Anmeldelse: Samsung Galaxy A5

Den nye Samsung Galaxy A5 ligner en flagskibstelefon, præsterer som en mellemklasse-telefon og koster et sted midt imellem. Det er en glimrende telefon, men et gennemsnitligt kamera og processor sikrer, at den ikke helt hæver sig over rivalerne.

Galaxy A5 fra 2017 er den tredje telefon, Samsung har produceret med præcis dette navn. Den så dagens lys i slutningen af 2014, og siden har Samsung opdateret og justeret specifikationerne for hver model.

(Opdatering: Samsung Galaxy A5 er faldet i pris siden lanceringen, så nu er den meget mere overkommelig)

Hver år er telefonen blevet lidt mere fornem, og i 2017-versionen kunne den let forveksles med en topklasse-telefon. Graver du dybere ned i hardwaren, finder du dog dele, der ville gøre A5 til en svindler, hvis den kostede så meget som Galaxy S7.

Men det er ikke den slags ting, som de fleste vil bemærke hver dag. Hvis du ikke er besat af at have den nyeste og bedste teknologi i din telefon, vil du formentlig elske Samsung Galaxy A5. Og når man sparer et par hundrede dollars, er tilbuddet endnu bedre.

Telefonen er også et mere succesfuldt bud end HTCs forsøg på samme idé - den flotte men fejlfyldte HTC U Play.

Den største gruppe, der måske skræmmes af telefonen, er tilbudsjægerne. OnePlus 3T er en mere kraftfuld telefon, der har meget mere lagringsplads, men den koster kun $40/£30 (omkring AU$50) mere.

Motorolas Moto G4 Plus er også en meget bedre handel, når det handler om teknologi for pengene. Som sædvanligt kræver Samsung, hvad de kan for Galaxy A5, i stedet for at prøve at presse mere ind i telefonen.

Ikke alle går så meget op i prisen, som vi gør, og for det meste er Samsung Galaxy A5 en fornøjelse at bruge. Skærmen er glimrende, batterilevetiden er prisværdig, telefonen har en god størrelse, og selvom kræfterne ikke er så imponerende, føles telefonen ikke for svag.

Samsung Galaxy A5 2017 pris og lanceringsdato

Billigere end Galaxy S7 men stadig ikke billig

Prisen minder om OnePlus 3T

I toppen af mellemklassen

Samsung Galaxy A viser, hvor dyr en mellemklasse-telefon kan være i dag. Ved lanceringen kostede den $399 i USA, £369 i Storbritanien og AU$649 i Australien.

Det er en del dyrere end 2016-versionen af Galaxy A5, men telefonen har et par vigtige opgraderinger såsom vandafvisning.

Den gode nyhed er dog, at prisen på det seneste er faldet, så Galaxy A5 nu koster omkring $320, £280 uden SIM-kort.

2017-versionen af Galaxy A5 blev lanceret i januar 2017, et år efter 2016-versionen viste sig. Som med Galaxy S-serien er mellemklassens A-serie begyndt at udkomme hvert år, og det er mere stabilt end et gennemsnitligt tog.

Møde i mellemklassen

Megapixel-pakkede kameraer

Octa-core Samsung CPU

32GB intern lagringsplads med microSD-udvidelse

Bare kig på specifikationerne på Galaxy A5, og det kan se ud som om, den har flere funktioner end sidste år Samsung-flagskibstelefon - Galaxy S7.

Den har flere megapixel med 16 klemt ind i både front- og bagkameraerne, og en ny USB-C indgang. Det er også et klassisk eksempel på, hvorfor det dog betaler sig at vide lidt mere om teknologien bag tallene.

Eksempelvis har Samsung Galaxy A5 et decideret mellemklasse-chipset, Samsung Exynos 7880. Ydeevnen minder om kraften i Snapdragon 617, der bruges i telefoner som Moto G4 Plus, selvom A5 koster dobbelt så meget.

Samtidig er bagkameraet værre end mange af 12MP-modellerne på markedet i dag, og det er også værre end de allerbedste 13MP-modeller. Meget billigere telefoner brug lignende hardware.

Galaxy A5 markerer sig ved at få denne almindelige hardware til at fungere godt. Eksempelvis er kameraet meget hurtigt, og den hakke-frie oplevelse er næsten magen til den på Samsungs dyrere telefoner. Og den præstation er kombineret med en Full HD Super AMOLED-skærm i høj kvalitet.

Teknologi-besatte kan finde bedre, men dem som bare ønsker en god telefon, der virker som et kvalitetsredskab, vil sætte pris på A5.

Galaxy A5 har bekvemme 32GB intern lagringsplads, og en indgang til microSD-kort, så du kan udvide pladsen (med kort op til 256GB).

Design og skærm

Fin men almindelig opbygning i glas og metal

AMOLED-skærm men ikke så skarp som på S7

Vandafvisende

Som med 2016-udgaven af Samsung Galaxy A5 er denne telefon lavet af metal og glas. Fronten og bagsiden er af glas, siderne er lavet af aluminium med en farvekoordineret finish.

