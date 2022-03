på nogle områder er Realme GT 2 en forbedring i forhold til originalen, men det gælder ikke alle områder. Den er dog et fristende alternativ til Pro'en. Dens pris er imponerende lav, da det giver dig et fantastisk hovedkamera, et imponerende chipsæt og et nyt design, selvom der er et par ru kanter hist og her.

på nogle områder er Realme GT 2 en forbedring i forhold til originalen, men det gælder ikke alle områder. Den er dog et fristende alternativ til Pro'en. Dens pris er imponerende lav, da det giver dig et fantastisk hovedkamera, et imponerende chipsæt og et nyt design, selvom der er et par ru kanter hist og her.

Realme GT 2 Pro overskyggede alt ved Realmes pressekonference ved MWC 2022, da virksomheden lancerede den splinternye flagskibstelefonserie, men overvej lige den lille søskende, GT 2.

Realme GT 2 er den rigtige efterfølger til sidste års fantastiske Realme GT, og selvom den ikke har de samme fantastiske funktioner som Pro-versionen, som et mikroskopkamera eller 2K-skærm, er den prismæssigt meget mere overkommelig.

Når vi siger, at Realme GT 2 er efterfølgeren til den originale version, er det på nogle områder, men ikke alle. Den har en større skærm, bedre hovedkamera og større batteri, men chipsættet, opladningshastigheden, skærmopløsningen og hjælpekameraerne er de samme.

Dens vigtigste forskel er faktisk størrelsen, da dens skærm er 0,2 tommer større end GT-versionen, og i telefonverdenen er det et stort spring op. Vi savner den originale GT, som var lettere at holde, men må indrømme, at denne nye version er bedre til spil eller streaming af indhold på grund af størrelsen.

Efter Realmes MWC-pressekonference så vi nærmere på GT 2 for at se, hvordan den er, og hvordan den klarer sig i forhold til sin forgænger og dens store søskende.

Realme GT 2 frigivelsesdato og pris

(Image credit: Future)

Realme GT 2-prisen er noget af det, der gør telefonen til en fristende mobil, der ligger midt imellem low-end og mid-range.

Enheden koster £399 i Storbritannien - det er den eneste region, vi har priser fra indtil videre. Dette svarer til omkring 3.600 kr.

Realme GT 2 kommer i handlen den 15. marts, en uge efter sin forgænger, som kommer på butikshylderne den 8. marts.

Design og skærm

Ligesom Pro'en har Realme GT 2 et nyt bio-polymer bagsidedesign, der er skabt af den japanske designer Naoto Fukasawa, som er beregnet til at efterligne følelsen af papir. Det er delvist vellykket, og telefonen føles ganske behagelig at holde på, selvom denne bestemt ikke er så let at holde fast som GT'ens imiterede læder.

Den model, vi testede, havde en behagelig grøn farve, og der findes også en hvid, som også har papirfornemmelsen, samt blå og sorte versioner, der ikke har det.

(Image credit: Future)

Ellers er dette en ret standard Android-telefon med en USB-C-port, intet 3,5 mm hovedtelefonstik, en tænd/sluk-knap på højre kant, en volumenknap på venstre og en rektangulær kamerabule i øverste højre hjørne af bagsiden.

Det er en ret stor enhed, blot en smule større end hvad vi synes er behageligt at bruge, men den er stadig mindre end Pro.

Det er fordi skærmen er 6,62 tommer diagonalt, hvilket er en del større end 6,43 tommer GT-versionen, selvom specifikationerne er de samme. Det betyder, at der er et AMOLED-panel med en FHD+ opløsning og 120 Hz opdateringshastighed.

I skærmen er der en lille "punch-hole"-udskæring til det frontvendte kamera.

Disse er retalminelige standardspecifikationer for en telefon til denne pris, og den er velegnet til spil, streaming af film og bladre gennem Insta-indlæg, når du keder dig.

Kameraer og batterilevetid

Realme GT 2 har et 50 MP hovedkamera, 8 MP ultravidvinkel og 2 MP makro-kamera på bagsiden samt et 16 MP selfie-kamera foran.

