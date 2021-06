Jaybird har samlet flere gode sager ned i en lille, helt trådløs pakke. Jaybird Vista 2 lyder bedre end den første model og har aktiv støjreducering (ANC), længere batterilevetid og et endnu mere holdbart design, der alt sammen gør dem til et fortrinligt valg til fitness fans.

Den korte anmeldelse

Jaybird Vista 2 er den helt trådløse efterfølger til Jaybird Vista, der udkom tilbage i 2020 og hurtigt strøg ind på vores liste over de bedste løbe høretelefoner. Målet med den nye model er det samme; at give et par ørepropper, der sidder solidt i ørene, mens du træner, levere stærk lydkvalitet, og give dig et batteri, der kan holde i lang tid.

Med Vista 2 har Jaybird lavet nogle ændringer på designet til ørepropperne og etuiet, der skal forbedre dets ’vejrsikre’ kvalifikationer, forbedre lydkvaliteten og tilføje aktiv støjreducering (ANC), så du bedre kan lukke omverdenen ude. Batteriet har desuden også fået et boost.

Alt dette har ført til en lille forøgelse i prisen sammenlignet med de originale Jaybird Vista, men de omfattende forbedringer gør Vista 2 til et endnu bedre valg for dem, der leder efter nogle af de bedste trådløse høretelefoner, der kan tåle en omgang sved, hvad enten det er en løbetur, en omgang HIIT-træning eller at pumpe jern i det lokale pumpehus.

Den aktive støjreducering er ikke lige så god som den, man finder hos andre modeller som for eksempel Sonys WF-1000XM3, men kombinationen af pasform, et lavt profil design, lydkvalitet og et solidt batteri gør, at Vista 2 er et af de bedste par helt trådløse ørepropper, du kan vælge, når du skal lytte til musik, hvad enten det er på løbeturen eller kontoret.

(Image credit: TechRadar)

Jaybird Vista 2 pris og udgivelsesdato

Tilgængelig nu

1.490 kr.

Jaybird Vista 2 udkom d. 8. juni 2021 og koster 1.490. Det er en smule mere end Jaybird Vista kostede ved lanceringen – som var 990,- – og sætter dem i samme prisklasse med andre høretelefoner som Jabra Elite Active 75t, Sony WF-SP800N, og Bose Sport Earbuds.

De kan fås i farverne sort, nimbus grå og alloy blå.

Jaybird Vista 2 (til venstre) sammenlignet med sin forgænger (Image credit: TechRadar)

Design

Komfortabel pasform

IP68 vand og støv resistente

Berøringsfølsom kontrol

I de tidlige Jaybird dage, før Vista var på scenen, havde deres trådløse sports hovedtelefoner stor appel, fordi de sad godt og sikkert i ørene. De originale Jaybird Vista ørepropper fortsatte det omdømme med sin kombination af vinger og øretips, der gav den pålidelige pasform og et diskret design.

Med Vista 2 har Jaybird i store træk holdt sig til det samme look og kun lavet nogle små design justeringer, der gør dem bedre egnede til motion. Du får stadig ørepropper i samme størrelse og med samme udvalg af øre- og vingetips, så de kan passe til en bred vifte af ørestørrelser og -former. Heldigvis for os var dem, der allerede sad på fra starten dem, der gav os den bedste oplevelse.

Løbeture med jævn fart, hurtige ture og hjemme HIIT-træningspas – de her propper rører sig ikke en tomme. Jaybird tilbyder også en Find My Fit mode på dens medfølgende app til telefonen, der kan hjælpe dig med at finde de rigtige tips, så ørepropperne ikke falder ud. Når du tager propperne ud af deres opladningsetui, føles de en smule tungere end de originale Vista, hvilket højt sandsynligt skyldes de nye in-ear bevægelsessensorer, der er blevet tilføjet, samt mikrofonerne man også kunne finde på den første model. Det er dog ikke noget, du kommer til at mærke, når de først er placeret i dine ører.

(Image credit: TechRadar)

En mærkbar ændring sammenlignet med den originale model, er den mere teksturerede finish på ydersiden af hver øreprop. Jaybird kalder stoffet for ’WindDefense’, der skal hjælpe med at holde vind ude, når du foretager telefonopkald. Vi havde desværre ikke chancen for at teste dem under blæsende forhold, da vi blev ramt af en mindre hedebølge, mens vi testede ørepropperne, men enhver forbedring der forsøger at holde vinden ude, uden at gå på kompromis med designet af propperne, kan kun være et plus i vores bog.

