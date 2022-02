Anmeldelse: JBL Quantum 350 Wireless

JBLs mest overkommelige trådløse gaming-headset Quantum 350 Wireless tager nogle genveje, når det kommer til byggekvalitet, men det tynde plastik, de har brugt, gør dem også utrolig lette. Dette sammen med god polstring gør dem meget behagelige, og derudover leverer de god lyd, forudsat at du er villig til at justere den tilhørende EQ. Når vi tager den nogenlunde rimelige pris i betragtning, ender dette samlet set som en ret overbevisende pakke.

Kort opsummeret

JBL har et stort udvalg af gaming headsets i forskellige prisklasser, heriblandt topmodellen Quantum One som er udstyret med en imponerende headtracking teknologi, der minder om hvad Apple har lavet med Spatial Audio i blandt andet AirPods.

Det er dog ikke alle, der er interesserede i at betale ekstra for salgsfunktionerne, og hvis du primært ønsker et simpelt trådløst gaming-headset til en overkommelig pris, så kan JBLs mest overkommelige trådløse variant Quantum 350 Wireless være værd at se på.

Det skal straks understreges, at det kan mærkes, at der er tale om en budgetmodel, for dette headset er udelukkende lavet af plastik af den billige variant, og samtlige knapper, kontakter og designdetaljer har en lidt plastik-agtig fornemmelse, der ikke giver et imponerende førstehåndsindtryk.

Dette har dog også sine fordele, udover at det selvfølgelig holder prisen nede, for det gør også Quantum 350 Wireless er utrolig lette – faktisk så lette, at man næsten ikke lægger mærke til, at man har dem på hovedet.

Specifikationer: Højttalerelementer: 40 mm Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz Mikrofonens frekvensgang: 100 -10.000 Hz Batterikapacitet: 22 timer Opladning fra 0%: 2 timer Vægt: 252 g Aftagelig mikrofon, USB-adapter, ladekabel USB-C til USB-A

Det hjælper også, at de har god polstring, der hvor det er nødvendigt, og at øretelefonerne er så store, at du får god plads til ørerne inde i dem, uden at de klemmer på nogen måde.

Quantum 350 Wireless tilbyder virtuel surround i form af JBLs egen teknologi QuantumSurround, en løsning der for os virker ligetil, når det kommer til at levere rumfølelse og oplevelse af retningsbestemt lyd i spil. I modsætning til dyrere modeller fra JBL og andre producenter, får du ikke andre valgmuligheder såsom Dolby Atmos for Headphones eller DTS Headphone: X inkluderet.

Trods det svage førstehåndsindtryk, så leverer Quantum 350 Wireless også, når det kommer til lydkvalitet – i hvert fald hvis man lægger lidt kræfter i at justere EQ’en i den tilhørende QuantumEngine-app. Til at begynde med lyder de lidt uldne, men med simple justeringer får du en frisk diskant, der giver gode detaljer og klarhed, mens bassen er både kraftfuld og stram, så dramatiske situationer får det skub, de fortjener.

Alt i alt må det siges, at byggekvaliteten på Quantum 350 Wireless er en smule skuffende, men de lægger op til høj komfort, god brugervenlighed og god lyd. De er et godt valg, hvis du vil have en trådløs forbindelse uden at betale for meget, og skulle du også finde dem på tilbud, så kan du gøre en rigtig god handel.

Pris og tilgængelighed

JBL Quantum 350 Wireless er til salg for 799.-

Prisen må siges at være lidt høj i forhold til byggekvalitet, men hvis du værdsætter lydkvalitet og komfort og er ligeglad med, at de er lavet af let plastik så kan de være et godt valg - især hvis du skulle finde dem på tilbud.

Design, byggekvalitet og komfort

Rumlighed bidrager til høj komfort (Image credit: Truls Steinung)

Quantum 350 Wireless følger samme designsprog som resten af JBLs gaming-headset, og er dermed også tydeligt beslægtet med topmodellen Quantum One.

