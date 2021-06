El mejor antivirus de 2021: el ranking de los mejores antivirus del mercado

Es algo realmente fantástico saber que los proveedores de antivirus siguen mejorando y actualizando constantemente sus paquetes de software de seguridad para aumentar la protección de sus productos frente a las crecientes amenazas que acechan en Internet. Los mejores antivirus combinan protección a prueba de fuego, funciones adicionales para mantenerte a salvo de las estafas, y una interfaz sencilla de instalar y de usar.

Si estás buscando un antivirus todoterreno que te proteja frente a los ciberataques, entonces invertir en un buen software es lo mejor que puedes hacer. Además, si tienes una empresa, también tenemos los mejores antivirus a nivel profesional, para que puedas proteger los ordenadores de tu compañía. Todo esto no quiere decir que tengas que gastar mucho dinero, de hecho, en esta guía hemos incluido los planes más económicos para los mejores antivirus.

Y si no te preocupa tanto la seguridad y prefieres un antivirus gratuito, también hemos incluido los mejores disponibles en este ranking. Pero teniendo en cuenta lo poco que cuestan hoy en día los antivirus, tal vez quieras plantearte hacerte con uno de pago y así estar más protegido.

Estos son los mejores 3 antivirus a día de hoy:

2. Norton - buena protección con útiles funciones que no ralentizarán tu equipo Es un nombre completamente asociado a día de hoy a la palabra 'antivirus', y Norton nos gustó mucho cuando lo pusimos a prueba. Además de ofrecer el tipo de protección contra el malware que te esperarías, sus funciones adicionales son realmente útiles. Ver Oferta

3. Kaspersky - la más alta seguridad sin extras innecesarios Puede que no tenga todos los extras que tienen los antivirus anteriores, pero Kaspersky realmente hace lo que tiene que hacer: ofrece una protección contra virus del más alto nivel, y nos encanta el hecho de que puedas proteger varios dispositivos incluso con el plan más económico. Ver Oferta

Bitdefender Antivirus Plus

Bitdefender es el antivirus mejor calificado por TechRadar, superando así a la dura competencia, y lo hace sin que te cueste demasiado dinero... el plan básico es realmente económico.

Está claro que el hecho de tener este fantástico precio no serviría de nada si Bitdefender no ofreciera una protección excelente. Cuando lo pusimos a prueba nos pareció que este antivirus es realmente bueno a la hora de protegerte frente a los virus y el malware, aunque con muy ligeras advertencias cuando se trata de la forma exacta de lidiar con algunas amenazas de prueba de ransomware; pero nada que pusiera en riesgo nuestra seguridad. Además Bitdefender también obtuvo la mejor calificación por parte de la reconocida compañía profesional de análisis de antivirus AV Comparatives cuando lo analizaron con amenazas más avanzadas.

La gran cantidad de funciones adicionales de Bitdefender también impresionan mucho. Incluso su producto básico, Bitdefender Antivirus Plus, ofrece una protección web excelente y defensas del más alto nivel frente a ataques de phishing y enlaces maliciosos.

Además, también podrás usar el navegador Safepay, que te protege cuando haces pagos en línea y te da seguridad en muchos sentidos: es una herramienta realmente potente. Otro extra muy útil es el Administrador de Contraseñas, que escanea vulnerabilidades y además ha mejorado en 2021. Por si fuera poco, Bitdefender cuenta con una VPN de alta calidad, aunque en el plan básico viene limitado a 200MB de tráfico diario. Aun así, puede venirte muy bien en ciertas ocasiones.

Bitdefender cuenta con una interfaz realmente fácil de usar, con un diseño pulido que es igual de bueno para principiantes como para los usuarios más avanzados en el mundo de los antivirus.

La compañía también ofrece otros paquetes más amplios, como Bitdefender Internet Security que viene con todo lo anterior del nivel básico, y además incluye un firewall, un filtro de spam de calidad, controles parentales y extras de privacidad (como medidas para proteger tu webcam y micrófono).

Al igual que todos los mejores antivirus de la más alta gama, el producto Bitdefender Total Security viene con un conjunto de herramientas para el mantenimiento de tu ordenador, y además es compatible tanto con dispositivos Android e iOS como con Windows y Mac. Sea cual sea la versión de Bitdefender que elijas, obtendrás mucho por tu dinero, sobre todo con el Total Security en el caso de que tengas muchos dispositivos que quieras proteger.