På ydersiden af propperne kan du bruge en række af tryk og berøringsfølsomme kommandoer, der lader dig pause musik, afvise opkald, springe sange over eller tænde for ambient mode. Vi har altid foretrukket fysiske knapper at trykke på, når vi træner, men den berøringsfølsomme styring reagerede dejlig let og behøvede ikke et ekstra tryk for at virke ordentligt.

Jaybird gjorde et stort nummer ud af at kalde deres først Vista ørepropper for ’vejrsikre’ i et lidt overdrevent forsøg på at sige, at de kan holde til lidt af hvert, kan bruges på en løbetur i regnen og stadig fungerer, hvis de bliver støvede. Vista 2 har fået en IP68 vand- og støvresistent vurdering mod de originale Vistas IPX7. Det betyder, de teknisk set kan være under vand i op til 1,5 meters dybde i 30 minutter. Det er en højere vurdering end andre sporty ørepropper som Jabra Elite Active 75t og Sonys WF-SP800N.

(Image credit: TechRadar)

Mens de ikke er et par, du har lyst til at tage med på en svømmetur (simpelthen fordi de er uden indbygget hukommelse, så Bluetooth kommer ikke til at virke under vandet), kan du godt give Jaybird Vista 2 en hurtig rengøring under vandhanen, og de bekæmper fint både sved og regn.

Med en MIL-STD-810G vurdering er de endda blevet testet på et niveau, der er militæret værdigt – de er blevet testet udførligt i forhold til, om man kan tabe dem, knuse dem, og hvor godt de holder støv ud.

En anden mindre design tilføjelse der er værd at fremhæve, er den løftede overflade omkring L og R, der skal hjælpe med at lokalisere propperne – en cool detalje for visuelt hæmmede brugere især.

Den ekstra sikring mod vejr gør sig også gældende for etuiet, selvom det føles en smule større i størrelsen sammenlignet med etuiet på de originale Vista. Det har dog fået en IP54 vurdering, der giver noget ekstra beskyttelse mod støv. Jaybird har også tilføjet en række mindre LED lys, der fortæller batteriets status og fortæller dig, når det leder efter enheder at parre med via Bluetooth. Vigtigst af alt er det stadig et lommevenligt etui, der ikke kommer til at føles som en tung byrde at bære rundt på.

(Image credit: TechRadar)

Lydkvalitet

Kraftfuld, varm lyd

EQ kan justeres

Aktiv støjreducering kunne være bedre

De originale Vista ørepropper lød ret godt under både indendørs og udendørs træning, men vi ville gerne have haft noget mere schwung i forhold til kraft og lydniveau, særligt når vi lyttede til bastungt og mere up-tempo musik under træningen. Jaybird Vista 2 har stadig de samme 6mm drivere som sine forgængere, men det lader til, der er en generel forbedring i lydkvaliteten.

Direkte fra boksen lyder de betydeligt højere end de originale Vista, og lydbilledet er vokset på en meget tilfredsstillende måde. Der er en god detaljegrad og klar lyd ved både opkald og podcasts – men det er forbedringen i kraft og varme, der virkelig skiller sig ud.

Jaybird tilbyder muligheden for at indstille EQ, så du kan få en mere skræddersyet lydprofil. Her kan du ændre i forskellige elementer som bas, bas rækkevidde og lav- og mellemspektret. Det betaler sig at bruge lidt tid på at lege med de forskellige EQ-indstillinger, så du får en lydprofil, der passer til dine ører.

(Image credit: TechRadar)

Det er under træningen, at ydeevnen virkelig betyder noget, og der skuffer de så sandelig ikke. Vi brugte dem både til indendørs og udendørs træning, og lydkvaliteten var god over hele linjen – det føles som et trin op fra de originale Vista ørepropper. Vi er fristede til at sige, at Jabra Elite Active 75t, der koster det samme, giver en smule mere i forhold til kraft og detaljegrad, men Vista 2 er stadig et par velspillende ørepropper til træning.

Der er dog nogle ekstra funktioner, der gør Jaybird Vista 2 til et bedre par ørepropper – særligt til udendørs træning. Der er nu aktiv støjreducering (ANC), hvilket den originale model ikke havde. Et dobbelttryk på propperne kan skifte mellem ANC mode og en SurroundSound ambient mode, der lukker verden ind igen. Fra appen kan du justere, hvor meget af den omgivende lyd, du vil lade ind. Den aktive støjreducering er ikke den bedste i klassen, og på en udendørs løbetur kunne den ikke helt holde støjen fra trafikken ude, men den gør et fint stykke arbejde med at holde noget af støjen ude, så du lettere kan zone ud til musikken. Ambient mode fungerer også fint, og der er en tydelig forskel mellem de to indstillinger.