Vi taler om typisk gaming-design med indviklede designdetaljer og sort plast, men da der er tale om en budgetmodel (og måske også med henblik på at spare batteri), har JBL droppet RGB-belysning. Det kan være savnet for nogle, men samtidig være et overbevisende salgsargument for andre.

Det står dog hurtigt klart, at der også er indgået andre kompromiser for at holde prisen nede, for selvom Quantum One hovedsageligt er lavet af plastik, føles Quantum 350 markant billigere, når det kommer til byggekvalitet. Dette er dog heller ikke kun negativt.

Bøjlen har den helt rigtige mængde polstring, og sammen med lav vægt sikrer det, at Quantum 350 Wireless sidder behageligt over hovedet. (Image credit: Truls Steinung)

Det billige og tynde plastik gør Quantum 350 Wireless ekstremt lette. Når dette så samtidig kombineres med god polstring de rigtige steder og lige den rigtige mængde spænding i bøjlen, glemmer man næsten, at man har dem på hovedet.

Det hjælper også meget, at selve klokkerne er så store, at der er plads til hele øret på indersiden, uden at de trykker nogen steder. Du skulle således uden problemer kunne bruge Quantum 350 Wireless gennem lange gaming-sessioner. Det eneste, der muligvis kan være en hindring for dette, er, at ørepuderne med tiden kan blive lidt klamme, men det skal også siges, at vi har oplevet markante eksempler på dette med andre høretelefoner.

Funktioner og brugeroplevelse

Betjening er begrænset til tænd/sluk-knappen, lydstyrkekontrol og en knap, der slår mikrofonen fra. Opladning sker med det medfølgende USB-C-til-A-kabel. (Image credit: Truls Steinung)

JBL Quantum 350 Wireless er primært beregnet til brug med en pc, og de er tilsluttet trådløst via en proprietær 2,4 Ghz forbindelse og en medfølgende USB-adapter. Denne adapter er også kompatibel med PlayStation, Nintendo Switch (så længe konsollen er i dockingstationen) og Mac, men kun på PC har du mulighed for at justere indstillinger med den tilhørende QuantumEngine software.

På en pc fungerer den trådløse forbindelse fuldstændig stabilt, og vi har aldrig oplevet problemer med nogen form for forsinkelse.

Den førnævnte QuantumEngine giver adgang til at aktivere JBLs egen QuantumSurround, som tager surround-mixet fra gaming og gør det til virtuel surround til hovedtelefoner. Det svarer nogenlunde til hvad Dolby Atmos for Headphones, DTS Headphone: X, Windows Sonic til Headphones og diverse andre lignende teknologier gør, og vores erfaring er, at det fungerer fint. Du får en overbevisende oplevelse af retning i moderne spil, og det er egentlig alt, du kan forvente. Samtidig genererer moderne spil ofte sådan et mix selvom du vælger hovedtelefonindstillingerne i spillets indstillinger, så hvad du vælger her er virkelig op til dig selv. Begge løsninger kan fungere godt afhængigt af spillet.

(Image credit: Truls Steinung)

Samtidig er der intet i vejen for at bruge en af de andre teknologier med Quantum 350 Wireless. Deaktiver QuantumSurround i QuantumEngine, og aktiver for eksempel Dolby Atmos for korrekt lydoutput i Windows (forudsat at du har downloadet og betalt for en licens på Dolby Atmos til høretelefoner).

Uanset hvilken løsning du vælger, skal du aktivere 7.1 surround som Quantum 350 Wireless i lydindstillingerne i Windows for at virtuel surround kan fungere, og QuantumEngine giver dig en simpel guide til, hvordan du gør dette.

Derudover tilbyder QuantumEngine en EQ til at justere lyden med (noget vi vender tilbage til), og muligheden for at justere mikrofonens inputniveau og niveauet for «sidetone».