Glasset er Gorilla Glass 4 og altså ikke Gorilla Glass 5. Det er meget hårdført, men hvor udgave 5 er designet til at klare at blive tabt fra skulderhøjde, er den fjerde udgave kun testet ved 1 meter - eller omkring hoftehøjde.

Vi bruger den sorte udgave, men Samsung laver også Galaxy A5 i gold, light blue og pink. Da hele telefonen er i samme farve, er der en særlig almindelig enkelthed ved telefonen, der gør den mindre slående end S7-familien. Den føles dog lige så godt bygget. Den er også præcis lige så tynd med sine 7,9mm.

Samsung beskriver designet som "uniform all round", og det rammer hovedet på sømmet. Glasset bagpå er buet ud mod siderne, så den føles bedre i hånden.

Som med iPhone 7 eller Samsung Galaxy A5 er størrelsen i et leje, som de fleste kan affinde sig med. Den fylder ikke lommen, som de fleste telefoner på 5,5 tommer, og de bløde knapper er ikke svære at ramme.

Hvis du ikke skifter fra en anden Samsung-telefon, vil du måske opleve, at placeringen af de bløde knapper tager lidt tid at vænne sig til. Samsung Galaxy A5 har separate oplyste bløde knapper under skærmen, men de vender omvendt. "Tilbage" er til højre, "Senest brugte apps" er til venstre. Placeringen giver mening, da de fleste er højrehåndede, og de fleste bruger tilbage-knappen mere, men det tager et par dage, før det føles rigtigt.

Der er andre kuriositeter ved Samsung Galaxy A5. SIM-kortet og indgangen til hukommelseskort er adskilte - en er på toppen og en på venstre side. Man kan undres over, hvorfor Samsung ikke kunne klemme de to sammen, men betyder det egentlig noget? Ikke rigtigt.

Placeringen af højtaleren er også bizar. Den vigtigste højtaler er i toppen af højre kant på Galaxy A5, hvor de fleste telefoner enten har fremadvendte højtalere eller én i bunden af telefonen. Vi oplevede, at du bliver nødt til at være lidt mere påpasselig, når du går rundt med telefonen og hører musik, da man let kan dække højtaleren, men i andre situationer fungerer det faktisk bedre end meget andet.

Det fungerer til gaming, da du ikke dækker højtaleren, når du holder telefonen lodret eller endda vandret, hvis du spiller de mere krævende to-hånds-spil.

Fingeraftryksscanneren på Samsung Galaxy A5 er mere konventionel, og den minder om Galaxy S7's, da den er en del af en trykbar knap under skærmen.

Det er ikke den hurtigste fingeraftryksscanner på markedet. Der er en lille forsinkelse, inden telefonen låses op, men vi bemærkede det kun, fordi vi har brugt de fleste fingeraftryksscannere, der findes. Den er dog pålidelig, og du bliver ikke nødt til at trykke på Hjem-knappen for at hive Galaxy A5 ud af standby.

Slutteligt kan det nævnes om hardwaren på Samsung Galaxy A5, at den er vandafvisende. Telefonen overholder IP68-standarden, hvilket betyder, at den kan dækkes med 1,5 meter vand i 30 minutter. Du skal ikke blive overmodig og smide telefonen i alt vand, du ser, men du skal ikke afholde dig fra at bruge telefonen i regn eller se lidt Netflix i badet.

Hvis vi kan vælge, tager vi den større Galaxy S7 Edge som medieafspiller, men Samsung Galaxy A5s skærm i høj kvalitet er stadig god. Det er en 5,2 tommer 1080p Super AMOLED-skærm, der bruger Samsungs egen panelteknologi.

Som med andre OLED-skærmen er de sorte områder og kontrastniveauet ikke til at slå, men en fantastisk LCD-skærm vil generelt give renere hvide toner og en anelse bedre skarphed. Takket være en PenTile-pixelstruktur er der en lille anelse uskarphed, når man kommer helt tæt på skærmen på Samsung Galaxy A5, men derudover er den ikke lysår væk fra skærmen på Galaxy S7.

Ligesom med den telefon, kan du vælge mellem en række farveprofiler, der markant ændrer skærmens personlighed. Den normale Adaptive Display-indstilling lader OLED-panelet folde vingerne ud med virkelig slående og overmættede farver og kølige hvide områder. Det minder om den indstilling, som fjernsynene bruger i dyre tøjbutikker.

AMOLED Cinema og AMOLED Photo-programmerne dæmper farverne, men beholder et slående look, og Basic toner det hele ned til sRGB-farvestandarden.

Det ser måske undermættet ud for mange - eller faktisk de fleste - nu til dags, men det svarer til at stoppe med at bruge sukker i kaffen.

Det smarteste ved skærmen på Samsung Galaxy A5 er always-on skærmen. Når telefonen er på standby, viser den et ur, batteriniveau, dato og nogle små ikoner der afslører, hvilke notifikationer, du har modtaget.

Alternativt kan den vise kalenderen eller et af et par specielt udvalgte billeder. Du kan også slå funktionen fra, hvis du synes, det er irriterende.

Da Samsung Galaxy A5 bruger en OLED-skærm, virker dette til at have meget lille effekt på batteriet. OLEDs bruger oplyste pixels fremfor bagbelysning, så det koster ikke meget strøm at vise lidt tekst.