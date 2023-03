Anmeldelse: TCL 65C835 4K Mini LED TV - kvalitets TV til en fornuftig pris

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

TCL 65C835: Anmeldelsen kort

Der er kommet forbedringer og tilføjelser til, men generelt bygger TCL C835-serien af 4K-tv på de vigtigste teknologier fra den tidligere C825-serie.

Baggrundsbelysningen er stadig Mini LED, men fjerdegeneration af teknologien øger lysstyrken til et maksimum på 1.500 nits, hvilket slår OLED'er. Der er også en meget bedre LED-kontrol, der også udvider det dynamiske område. Vores 65-tommers TCL C835-test model med titusindvis af små LED'er er inddelt i 288 lokalt dæmpbare zoner, mens 55-tommers og 75-tommers C835-modellerne har henholdsvis 240 og 360 zoner.

Når du ser det, er det nemt at tro, at dette LED-lys, som hævdes at være de nyeste QD-OLED-paneler overlegen, exciterer et lag kvantepunkter for at give RGB-farver med hele 100 % af DCI-P3-rummet.

Dette LED-lys stimulerer et lag kvantepunkter for at levere RGB-farver med hele 100 % af DCI-P3-området, hvilket er bedre end de nyeste QD-OLED-paneler. Det virker overbevisende, når du ser, hvordan dette tv håndterer billeder med livligt grønt græs og have med dybe blåtoner.

Google TV erstatter Android TV som den smarte brugerflade, der samler anbefalinger og giver adgang til næsten uendelige apps. Fjernbetjeningen giver øjeblikkelig adgang til seks af disse via dedikerede knapper (kanalerne varierer fra marked til marked) og giver også mulighed for nem stemmestyring fra den komfortable sofa. Gamere får understøttelse af opdateringshastigheder på 120/144 Hz og inputlag ned til 6 ms for de hurtigste opdateringshastigheder.

Standardindstillingerne giver imponerende resultater og understøtter materiale med høj dynamisk rækkevidde i HDR10 eller Dolby Vision, hvor Dolby Vision IQ kan justere indstillingerne automatisk for at matche dit rummiljø. Men du kan stadig gå i dybden for at justere bevægelser eller farvetemperaturer. Dette tv leverer fremragende ydelse, og action-serier og sport ser forrygende ud på skærmen med OLED-lignende detaljer og realisme - en præstation, der gør dette tv til et godt tilbud til prisen.

(Image credit: TechRadar)

TCL C835: Pris og lancering

Prisen på TCL's fjernsyn kan variere fra marked til marked, og der kan være forskel på de modeller, der findes i Storbritannien/Europa og de modeller, der findes i USA og Australien.

Danske priser på TCL C835-serien:

TCL 55C835: 10.999 kr.

TCL 65C835: 11.999 kr.

TCL 75C835: 18.999 kr.

TCL 65C835: design

Næsten ingen kant

Tyndt, men ikke supertyndt

God fjernbetjening

TCL C835 er næsten uden kant. Der er kun en lille 2-3 mm kant og en lidt tykkere 1 cm kan i bunden. Mini-LED-baggrundsbelysningen forhindrer, at skærmen bliver ultra-tynd, men den øverste tredjedel af tv'et er alligevel kun 3 cm dyb, hvilket fordobles til 6 cm for den nederste del, hvor der er plads til tilslutninger og strøm. Som det er TCL's vane, er disse tilslutninger alle i højre side, hvilket kan være en udfordring for brugere, der udskifter et tv med de mere almindelige tilslutninger i venstre side.

Fjernbetjeningen er værd at rose, den er holdt pænt enkel, med de seks service-specifikke one-touch-taster og en øverste cirkel til at aktivere stemmestyring.

Udpakning og opsætning var let nok med 65-tommeren, hvis man er to personer. Det er for tungt til at håndtere rundt med på egen hånd. Fjernsynet er pakket godt ind og beskyttet med plastfilm, så du kan lægge det sikkert ned, mens du fastgør foden i midten - en nem opgave med de medfølgende seks skruer.

TCL C835 (Image credit: Peter Hoffmann)

TCL 65C835: Funktioner

Google TV

Mini LED bagbelysning

Dolby Vision IQ

Google TV-grænsefladen, der anvendes her, er bygget på Android 11 og vil gøre mange brugere trygge ved den velkendte grænseflade og den måde, hvorpå den giver adgang til yndlingsapps, streamingtjenester og vigtige indstillinger. TCL har også tilføjet sin egen "kanal", som faktisk er snesevis af live-kanaler plus hundredvis af on-demand-programmer, især stærke på dokumentarfilm.

