser algo separado e independiente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

¿Cuándo saldrá el Project Astra?

El Project Astra se encuentra en sus primeras fases: no es algo que vaya a estar disponible para las masas hasta dentro de unos meses como mínimo. Dicho esto, Google afirma que "algunas de estas funciones de agente llegarán a productos de Google como la aplicación Gemini a finales de este año", por lo que parece que los elementos de Astra irán apareciendo gradualmente en las aplicaciones de Google a medida que avancemos hasta 2024.

Cuando pudimos probar el Project Astra en I/O 2024, las sesiones se limitaron a cuatro minutos cada una, lo que da una idea de lo lejos que está de ser algo que cualquiera pueda utilizar en cualquier lugar. Es más, el kit Astra no parecía especialmente portátil, y los representantes de Google tuvieron cuidado de referirse a él como un prototipo.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Teniendo todo esto en cuenta, tenemos la impresión de que algunos de los trucos del Project Astra que hemos visto en demostraciones podrían aparecer en la aplicación Google Gemini más pronto que tarde. Al mismo tiempo, es probable que la experiencia completa de Astra, que quizá requiera hardware específico, no se despliegue hasta 2025 como muy pronto.

Ahora que Google ha dado a conocer qué es y de qué es capaz el Project Astra, es probable que oigamos hablar mucho más de él en los próximos meses. Hay que tener en cuenta que OpenAI, desarrollador de ChatGPT y Dall-E, está muy ocupado lanzando sus propias actualizaciones importantes, y Google no querrá quedarse atrás.

¿Qué puedo hacer con el Project Astra?

Una de las demostraciones de Google muestra a Astra funcionando en un teléfono, utilizando la entrada de su cámara y hablando con naturalidad a un usuario: se le pide que señale algo a la vista que pueda reproducir sonidos, e identifica correctamente un altavoz. Cuando se dibuja una flecha en la pantalla, Astra reconoce y habla sobre el componente del altavoz resaltado por la flecha.

En otra demostración, vemos cómo Astra identifica correctamente puntos de referencia del mundo a partir de los dibujos de un cuaderno. También es capaz de recordar el orden de los objetos de una lista, identificar un barrio a partir de una imagen, comprender el propósito de las secciones de código que se le muestran y resolver problemas matemáticos escritos.

Se hace mucho hincapié en el reconocimiento de objetos, dibujos, texto, etc. a través de un sistema de cámaras, al tiempo que se comprende el habla humana y se generan las respuestas adecuadas. Esta es la parte multimodal del Project Astra en acción, lo que lo convierte en un paso adelante con respecto a lo que ya tenemos, con mejoras en el almacenamiento en caché, la grabación y el procesamiento clave para la capacidad de respuesta en tiempo real.

En nuestra experiencia práctica con el Project Astra, pudimos conseguir que contara una historia basada en objetos que mostrábamos a la cámara, y adaptar la historia a medida que avanzábamos. Más adelante, no es difícil imaginar a Astra aplicando estos conocimientos para explorar una ciudad en vacaciones, resolver un problema de física en una pizarra o proporcionar información detallada sobre lo que se muestra en un partido deportivo.

¿Qué dispositivos incluirán el Project Astra?

En las demostraciones de Project Astra que Google ha mostrado hasta ahora, la inteligencia artificial se ejecuta en un smartphone no identificado y en unas gafas inteligentes no identificadas, lo que sugiere que tal vez no hayamos oído hablar por última vez de las Google Glass.

Google también ha insinuado que Project Astra llegará a dispositivos con otros factores de forma. Ya hemos mencionado la película Her, y cabe la posibilidad de que veamos el robot Astra integrado en unos auriculares inalámbricos (siempre que tengan una conexión Wi-Fi lo bastante potente).

(Image credit: Future / Philip Berne)

En la zona de pruebas que se instaló en Google I/O 2024, Astra funcionaba a través de una gran cámara y solo podía trabajar con un conjunto específico de objetos como accesorios. Está claro que cualquier dispositivo que ejecute las impresionantes funciones de Astra va a necesitar mucha potencia de procesamiento integrada o una conexión muy rápida a la nube para mantener la conversación en tiempo real que es esencial para la IA.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la mejora de la tecnología, estas limitaciones deberían empezar a superarse poco a poco. La próxima vez que oigamos algo importante sobre Project Astra podría ser en torno al lanzamiento del Google Pixel 9 en los últimos meses de 2024; sin duda, Google querrá que este sea el smartphone con mayor capacidad de IA hasta la fecha.