QuantumEngine indeholder en god EQ, der kan være med til at højne lydkvaliteten på Quantum 350 Wireless betragteligt. (Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til fysisk betjening, er Quantum 350 Wireless udstyret med en tænd/sluk-knap, en knap der tænder og slukker for mikrofonen og et hjul til volumenkontrol. Sidstnævnte justerer lydstyrken passivt i høretelefonerne, og påvirker dermed ikke lydstyrken i Windows. Det ville have været lidt bedre, hvis det faktisk justerede Windows-lydstyrken i stedet for, men det er ikke noget stort problem.

Opladning af Quantum 350 Wireless foregår via det medfølgende USB-C-til-USB-A-kabel, og heldigvis kan høretelefonerne bruges under opladning. Bemærk blot, at lyden stadig går gennem den trådløse forbindelse, så der er ingen måde at bruge dem som et kablet USB-headset. Derudover er der heller ingen 3,5 mm indgang.

Lydkvalitet

Når det kommer til lyd, så leverer Quantum 350 Wireless på et fantastisk niveau - værd at bemærke, så længe du bruger EQ'en i QuantumEngine. Med flad EQ lyder de en smule uldne på grund af en lidt behersket diskant. Dette vil til en vis grad være en smagssag, men vi oplevede i hvert fald, at de havde god gavn af en let diskantforhøjelse og en lille dæmpning i mellemtonen.

Når dette var gjort, oplevede vi, at Quantum 350 Wireless leverer fremragende lyd til spil. Bassen er både kraftfuld og stram, hvilket sørger for, at eksplosioner får et ordentligt udslag uden at være bøvlede, mens resten af lydbilledet får en stor detaljerigdom, der sikrer, at man får set alt, hvad der sker, og hører dialog og eventuelle holdkammerater godt.

Derudover fungerer de også fint til både film- og musiklytning, men i sidstnævnte tilfælde kan det klart anbefales at deaktivere QuantumSurround. Hvis ikke, risikerer du at rode i stereomixet på en måde, der ikke er særlig ønskværdig.

Mikrofonen til Quantum 350 Wireless er også helt i orden. Den har en ret slående telefonfølelse, hvilket er ret almindeligt med denne type mikrofon (og i hvert fald delvist et resultat af den ret begrænsede frekvensgang på 100 - 10.000 Hz), men den har god taleforståelighed og ser ud til at modstå råben og skrig uden at vride i nogen særlig grad.

Skal jeg købe JBL Quantum 350 Wireless?

Quantum 350 Wireless har et enkelt design, der vil passe godt sammen med det meste andet gaming udstyr. (Image credit: Truls Steinung)

Køb dem hvis...

... du vil have høj komfort til en overkommelig pris Byggekvaliteten er ikke den bedste, men Quantum 350 Wireless imponerer ved at være ekstremt lette og behagelige at have på.

... vil have god lyd til en overkommelig pris Forudsat at du er villig til at justere lidt på EQ'en i den tilsvarende app, kan Quantum 350 Wireless lyde meget godt.

... du vil have et trådløst gaming-headset til en overkommelig pris Dette er JBLs mest overkommelige trådløse gaming-headset, og et af de bedre køb du generelt kan gøre, hvis trådløst er et krav.

Køb dem ikke hvis...

... du går op i god byggekvalitet Letvægtsplastikken i Quantum 350 Wireless byder på nogle fordele, men der er ingen tvivl om, at de føles billige.

... du vil have top lydkvalitet Quantum 350 Wireless lyder måske godt, men investerer du lidt mere så får du også mere kvalitet for pengene.

... du vil have flere finesser og justeringsmuligheder Quantum 350 Wireless giver dig præcis, hvad du har brug for, men ikke mere. Vil du have funktioner som 3,5 mm input, Bluetooth eller mere omfattende understøttelse af spillekonsoller, så skal du kigge på andre og muligvis dyrere modeller.

Først testet: februar 2022