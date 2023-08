Los auriculares la PlayStation podrían ser un chollo para los audiófilos

Sony acaba de desvelar todos los detalles de sus próximos auriculares inalámbricos PlayStation Pulse Explore y auriculares inalámbricos Pulse Elite, diseñados para funcionar con PS5 y PlayStation Portal. Anunciados con precios de 199€ para los auriculares y 149€ para los cascos, han levantado muchas ampollas. Sobre el papel parecen caros, especialmente los auriculares.

Pero leyendo el anuncio, he llegado a la conclusión contraria. Puede que sean una ganga por un aspecto que se pasa por alto fácilmente: la tecnología de controladores de audio que llevan dentro.

Según el blog de PlayStation, ambos dispositivos utilizarán transductores magnéticos planares, una opción de gama muy alta. Es típico de PlayStation incorporar discretamente tecnología muy avanzada (véase también: OLED en la PS Vita, la primera pantalla OLED de 90Hz en la PS VR original), pero esto no lo habría predicho ni en un millón de años.

Los transductores magnéticos planares son muy distintos de los altavoces de la mayoría de los auriculares. En lugar de un cono de material con un imán en el centro, que se mueve de un lado a otro a distancia, los sistemas magnéticos planares utilizan una membrana ultrafina suspendida en un campo magnético. La ventaja es la precisión y el control dinámico. Los transductores de cono tradicionales tienen un impulso en su movimiento, que hay que superar si se quiere tener un cambio brusco en el sonido y que puede afectar a su precisión.

Evidentemente, las empresas de audio han mejorado mucho en este aspecto, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, la membrana ultrafina (y, por tanto, ultraligera) de los transductores magnéticos planares no tiene este problema. Es extremadamente ágil y fácil de manipular entre los campos magnéticos, lo que significa que puede ofrecer detalles de sonido sumamente precisos, y cambiar instantáneamente de retumbante a delicado.

La capacidad de ofrecer detalles precisos es probablemente la razón por la que PlayStation ha elegido los transductores magnéticos planares en lugar de los transductores dinámicos normales. Es especialmente útil para crear efectos de audio espacial convincentes, por lo que es ideal para el audio 3D que Sony está impulsando para sus auriculares. Si quieres dar la sensación de que el sonido procede de un punto preciso, el propio audio tiene que ser igual de preciso, de lo contrario no será tan convincente.

El precio ya no parece tan alto...

¿Por qué no todos los auriculares utilizan transductores magnéticos planares si son tan buenos? Pues porque son muy caros y no es fácil alimentarlos. Hace poco nos enamoramos perdidamente de los auriculares inalámbricos Edifier Stax S3 por la calidad de sonido que ofrecen gracias a sus transductores magnéticos planares, a un precio inferior al de prácticamente cualquier otro auricular planar anterior, y aun así cuestan 349€. Los auriculares PlayStation Pulse Elite cuestan 149€.

Los modelos Pulse 3D Elite y Explore de PlayStation utilizan controladores planares mucho más baratos que cualquier otro. (Image credit: Sony)

Los auriculares magnéticos planares inalámbricos de verdad siguen siendo prácticamente desconocidos, aunque una empresa llamada PWB ha anunciado un par con "doble planar" por 500€ (los de Sony cuestan 200€). Los auriculares magnéticos planares con cable, como los Audeze Euclid, de sonido increíble, suelen costar 1.000€.

Como aficionado al sonido (y alguien que aún conserva sus auriculares magnéticos planares Oppo PM1 de hace casi 10 años), creo que estos auriculares son una ganga, aunque sean más caros de lo que se suele pagar por los mejores auriculares de PS5. Que estén afinados de forma que realmente funcionen bien para la música es, obviamente, una cuestión totalmente diferente. Dudo que cuenten con las opciones de cancelación de ruido y control de aplicaciones que cabría esperar si realmente quieren competir con los mejores auriculares del planeta para escuchar música en general.

No olvidemos que Sony también promete una transmisión de audio sin pérdidas y sin latencia para aprovechar al máximo la resolución de audio de la que deberían ser capaces los controladores planares; es cierto que la transmisión sin pérdidas sólo se realiza desde una PS5 o Portal, no desde el teléfono, pero aun así. Es posible que su compatibilidad con Bluetooth incluya también soporte de alta calidad (Bluetooth LE Audio o LDAC, quizá), pero eso no está confirmado.

En mi opinión, los auriculares son un paquete sorpresa que ofrece una inmersión asombrosa sin cables, pero que te encantará llevar de viaje. Y teniendo en cuenta que muchos de los mejores auriculares inalámbricos cuestan más de 200€, me parece una buena oferta. Lo sabremos con certeza cuando los tengamos en nuestras manos.