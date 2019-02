OnePlus 6 er den mest gennemførte smartphone, som producenten endnu har lavet i sin korte eksistens.

Designet er i rent glas ligesom man ser det på Samsung Galaxy S9 og iPhone X . Den har en stor 6,28”-skærm, komplet med det allesteds nærværende indhak, dual-kamera på bagsiden, fingeraftrykslæser og ansigtsgenkendelse samt op til 256GB lagerplads.

Der er flere andre væsentlige forbedringer i forhold til modellerne OnePlus 5T (og OnePlus 5 ), som den erstatter. Og selvom det måske ikke er nogen banebrydende nyhed, når det gælder features, så er OnePlus 6 en vellykket pakke, som har masser af relevans i 2018.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

OnePlus 6 pris og tilgængelighed

OnePlus 6 udgivelsesdato: 22.maj

Priserne starter ved 3.899 kroner for 6GB/64GB

OnePlus 6 er allerede tilgængelig fra producenten, og den kan desuden bestilles med abonnement fra alle de gængse udbydere, som Telenor, Telia, TDC og 3.

Priserne starter ved 3.899 kroner for konfigurationen med 6GB RAM og 64GB lagerplads, hvilket er dyrere end OnePlus 5T, der koster 3.799 kroner for samme mængde RAM og lagerplads.

Hertil kommer varianten med 8GB/128GB til en pris på 4.399 kroner, hvilket igen er 100 kroner dyrerere end 5T-udgaven med samme konfiguration.

Endelig er der topmodellen med 8GB/256GB, der officielt tager titlen, som den dyreste OnePlus-smartphone til dato. Prisen for denne udgave af OnePlus 6 er 4.699 kroner.

Det er dog stadigvæk billigere end konkurrerende modeller som Galaxy S9, iPhone 8 , LG G7 ThinQ og Sony Xperia XZ2 , men hvis du er på udkig efter noget mere overkommeligt, er det værd at tage et kig på Honor 10 .

Se vores OnePlus 6 hands on-video herunder

Skærm

Skærmen på 6,28” er den største på en OnePlus-telefon til dato

Fuld HD-opløsning, Full Optic AMOLED-panel med 19:9 skærmforhold

84% forhold mellem skærm og hus – til dels på grund af indhakket på skærmen

Skærmen på OnePlus 6 er en af de vigtigste nye features på telefonen. Faktisk er det den største skærm, som firmaet endnu har presset ind på en telefon.

Dens 6,28” Full Optic AMOLED-panel overgår den 6,1”-model, man finder på 5T.

OnePlus har også valgt fortsat at benytte det udbredte 19:9 skærmformat, hvilket giver en højere skærm med plads til mere, når man scroller igennem lister med for eksempel Twitter-indlæg.

Selv om skærmen måske nok er større, så er opløsningen stadigvæk ‘kun’ fuld HD. Det vil sige 2280 x 1080 pixels, hvilket betyder at den holder samme tæthed på 402 ppi som tidligere topmodeller fra OnePlus.

I en verden, hvor QHD hastigt er på vej til at blive normen for de dyreste smartphones, er skærmopløsningen et område, hvor OnePlus 6 ser ud til at have ofret en væsentlig feature for at holde omkostningerne nede.

Skærmen er klar og skarp med en god detaljeringsgrad. Placerer man den ved siden af en Galaxy S9, vil man dog se at skærmen på OnePlus 6 ikke er helt på samme niveau – der er heller ingen HDR-understøttelse her – men når man tager prisen i betragtning er det ikke noget stort problem.

Det sorte felt over og under skærmen er skåret ned til et minimum, så OnePlus 6 kan bryste sig af et forhold mellem skærm og hus på 84%, noget som uden tvivl vil glæde dem, der gerne vil have masser af skærmplads at boltre sig på. Det er dog ikke sket uden omkostninger, da det har været nødvendigt at lave et indhak i toppen af skærmen for at få plads til kamera og øvrigt udstyr.

Det er mindre end det man finder på iPhone X, men større end på Essential Phone og nogenlunde samme størrelse som den løsning, man ser på Huawei P20 .

OnePlus forsikrer os om, at indhakket ikke kun er tilføjet for at ligne de andre. En talsperson fra firmaet fortalte TechRadar, at “[OnePlus] værdsætter tendensen med at reducere kanter og øge forholdet mellem skærm og hus. [Vi] tænkte længe og grundigt over beslutningen [om at benytte indhakket]”.

“Vi ønsker at levere den teknologi som i øjeblikket fungerer bedst og vi er nødt til at være sikre på den teknologi vi putter ind i vores enheder, da vi kun laver en [enhed] ad gangen”.

“Indhakket er det der virker bedst i øjeblikket. I sidste ende handler det ikke om indhakket, det handler om skærmen”.

Uanset om man bryder sig om indhakket eller ej, tjener det et nyttigt formål på OnePlus 6, da det rummer kamera, højttaler, LED-lys samt sensoren der registrerer det omgivende lys.

For dem, som virkelig ikke bryder sig om indhak, er der mulighed for at ‘skjule’ den på OnePlus 6 ved at gøre skærmen sort på hver side af den, så man får en solid bjælke i toppen af telefonen.

Man kan altså selv vælge, hvordan man vil have det, men der er nu noget særligt ved at se sit baggrundstapet gå hele vejen rundt om indhakket. Eller måske er det bare os.

Når man pakker sin OnePlus 6 ud, vil man opdage, at den er forsynet med en skærmbeskytter fra fabrikkens side. Det er selvfølgelig altid en god ting, selv om det trækker lidt ned i forhold til telefonens fremtoning, og samtidig gør at støv og fedtfingre bliver meget tydelige.

Det er dog nemt at afmontere og får straks OnePlus 6 til at se en hel del mere tjekket ud. Det bliver den selvfølgelig ikke ved med ret længe, hvis den får en masse ridser og skrammer, så man skal lige tænke sig om en ekstra gang, inden man tager det af.