Anmeldelse: Lenovo Legion 5 Pro

Lenovo Legion 5 Pro er helt klart en af de bedste laptops til gaming, vi nogensinde har testet. Den viser, at Legion-serien absolut kan konkurrere med de mere kendte modeller. Hvor den ikke er helt så god som de allerbedste, overgår den stadig resten i sin klasse. Samlet set gør dens rimelige pris det svært at finde en laptop til bedre værdi.

To-minutters anmeldelse

Den bærbare Lenovo Legion 5 Pro gaming laptop er uden tvivl en af de bedste gaming laptops, vi nogensinde har fået fingrene i. Selvom den ikke helt har de samme gaming-kvaliteter som ægte desktop-erstatninger, der kører hardware i desktop-klassen som Gigabyte Aorus 17X, overgår den andre bærbare gaming-laptops i sin klasse som Asus Zephyrus G15 og Gigabyte Aorus 17G.

Når det drejer sig om gaming-ydelse fra en laptop, er der to hovedområder at kigge nærmere på. Der er naturligvis ydelsen, og her brillerer Legion 5 Pro absolut. Den har nogle af de højeste scorer, vi har set for en mobil RTX 3070-laptop, og AMD Ryzen 7 5800H kan klare stort set alt, hvad du kan smide efter den. Selvom den kommer en smule bagud i forhold til Zephyrus G15's Ryzen 9 5900HS, er det ikke med meget.

Der er også spørgsmålet om batterilevetiden, hvor Lenovo Legion 5 Pro leverer en respektabel præstation, men ikke er helt bedst i klassen. For gamere, der ikke har planer om at tilbringe for meget tid væk fra en stikkontakt, burde dette ikke være et problem. Men baseret på vores erfaring er der ikke stor sandsynlighed for, at du kan klare dig igennem en langdistanceflyvning med den, medmindre du rejser smart og har opladningsudtag under sædet.

Den anden vigtige ting at overveje er designet, og her er Lenovo Legion 5 Pro lidt af en blandet pose. På plussiden får du et HD-webcam, hvilket ikke altid er en mulighed på en bærbar gaming-laptop.

Du får også et tastatur med ti taster i fuld størrelse, hvilket er en rar ting at have, hvis du bruger numpad meget til arbejde eller til gaming-makroer. Skærmen er en smuk QHD-skærm (2.560 x 1.600p), 16:10 IPS-skærm med op til 500 nits lysstyrke, Dolby Vision og op til 165 Hz opdateringsfrekvens med 3 ms responstid. Endelig er der masser af porte at benytte sig af, så den har stort set alt, hvad du har brug for, uden at du behøver at slæbe rundt på en dock.

Alt i alt fortjener Lenovo Legion 5 Pro bestemt at være med i kampen om de bedste bærbare gaming laptops derude, selvom den har hård konkurrence. Det vil virkelig afhænge af dine behov, men det er helt sikkert en laptop, som enhver gamer i det mindste bør tjekke ud.

Pris og tilgængelighed

Spec Sheet Her er Lenovo Legion 5 Pro-konfigurationen, der er sendt til TechRadar til anmeldelse:

CPU: AMD Ryzen 7 5800U

Grafik: Nvidia RTX 3070

RAM: 16GB

Skærm: 16-tommer, 2560x1600p, 16:10, 165Hz, 3ms, 500 nits

Lagerplads: 1TB PCIe SSD

Porte: 4 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Data, DP 1.4), 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Data, Strøm, DP 1.4), 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ-45, 1 x 3.5mm combo

Forbindelse: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Kamera: 720p with E-Shutter, Dual Array mikrofon

Vægt: 2.54 kg.

Størrelse (B x D x H): 356 x 264.2 x 26.85 mm

Batteri: 80WHr med hurtig opladning

Den Lenovo Legion 5 Pro-model, som vi har gennemgået, er den eneste tilgængelige konfiguration på nuværende tidspunkt og er nu til salg i Danmark for 11.999 kr.

Det er mindre end Asus Zephyrus G15-konfigurationen, som vi anmeldte. Selvom Legion 5 Pro's Ryzen 7 5800U er et skridt under Ryzen 9 5900HS, som findes i Zephyrus G15, er specifikationerne ellers stort set de samme.

Som vi kommer ind på i afsnittet om ydeevne, er Legion 5 Pro mere fordelagtig i forhold til Zephyrus G15, så Legion 5 Pro's prisskilt er helt klart et vigtigt punkt til dens fordel. Dens begrænsede tilgængelighed i øjeblikket er dog ikke specifik for denne bærbare computer, da alle bærbare computere med RTX 30-serie hardware generelt er svære at få fat i.