Du har også muligheden for at bruge propperne hver for sig, hvis du føler dig mere sikker ved ikke fuldkommen at blokere dine ører, når du træner. Når du tager en prop ud, stopper musikken, og du kan trykke på proppen, der stadig sidder i, for at få den til at fungere egenhændigt. Så simpelt er det.

(Image credit: TechRadar)

Batterilevetid og tilslutning

Otte timer fra ørepropperne

24 timer fra etuiet

Nem opsætning

Når det kommer til levetiden på batteriet, lover Jaybird 33% mere end de originale Vista ørepropper. Med Jaybird Vista 2 får du op til otte timer fra en enkelt opladning og 24 timer med et fuldt opladet etui. Sammenlignet med andre sporty ørepropper i samme prisklasse, er det ret solidt. Sonys WF-SP800N giver ni timer på en enkelt opladning, mens Bose Sport Earbuds har op til fem timer i tanken.

Efter omkring en times træning var batteriet gået ned med 15%, mens ANC var tændt undervejs. Det tyder på, at ovenstående tal er baseret på, at ANC og SurroundSense indstillingerne ikke er i brug. Når det er tid til at oplade dem, kan du smide dem i etuiet i fem minutter, for at kunne bruge dem igen i en time. Etuiet understøtter også trådløs opladning, der fungerede perfekt med vores trådløse opladningslampe fra IKEA.

(Image credit: TechRadar)

Vista 2 er virkelig nemme at sætte op via Bluetooth, med eller uden appen. Gør du det uden appen, kan du trykke på en knap inden i etuiet og vente på, at lamperne udenpå etuiet begynder at blinke for at starte parringsprocessen. Vi parrede dem med en række af enheder inklusive telefoner (Android og iPhone), en bærbar, den Hydrow forbundne romaskine, et Garmin ur og et Apple Watch. Vi havde ingen problemer med parring og oplevede ikke nogen form for forsinkelse gennem Bluetooth.

Hvis du vælger at bruge appen til opsætningen, får du adgang til nogle ekstra funktioner, du kan have lyst til at lege lidt med. Jaybird appen er tilgængelig på Android og iOS, og den kommer med en pop-up, hvor du skal forbinde propperne, før du kan åbne appen. I appen kan du finde status på batteriet for hver øreprop og etuiet.

Appen lader dig også vælge mellem forskellige lydprofiler, lave dine egne og justere på styringen af knapperne. Der er også en brugbar Find My Buds funktion, der hjælper med at lokalisere det sidste sted, de var forbundet til din telefon. Det virker individuelt for hver prop og kan åbne Google Maps for dig, så du nemmere kan finde den forliste øreprop. For at sætte det hele op, skal du fjerne ørepropperne fra etuiet og tænde for lokationssporing på din telefon.

Bør jeg købe Jaybird Vista 2?

(Image credit: TechRadar)

Køb dem hvis...

… du er tilbøjelig til at svede under træningspas

Ørepropperne har en IP68 vand- og støvresistent vurdering, så du er sikker på, en svedig træning ikke kommer til at ødelægge dem.

… du kan lide at finjustere din lyd

Med en indbygget EQ i appen, kan du finjustere lyden på Jaybird Vista 2 så meget, som du lyster.

… du har brug for propper, der sidder sikkert

Du får en række af forskellige øre- og vingetipper med Jaybird Vista 2, mens en Find My Fit funktion i appen betyder, at alle bør have mulighed for at finde den perfekte pasform.

Køb dem ikke hvis...

… du vil have aktiv støjreducering af højeste klasse

Den aktive støjreducering på Jaybird Vista 2 er fin, men den har ikke en chance sammenlignet med Sony WF-1000XM3

… du vil have virkelig lang batterilevetid

Batterilevetiden er ikke forfærdelig, men modeller som Lypertek PurePlay Z3 viser, at trådløse ørepropper kan gøre det meget bedre i den afdeling.

… du er på et stramt budget

Det er ikke de dyreste propper på markedet, men de er ikke just billige. Hvis du vil have et par støjreducerende ørepropper til en billig pris, der stadig lyder godt, kan du overveje et par EarFun Air Pro.