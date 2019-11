Anmeldelse: Huawei Nova 5T

Med sit nydelige design, quad-kamera og solide ydelse, repræsenterer Nova 5T fantastisk værdi for pengene i en smartphone anno 2019. Du får mange af de samme high-end features fra de dyrere modeller, til en lavere pris, selvom Huawei også har måttet gå på kompromis visse steder. Her er ingen trådløs opladning, smart skærmteknologi eller andre dyre tiltag forbeholdt topmodellerne, men er det virkelig noget at beklage til denne pris?

Nova 5T er den første telefon i Nova-serien, der rammer vore breddegrader. Telefonen udkom før restriktionerne fra USA trådte i kraft, hvorfor den er udstyret med alle Googles apps, som vi er blevet vant til at bruge. Det giver derfor god mening, at Huawei nu også har introduceret den på vores marked.

På papiret er Nova 5T yderst interessant. Du får en stor skærm, et quad-kamera-setup, lignende det vi har set på Huaweis P30 Pro, samt Huaweis bedste processor, Kirin 980, men til en rimelig pris.

Men, det er samtidig ikke nogen hemmelighed, at Nova 5T ikke kan kalde sig en flagskibsmobil, til trods for de gode egenskaber. Telefonen mangler funktioner, som trådløs opladning, mulighed for at udvide hukommelsen, en OLED-skærm eller vandtæthed. Kan du leve med disse ”mangler” får du dog stadig en telefon som er værd at overveje, især på grund af kameraet, som kan matche P30 Pro.

Huawei Nova 5T Pris og tilgængelighed

Huawei Nova 5T har en vejledende pris på 3.699 kroner og fås i tre farver – sort, blå og lilla. Telefonen har 8GB RAM og 128GB lagerplads, som ikke kan udvides. Sin indmad taget i betragtning virker Nova 5T som et utrolig godt køb, hvis du sammenligner med de dyrere rivaler, som Huawei P30 Pro. Det kan dog ske, at du finder sidste års dyrere modeller til kraftigt reduceret pris, hvorfor du bør se dig for og overveje, om du kan få mere for pengene i en ældre model. Det samme gør sig gældende med telefoner som OnePlus 7 Pro, der har en bedre AMOLED-skærm samt mere indbygget lagerplads og på nuværende tidspunkt kan opstøves til cirka 4.000 kroner.

(Image credit: Future)

Design

Nova-serien byder på et frisk look og vi kan lide det. Hvor tidligere modeller have et gradueret farvespil på bagsiden, er Huawei gået over til et mere strømlinet, men stadig raffineret design. Særligt den lilla model skiller sig ud med et indgraveret mønster, der dækker hele bagsiden og giver et ekstra twist. Vores testmodel her i Danmark var den blå udgave, der ligesom den sorte ikke har de indgraverede logoer og derfor fremstår langt mere enkle. Bagsiden er lavet af glas, så fingeraftryk ses tydeligt med det samme.

(Image credit: Future)

Bagsiden af Nova 5T huser telefonens hovedattraktion: et særdeles kompetent quad-kamera-setup. Linserne er monteret i en lodret stribe og ligner den vi så på P30 Pro. Her er tre hovedlinser og en flash samt en lille sensor ved siden af dem. Kamerabulen på Nova 5T er ikke så slem, som den vi har set på dens nærmeste slægtning, Honor 20 Pro. Men ligesom Honor 20 Pro, vil den vippe en smule, hvis du lægger den på et bord.

Fronten af telefonen huser en stor skærm på 6.26 tommer. Telefonen føles solid og ligger godt i hånden. I stedet for et skærmhak, er Nova 5T udstyret med et 4,5mm stort kamerahul i toppen af venstre hjørne. Herved får vi en skærm-til-body ratio på mere end 90%. Der er ganske vist stadig en kant rundt om skærmen, men den er rimelig smal.

(Image credit: Future)

I højre side af telefonen sidder en indbygget fingeraftrykslæser, som også agerer power-knap. Over denne finder vi volumen-knapperne. Telefonen er hurtig til at registrere et aftryk og låser promte telefonen op. I bunden sidder en USB-C-port ved siden af en rist til højttaleren. Her er ikke nogen hovedtelefonudgang, så du skal have fat i en adapter, hvis du ikke allerede har skiftet til de trådløse varianter. Jo færre åbninger i telefonen betyder dog samtidig, at der er mindre risiko for at skidt og fugt trænger ind – en god ting, idet telefonen ikke er vandtæt.

Skærm

Det mest tydelige tegn på, at Nova 5T er en telefon i budgetklassen, er IPS LCD-skærmen. Selvom den bestemt er god, er den bare ikke i samme klasse som OLED og AMOLED-skærmene vi ser på de dyreste modeller. Farverne er ikke helt lige så levende, kontrasten ikke helt så god og sort er ikke helt sort, hvilket efterlader grå kanter i siderne i scener, som ellers skulle være kulsorte. Omvendt er der masser af lysstyrke i skærmen, som ligeledes klarer sig udmærke i direkte sollys.

Opløsningen på skærmen er på 2340 x 1080p (Full HD+). Det giver os en pixeltæthed på 412 ppi, hvilket betyder skarpe billeder og video. Men fordi det er en LCD-skærm, tærer det på batteriet. Her er desuden ingen dark-mode på LCD-skærme til at spare på batteriet, men du kan manuelt nedjustere opløsningen, hvis du vil spare på strømmen.

Vi kan ganske godt lide hulkameraet på Nova 5T. Det er knap så forstyrrende som et hak og kan let ignoreres. Det er kun tydeligt, når du har apps, der fylder hele skærmen og hullet dækker vigtige informationer eller knapper. Her kan du zoome ud og vælge sorte kanter i top og bund i stedet, så du kan se alt hvad der foregår på skærmen.