Design

Lenovo Legion 5 Pro er en solidt bygget gaming-laptop, som ikke tager nogen risiko med sit overordnede design. Udseendet er din standard gaming-laptop æstetik, hvor låget på den bærbare computer ligner kølerhjelmen på en sportsvogn med et RGB Legion-logo i midten.

På den anden side er luftindtaget ikke så stort som f.eks. på Gigabyte Aorus gaming-bærbare computere, og med RTX 3070 i fuld damp kan du forvente, at denne bærbare computer vil blive varm under belastning.

Når vi taler om formfaktor, er Legion 5 Pro ikke ligefrem tynd. Med en vægt på 2,54 kg og en tykkelse på 26,85 mm, vil det ikke være den mest bærbare gaming laptop, du vil finde, især ikke med dens ret store strømadapter.

Den større formfaktor giver dog plads til et tastatur i fuld størrelse, hvilket bestemt er et plus. Det fører til, at tasterne er lidt trange, men det er ikke så meget, at vi ville trække point fra for det.

Tasterne har også en god vandring, og generelt er tastaturet og trackpad'en af den kvalitet, som man normalt får i en bærbar Lenovo-computer, og som generelt er fremragende.

Normalt har vi et problem med nedadrettede højttalere, men i Lenovo Legion 5 Pros tilfælde er chassiset tykt nok til, at de ikke er nedadrettede så meget som sidelæns, hvilket helt sikkert hjælper på lydkvaliteten.

I betragtning af størrelsen på Legion 5 Pro har Lenovo ikke måttet gøre mange ofre, når det kommer til porte. Det eneste, som man kunne argumentere for mangler, er et SD-kort slot, da gaming bærbare computere er mere og mere populære blandt kreative folk. Men Legion 5 Pro er ikke beregnet til at være en kreativ arbejdsstation, så det vil vi ikke holde imod den.

Ydeevne

Benchmarks Her er hvordan Lenovo Legion 5 Pro klarede sig i vores række af benchmark-tests:

3DMark Night Raid: 44,061; Firestrike: 22,031; Time Spy: 9,583; Port Royale: 5,936

Total War: Three Kingdoms (1080p): 170 fps (Lav); 74 fps (Ultra)

Metro: Exodus (1080p): 132 fps (Lav); 71 fps (Ultra, ingen ray tracing); 61 fps (ultra med ray tracing aktiveret)

Blender Fishy Cat: 4 minutter 53 sekunder; Classroom: 9 minutter 23 sekunder

GeekBench 5: 1,371 (single-core); 7,126 (multi-core) CineBench R23 (Multicore): 11,506

PCMark10 Home: 7,024

Battery Life (PCMark10 test): 6 timer 29 minutter

Battery Life (TechRadar filmtest): 6 timer 31 minutter

Når det kommer til gaming-ydelse, er Lenovo Legion 5 Pro omtrent lige så god som en RTX 3070-gaming-bærbar computer, som du kan finde i en RTX 3070-gaming-bærbar, selv uden nogen form for optimering af hardwareydelsen. Takket være Lenovo Vantage, overgår Legion 5 Pro Asus Zephyrus med hensyn til ren spilydelse - både i grafiske benchmarks og i den faktiske spiloplevelse.

I vores 3DMark-tests slog Legion 5 Pro konsekvent Asus Zephyrus G15. I Night Raid scorede Legion 5 Pro 44.061 mod Zephyrus G15's 43.645, i Fire Strike vandt den 22.031 mod 21.211, i Time Spy vandt Legion 5 Pro med 9.583 mod 9.333, og i Port Royal snød Legion 5 Pro sig til en sejr med 5.936 point mod Zephyrus G15's 5.723.

Indrømmet, Zephyrus G15 bliver ikke blæst væk her, men i vores Total War: Three Kingdoms- og Metro: Exodus-benchmarks får Legion 5 Pro konsekvent mellem 5 og 10 fps mere end Asus Zephyrus G15, uanset grafikindstillingerne.

Der, hvor Legion 5 Pro kommer til kort i forhold til Zephyrus G15, som vi har gennemgået, er CPU-ydelsen. Det er ikke nogen stor overraskelse, når man tænker på, at Zephyrus G15 har en AMD Ryzen 9 5900HS og Legion 5 Pro kører en AMD Ryzen 7 5800U. Selvom Legion 5 Pro kommer til kort i disse tests, kommer den ikke langt fra Zephyrus G15.

I sidste ende er dette dog en bærbar computer til spil, og på de betingelser er Legion 5 Pro altså en bedre spilmaskine, selvom forskellen ikke er en, som du virkelig vil bemærke, medmindre du nøje undersøger de to, side om side. Desuden er Legion 5 Pro en god del billigere end Zephyrus, hvilket gør den til en bedre værdi, hvis det, du går efter, udelukkende er gaming-ydelse.

