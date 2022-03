Mejor robot aspirador del 2022: los mejores Roomba, Neato y otros para suelos y pelos de mascotas

Al igual que otros tipos de aspiradoras, muchos de los mejores robots aspiradores de esta lista, y otros modelos que hemos probado, son muy eficaces para recoger el pelo de las mascotas, así como el polvo fino y los residuos más grandes de los suelos.

Los diseños que ofrecen un modo Boost o Turbo son ideales si tienes alfombras o moquetas de pelo grueso, ya que garantizan que pueda aumentar temporalmente la potencia de succión, asegurando que no queden pelos después de la limpieza.

Los mejores modelos a elegir son los que tienen cepillos de goma sin cerdas para que el pelo no quede atrapado alrededor de ellos. Aunque eso no quiere decir que los robots aspiradores con barras de cepillo con cerdas no sean tan eficaces a la hora de recoger el pelo. Si eliges uno de ellos, busca un diseño que incluya una herramienta para ayudar a eliminar el pelo de la mascota (o del ser humano) enredado para facilitarte la vida.