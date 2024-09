El modelo 4o-mini de ChatGPT acaba de recibir una gran actualización: estas son 4 de las mejores novedades

OpenAI ha mejorado el modelo GPT-4o mini de ChatGPT con un montón de nuevas funciones, aunque, sorprendentemente, no cuenta con ninguna de las fanfarrias habituales. La versión más pequeña y rápida del modelo GPT-4o, GPT-4o mini, carecía hasta ahora de muchas de las funciones de su hermano mayor, aunque por su naturaleza tiene menos potencia para realizar las mismas tareas.

La eficacia y velocidad del modelo mini ya eran suficientemente atractivas para muchos usuarios de ChatGPT. Y aquí compartimos cuatro de las mayores mejoras que lo acercan a la GPT-4o.

Creación de imágenes

(Image credit: Screenshot/ Eric Schwartz)

El modelo 4o-mini ahora puede generar imágenes basadas en indicaciones de texto como el modelo GPT-4o completo. Aunque funcionalmente es lo mismo en términos de hacer visuales a partir de texto en ChatGPT, el tamaño del modelo podría acelerar un poco la producción. Además, es poco probable que importe cuando se trata de la salida, ya que ambos se basan en el modelo de generación de imágenes DALL-E 3 de OpenAI.

Búsqueda en Internet

(Image credit: Screenshot/ Eric Schwartz)

Podría decirse que uno de los mayores límites del modelo GPT-4o mini anteriormente era la falta de acceso a Internet. Ahora, puede utilizar el modelo a través de ChatGPT para realizar investigaciones en línea más rápidamente que con GPT-4o. Eso significa que puedes obtener información actualizada en lugar de depender únicamente de su base de conocimientos preentrenada. Es crucial tener esa opción cuando se trata de verificar y comparar información. Esto lo pone a la altura del modelo más grande, pero está ligado a la velocidad del modelo mini.

Carga y comprensión

(Image credit: Screenshot/ Eric Schwartz)

Una de las limitaciones más significativas del modelo GPT-4o mini en comparación con el resto del establo ha sido su falta de opciones de carga. Ahora, los usuarios de ChatGPT pueden emplear el modelo para analizar, resumir y discutir documentos e imágenes cargados. Las funciones de procesamiento visual del modelo le permiten comprender y explicar las imágenes cargadas del mismo modo que cualquier texto enviado a ChatGPT. Esta capacidad facilita a los usuarios el trabajo con datos visuales complejos para necesidades educativas o personales.

Memoria

(Image credit: Screenshot/ Eric Schwartz)

En caso de que no puedas recordar todas las nuevas funciones u olvides alguna de ellas, el modelo GPT-4o mini puede ayudarte, ya que ahora accede a la función de memoria disponible para otros modelos ChatGPT. Eso le permite recordar conversaciones anteriores con usuarios específicos y adaptar las interacciones en consecuencia. Así, incluso después de terminar una conversación con ChatGPT a través del modelo 4o-mini, puedes volver y obtener respuestas más relevantes, seguimiento de conversaciones anteriores y reconocimiento de tus preferencias. En otras palabras, ser mini no significa que no pueda gestionar interacciones a largo plazo.