Vigtige specifikationer Tilgængelige skærmstørrelser: 55, 65 og 75 inches

Skærmtype: Mini LED LCD

Opløsning: 4K

HDR understøttelse: Dolby Vision, HDR10, HLG

Audio understøttelse: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS

Smart platform: Google TV

HDMI porte: 4

Googles smarte funktioner gør også opsætningen til en nem proces, idet du hurtigt får tv'et tilsluttet til dit hjemmenetværk, hvor Google Home hjælper dig med opsætningen, hvor du også kan gøre fjernbetjeningen til stemmestyring.

Det, der får dette tv til at skille sig ud, er kvaliteten af billedbehandlingen og effekten, der først kommer fra Mini LED-zonerne, som skaber lyset, derefter fra quantum dot-feltet, der konverterer det blå lys til hvidt, via en ny type VA LCD-panel for TCL, der giver en bred betragtningsvinkel, og endelig fra en anti-refleksbelægning, der hjælper på skærmoplevelsen i oplyste rum.

Dolby Vision IQ har også til formål at optimere ydeevnen ved hjælp af en lyssensor på tv'et til at tilpasse indstillingerne til din omgivende belysning, når du ser Dolby Vision-materiale. Du kan dog nemt skifte dette til enten Dolby Vision Dark eller Light, hvorfra du kan justere andre menuer, f.eks. begrænse behandling af bevægelser og justere standardfarvetemperaturen fra "varm" til "neutral" for at opnå mere realistiske resultater.

Tilslutningerne er alle på højre side, med fire forskellige HDMI-indgange - fra HDMI 1, der er i stand til fuld kraft på 48 Gbps til 4K/144Hz gaming, HDMI 2 markeret som 4K/120Hz, og de to andre formodentlig HDMI 1.4b, der er god til underholdningsagtige 4K/60Hz. HDMI 4-indgangen tilbyder også HDMI eARC-lydlevering til en tilsluttet receiver eller soundbar. Optisk digital lydudgang er også tilgængelig, og et stereoanalogt minijack til hovedtelefoner er også tilgængeligt.

Der er to USB-A-stik til afspilning af filer eller til at tilslutte ekstra lagring for at muliggøre pauser, optagelser og tidsforskydning af live-tv, dog uden timeroptagelser fra den indbyggede programoversigt. Der er en antennetilslutning plus Ethernetport (og indbygget dual-band Wi-Fi) og en minijack AV-indgang med et splitterkabel, hvis du vil tilslutte et videokamera eller et VHS-båndoptager (nogle mennesker hænger fast i fortiden).

Billedkvalitet på TCL C835 er fremragende. (Image credit: TechRadar)

TCL 65C835: Billedkvalitet

Virkelig god lysstyrke

Levende farver

God styring af dynamic range

Vi har ingen problemer med at opnå en spektakulær billedkvalitet på TCL C835, uanset om vi streamer 4K HDR fra dets egne Google-apps eller afspiller via HDMI fra en AppleTV 4K- eller UHD Blu-ray-afspiller. Billedet er skarpt og detaljeret, og 4K indholdet kommer for alvor til sin ret her. Vi blev flere gange overrasket over graden af detaljer, når vi gik helt tæt på for at se f.eks. tilskuere på en tribune. Detaljerne er overraskende klare (se billedet ovenfor).

Der var kun minimalt behov for farvejustering. Her er det vigtigere at justere indstillinger for bevægelse, som giver mulighed for at kontrollere sløring og reduktion af rystelser på skalaer fra 0 til 10. Skruer du op for disse indstillinger får du det overdrevent rene "video"-look, hvor man ser flere indsatte billeder end der rent faktisk er i virkeligheden. Men de laveste indstillinger, som vælges automatisk i "Movie"-tilstand, skabte mærkbare rystelser/judder i lange panoreringer, eller forstyrrelser i billedet. Vi fik den bedste oplevelse ved en ret høj indstilling på 6 eller 7 for de to indstillinger, med Clear LED Motion aktiveret, fordi det minimerede de uønskede videoeffekter og gav os den præcise farvepalet.

Vi får også gode resultater ved opskalering fra standard Blu-ray og endda fra DVD. TCL har i denne model implementeret Deep Learning AI opskalering til super opløsning. Her tilpasser AI indstillingerne til specifikt indhold som græs, ansigter og andet registreret indhold. Hvor meget dette hjælper eller forstyrrer er naturligvis svært at vurdere, men gamle Star Trek-episoder så næsten lige så godt ud som samme episoder i remasterede versioner.

Onkyo leverer overraskende god bas med denne "sub". (Image credit: Peter Hoffmann)

TCL 65C835: Lydkvalitet

Velafbalanceret lyd

"Subwoofer" på bagsiden

Højttalere fra Onkyo

Den indbyggede lyd, du får her, er bedre end på et almindeligt tv. Fjernsynet har stereo-drivere, der peger nedad og effektiv "subwoofer" midt på tv'ets bagside. Det giver faktisk en fyldig lyd, så du sagtens kan se både film og lytte til musik til hverdagsbrug uden nødvendigvis at skulle investere i ekstra højttalere. lyden ud, så den kan klare dag- og fritidsbrug godt, og den er endda en acceptabel afspiller af musik.