Batterilevetid

Dette er et område, hvor Lenovo Legion 5 Pro er dårligere end konkurrenten Asus Zephyrus G15. Batteriet på 80 WHr i Legion 5 Pro gør et beundringsværdigt stykke arbejde, men Zephyrus G15's batteri på 90 WHr kan simpelthen ikke overgås.

Legion 5 Pro klarer kun 6 timer og 29 minutter i vores PCMark 10-batterilevetidstest, sammenlignet med 8 timer og 56 minutter for Zephyrus G15. I vores HD-filmtest klarede Legion 5 Pro sig kun en anelse længere med 6 timer og 31 minutter, mens Zephyrus G15 klarede sig 8 timer og 22 minutter.

Når det er sagt, er Legion 5 Pro stadig en bærbar computer til spil med noget højtydende hardware, så det føles lidt frækt at sige, at den "kun" holder i seks en halv time i vores test. Selvom vi ikke kan sige, at Legion 5 Pro har den bedste batterilevetid derude, er den stadig generelt fremragende.

Webcam og mikrofon

Webkameraet på Lenovo Legion 5 Pro er et ret standard 720p-webkamera, men det har i det mindste et i modsætning til Asus Zephyrus G15. Det har også en e-shutter, der styres af en fysisk kontakt på siden, hvilket er bedre end mange andre bærbare computere derude.

Dette er et område, hvor Lenovo virkelig gør det rigtigt, og på dette punkt ville det kun være mærkbart, hvis Lenovo ikke havde en slags privat lukker på deres kameraer. Der er også en dual array mikrofon, så uanset om du laver et videoopkald eller streamer til Twitch, vil du lyde godt. I hvert fald så godt som du kan forvente uden at bruge en professionel mikrofonopsætning.

Software og funktioner

Vi er glade for at kunne konstatere, at der ikke er en hel masse bloat på Lenovo Legion 5 Pro (bortset fra den evige synder McAfee), så der er ikke meget her, som du skal afinstallere.

Den eneste ting, du absolut ikke må afinstallere, er Lenovo Vantage-softwaren. Typisk er den slags kontrolcentre marginalt nyttige og stort set kun en måde at styre den bærbare computers RGB-belysning på (hvilket du også kan gøre her). Men i tilfældet med Legion 5 Pro kan hardwarekontrollerne gøre en dramatisk forskel i spilpræstationen.

Vi holder disse kontroller indstillet til "afbalanceret" i alle vores anmeldelser af bærbare computere, og scoringerne ovenfor afspejler disse indstillinger af hensyn til konsistens på tværs af forskellige systemer. Hvis du imidlertid skruer disse indstillinger op til "performance" i Lenovo Vantage, kan du nemt komme til at tilføje flere tusinde point til 3DMark Night Raid-scoren, med lignende boosts på tværs af de forskellige benchmarks.

Dette giver dig også et sundt boost til dine fps, når du spiller spil, og med sundt mener vi meget mærkbart. Spil spiller bare mere flydende på en måde, som andre "performance"-tilstande på andre systemer ikke helt opnår.

Dette sker naturligvis på bekostning af batterilevetiden, varmestyringen og støjniveauet - fuld performance-tilstand får Legion 5 Pro til at lyde som en lille, håndholdt støvsuger. Men hvis du spiller ved et skrivebord, bord eller en anden overflade, der ikke er dit skød, mens du er tilsluttet en stikkontakt, er det næsten kriminelt at bruge andet end denne indstilling.

Køb den hvis...

Du vil have en arbejdshest af en laptop til gaming

Når det kommer til gaming, er Lenovo Legion 5 Pro så god, som den kan blive.

Du vil have et tastatur i fuld størrelse

Tenkey-tasten på Lenovo Legion 5 Pro er en fantastisk tilføjelse til en i forvejen fantastisk bærbar computer til gaming.

Du virkelig vil justere dine hardwareindstillinger

De fleste kontroller af hardware til bærbare gaming-computere tilbyder nogle justeringsmuligheder for hardwaren, men Legion 5 Pro's har virkelig en mærkbar indvirkning på ydeevnen, både hvad angår batterilevetid og grafikydelse.

Køb den ikke hvis...

Du vil have en meget bærbar computer til spil

Med en vægt på 2,54 kg kan du putte den i rygsækken og tage et par omgange, hvis du er på udkig efter udholdenhedstræning.

Du vil have et batteri som holder hele dagen

Bærbare computere til spil er ikke kendt for deres batterilevetid, og Lenovo Legion 5 Pro yder en respektabel præstation på seks en halv time, men du bliver stadig nødt til at tage din oplader med dig.