(Image credit: Future)

Dette er andre specifikationer end forgængerens, der havde et 64 MP hovedkamera, men i betragtning af at den nye model bruger den fantastiske Sony IMX766-sensor (som er fantastisk til fotografering i svagt lys), vil vi kalde dette en opgradering. Det er dog ikke så godt som GT 2 Pro, da det i stedet for et svagt makrokamera har et mikroskopkamera med 40x forstørrelse, som du kan læse alt om her.

Baseret på vores korte tid med telefonen virker dette som en god kameratelefon til prisen, selvom vi ganske vist ikke fik testet den i svagt lys. Billederne er lyse og kraftige, og især selfies så godt ud.

Realme har kigget Xiaomi over skulderen og tilbyder masser af fotograferingstilstande til kameraappen - Realme 9 Pro Plus bragte gadefotograferingsfiltre og -indstillinger, og nu er der en Starry Mode, som dybest set er en astrofotograferingsmulighed med en eksponeringstid på næsten fem minutter.

Batteriet her er på 5.000 mAh, hvilket er dejligt stort, og vi glæder os til, a se denne telefon kører gennem en hel dags brug (hvilket den forhåbentlig vil kunne, selvom vi ikke har testet det endnu).

(Image credit: Future)

Opladningen er på 65 W, hvilket er det samme som de andre GT-telefoner, og det er dejligt og hurtigt sammenlignet med de fleste telefoner til samme pris. Den originale GT tog omkring en halv time at oplade fra tom til fuld - vi ville forvente, at denne ville tage lidt længere tid, da dens batteri er 500 mAh større, men ikke særligt meget mere.

Ydeevne, specifikationer og software

Et interessant aspekt af Realme GT 2's specifikationer er chipsættet - det bruger Snapdragon 888, som var den kraftfulde Android-chip, der blev brugt i flagskibstelefoner i 2021 (og den originale GT brugte den), men i 2022 er Snapdragon 8 Gen 1 den allernyeste (som Pro'en bruger).

Den lille ydelsesforskel vil dog kun være mærkbar for en lille brøkdel af brugerne, og uanset hvad er dette en superkraftig Android-mobil, der bør kunne klare alle typer spil.

Realme har oplyst om to varianter af telefonen: den ene har 8 GB RAM og 128 GB lagerplads, og den anden har 12 GB RAM og 256 GB lagerplads. Vi brugte sidstnævnte ved vores test.

Som mange nye telefoner er der her en RAM-udvidelsesfunktion, som lader dig midlertidigt konvertere ubrugt lagerplads til RAM, og på GT 2 får du op til 7 GB ekstra RAM. Det burde være vidunderligt til spil og intensive processer, men hvis du har ejet mobilen i et stykke tid og har fyldt dens lagerplads op, vil du ikke være i stand til at bruge den funktion til meget.

(Image credit: Future)

Telefonen kommer med Android 12 med Realme UI 3 lagt ovenpå, og dette er stort set et designeftersyn af brugergrænsefladen. Der er et par irriterende forudinstallerede apps som LinkedIn, PUBG Mobile, Booking.com, Amazon Shopping og AliExpress.

Takket være RAM, opdateringshastighed og software føltes det hurtigt at navigere på telefonen, og vi kunne hoppe mellem apps og menuer uden at skulle vente på, at enheden indhentede vores tryk på skærmen.

Tidlig dom

Realme GT 2 virker som en kraftfuld og nyttig lille mobil, baseret på den korte tid vi havde sammen med den til at bruge den. Dens pris gør den bestemt til en fristende mulighed, især da du får et kraftfuldt chipset og et kapabelt hovedkamera.

Designet vinder ingen prise - på det område er den originale GT meget bedre, da den havde et livligt design og mindre størrelse, men det er mere vores præference end en egentlig objektiv vurdering.

Vi bliver dog nødt til at teste Realme GT 2 i længere tid for at finde ud af, om den er værdig til, at du bruger dine penge på den.