Hvis du vil have musik af høj kvalitet eller filmlyd med virkelig mærkbar effekt, skal du tilkøbe et ægte stereo- eller surround-system; TCL understøtter Dolby Atmos- og DTS-lydspor og kan sende dem videre til et eksternt lydsystem via HDMI eARC.

TCL 65C835: Smart TV og menuer

Google TV

Streaming og online-tv

TCL's egen kanal

Google TV har en velkendt og overskuelig brugerflade med nem adgang til alle de vigtigste streamingtjenester. Google sørger så for at fylde startskærmen med indhold fra de valgte tjenester, og det er lykkedes her med uden alt for meget pushy YouTube-indhold, som var virkelig voldsomt, da Android TV først kom frem. Du får dog ikke indhold at se fra alle tilgængelige tjenester, og f.eks. TCL's egen kanal med live- og on-demand-indhold er udeladt.

Google TV leveres også med Google Assistant indbygget. TCL TV reagerer ikke selv på en "Hey Google"-kommando, men bruger fjernbetjeningen som en mikrofonforlænger. Tryk på Google Voice-tasten på fjernbetjeningen, hold den nede og tal, og du kan nyttige kommandoer som "Skift til HDMI 1" eller "Mute", "Unmute" og så videre. På grund af videointegrationen svarer Google på spørgsmål som et Google smart display snarere end en smart højttaler.

For dem, der er til alternative stemmetjenester, kan C835 også tilsluttes til Alexa smart-enheder.

Ud over fysiske indgange og apps kan du sende video til tv'et ved hjælp af Chromecast, MiraCast og fra i år AirPlay 2-video fra Apple-enheder.

Her panelet med alle forbindelsesportene på TCL 65C835 (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe TCL 65C835?

TCL C835 kommer med Mini LED, og her virker denne skærmteknologi lige så god som OLED med hensyn til effekt og farver. Den overgå endda OLED med hensyn til lysstyrke og dynamisk rækkevidde, så de billedet er virkelig imponerende. Og det kommer samtidig fra et firma, der arbejder på en ny type OLED, som bliver udviklet med ink-jet-teknologi fra deres datterselskab, China Star Optoelectronics Technology. Denne ink-Jet-OLEDkommer sandsynligvis på markedet engang i2024, men det er svært at forestille sig, hvordan nye OLED'er skal overgå Mini LED, som til den tid vil have haft ét år mere til at lave forbedringer i.

Nu og her får du virkelig god skærmteknologi, fremragende billedbehanding, nem Google TV-styring: TCL C835 har det hele og faktisk til en fremragende pris.

TCL C835 har en virkelig lysstærk skærm og er fantastisk til at gengive detaljer. (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb det, hvis...

Du ser meget UHD-indhold

TCL C835s lysstærke skærm og skarphed gør det muligt at få mest muligt ud af streaming af 4K-indhold og UHD Blu-rays, mens Dolby Vision-indstillingerne gør det nemt at få det bedste ud af indhold med high dynamic range. Atmos- og DTS-soundtracks kan sendes til et understøttet lydsystem via HDMI eARC.

Du er Google-bruger

Google TV-brugerfladen vil være let at forstå for alle brugere (ja, selv Apple-folket, og den kommer jo også med AirPlay 2). Brugere, der er vant til Google-tjenester vil føle sig hjemme her.

Du har en lys bolig

Med en maksimal lysstyrke på 1.500 nits fra 65-tommeren og indstillinger, der tilpasser sig til forholdene i dit rum, er TCL C835 et bedre valg til at overvinde det omgivende lys end f.eks. et tv med et OLED-panel eller et LCD-tv med mindre lysstyrke.

Køb det ikke, hvis...

Du allerede ejer sidste års C825 model

Selv om C835 har en masse forbedringer, når det gælder dynamic range og max lysstyrke, synes vi ikke, at opgraderingerne er så markante, at du ligefrem skal udskifte forgængeren. Der kommer nye modeller inden for et par måneder, så vent hellere at se, hvad de har at byde på - om ikke andet, kan det være med til at sænke prisen på C835 en smule.

Du har en lille bolig

Modellen på 65-tommer fylder virkelig godt i landskabet, så hvis du bor et sted, hvor pladsen er knap, er det bestemt ikke denne størrelse, du skal kigge efter. Så bør du i stedet overveje modellen på 55".

Mulige alternativer

(Åbner i nyt vindue) Samsung QN900B Neo QLED 8K TV (Åbner i nyt vindue) Samsung har valgt Mini LED til sit 8K-tv, og da det desuden er understøttet af al den bedste tv-teknologi, som Samsung kan levere, er resultatet imponerende. Ulempen er den betydeligt højere pris.