La actualización de Google Bard trae una IA más potente, pero podría echar para atrás a los puristas de la privacidad

Google ha creado un nuevo modelo de Bard, que califica como la iteración más capaz de la IA hasta la fecha.

Google ha presentado una actualización de la nueva versión de Bard, a la que califica de "más intuitiva, imaginativa y receptiva que nunca", ofreciendo mayores niveles de calidad y precisión en las respuestas del chatbot.

Bard incorpora un montón de nuevas funciones, empezando por la compatibilidad con más de 40 idiomas y una estrecha integración con otros productos de Google.

Esto incluye la posibilidad de que Bard se enganche a tus correos electrónicos de Gmail y a los datos de Google Drive y Docs, lo que significa que puedes hacer que la IA busque información en tus archivos o que resuma un contenido si es necesario.

Bard también podrá extraer datos en tiempo real de Google Maps, las funciones de viaje de Google (hoteles y vuelos) y YouTube, todas ellas extensiones activadas por defecto (puedes desactivarlas si lo deseas, pero están activadas por defecto en el nuevo Bard).

Otra gran novedad es la posibilidad de comprobar las respuestas de Bard. ¿No estás seguro de alguna respuesta de la IA? Puedes pulsar el botón "Búscalo en Google" para obtener información adicional sobre cualquier consulta, que se extrae de la búsqueda de Google (siempre que sea compatible), para que puedas comprobar por ti mismo si hay alguna duda o diferencia de opinión en otros sitios en línea en comparación con lo que Bard te está diciendo.

Otra novedad es que los usuarios de Bard pueden compartir una conversación a través de un enlace público, lo que permite a otras personas continuar la conversación con la IA de Google si así lo desean.

El sonido distante pero claro de las campanas de alarma

Se trata de una importante actualización de Bard, y no cabe duda de que contiene algunos elementos útiles. La mejora de la calidad y la precisión, así como la posibilidad de comprobar las respuestas de Bard, son características muy bienvenidas.

Sin embargo, hay otras cosas que harán saltar las alarmas, sobre todo a los más preocupados por la privacidad. ¿De verdad quieres que los zarcillos de Bard se cuelen por todos los rincones de Google Drive, Docs y Gmail? ¿No te parece el principio de un escenario de pesadilla en el que la IA se extralimita?

Pues bien, Google es muy cuidadoso a la hora de aclarar que tus datos personales no están siendo absorbidos en absoluto para entrenar a Bard. En palabras de la empresa: "Tus datos de Google Workspace no se utilizarán para entrenar el modelo público de Bard y puedes desactivar el acceso a ellos en cualquier momento".

Así, el único uso de los datos será proporcionarle respuestas cómodas a las consultas, y eso podría ser bastante útil. ¿Sabes que tienes un documento en alguna parte sobre un tema determinado, pero no recuerdas dónde está en tu cuenta de Google, o cómo se llama? Puedes pedirle a Bard que te lo busque.

¿No te gusta la idea de que Bard acceda a tus cosas de cualquier forma o manera? Entonces no tienes por qué utilizar estas habilidades, puedes desactivarlas (y las extensiones mencionadas no tienen por qué estar activadas). De hecho, independientemente de las garantías que ofrezca Google de que Bard no husmeará en tus datos para sus propios fines, habrá gente que pulse inmediatamente el botón de "apagado" en estos casos, puedes estar seguro de ello.