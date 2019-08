Anmeldelse: iPod touch (7. generation)

Apple overraskede alle, da de annoncerede iPod touch 7, den første opgradereing af den transportable musik og video-afspiller siden 2015.

Med forbedret ”ydelse, ever og kommunikation” er den opdaterede iPod touch fuldt gearet til gaming og lander lige tids nok til lanceringen af Apples nye spiltjeneste, Apple Arcade.

Men er den nye iPod stadig en værdig musikafspiller som sin forgænger? Vi brugte noget tid sammen med den, for at finde ud af det.

Pris og tilgængelighed

Den nye iPod touch (7. generation) fås nu og prisen varierer alt efter hvor meget lagerplads du vil have. I bunden af skalaen finder vi 32GB-modellen til 1.799 kroner. 128GB koster 2.699 koner og den største model med 256GB koster 3.599 kroner.

Denne anmeldelse er baseret på den dyreste udgave.

Design

Hvad angår designet, er den nye iPod touch identisk med sine forgængere. Du får en 4-tommer stor skærm i en slank og let indpakning. Vi fik tilsendt den blå version, men den fås også i space grey, hvid, guld, pink og rød.

I bunden af iPod touch finder du home-knappen; underligt nok har den ikke Apples Touch ID-teknologi, som ellers blev introduceret tilbage i 2013 med iPhone 5S.

Det betyder, at du skal huske en sekscifret kode for at låse din iPod op, hvilket næppe er ideelt for yngre brugere, som kan have svært ved at huske en kode – selvom forældre, som vil begrænse deres børns brug, måske vil finde dette nyttigt.

Som med iPhones før iPhone X, er on/off-knappen placeret i toppen af iPOd, imens volumenknapperne sidder i venstre side af skærmen. Der er desuden et kamera på front og bag – mere om dem senere.

Bunden af iPod touch huser den indbyggede højttaler, Lightning port og sjovt nok en 3,5mm udgang til hovedtelefoner – Apple stoppede med at inkludere disse i deres smartphones for længe siden og satsede i stedet helhjertet på Lightning-porten, imens de sidste 3,5mm-venlige modeller, iPhone 6Sog iPhone SE, udgik af produktion i 2018.

Vi har funderet over hvorfor Apple har valgt at inkludere en hovedtelefonudgang i den nye iPod touch, hvor de mulige forklaringer rangerer fra bedre lydkvalitet i kablede hovedtelefoner til at Apple forsøger at appellere til børn og derfor finder trådløse hovedtelefoner besværlige at bruge.

Med genforeningen af 3,5mm-hovedtelefonudgangen er vi blevet mindet om, hvor praktisk den er at bruge, hvis du har et par almindelige kablede hovedtelefoner ved hånden – hvilket du vil have, da Apples famøse EarPods følger med, ligesom der er et Lightning-kabel til opladning.

Med det sagt, blev vi mindet om, at vi ikke har savnet hovedtelefon-udgangen så meget som vi troede vi ville. Ægte trådløse hovedtelefoner og trådløse hovedtelefoner bliver stadig bedre hele tiden og der er masser af Lightning-bøffer på markedet, hvis du stadig foretrækker en kablet forbindelse.

Med sine blot 88 gram ligger den nye iPod Touch meget let i hånden, imens den 4-tommer store skærm gør den let at holde omkring og navigere rundt i med én hånd. Hermed egner den sig både til børn og voksne. Selvom skærmen ikke er den mest avancerede vi har set fra Apple (den har samme opløsning som iPhone 5 fra 2013), vandt vi 326ppi LED Retina-skærmen lys, klar og attraktiv.

De 1136 x 640 pixels er klart en nedgradering i forhold til den farvepræcise OLED-skærm på iPhone X, men det er værd at huske, at den billigste nye iPod touch koster en femtedel af Apples nyeste smartphone.

Om det så er prisen værd, må afhænge af hvor meget du går op i skærmens opløsning. Steve Jobs gav oprindeligt Retina Display-skærmen sit navn fordi dens høje opløsning var mere end det menneskelige øje kunne opfange. Det kan man så tænke over.

Styresystem

Den nye iPOd touch kører med iOS 12, Apples seneste styresystem, hvilket betyder FaceTime med op til 32 brugere, Screen Time og 70 nye emojis sammenlignet med den tidligere version, iOS 11.

Dette er dog ikke unikt i forhold til iPod touch, idet 6. generation af touch også understøtter iOS 12. iOS 12.3.1 er seneste stabile version af det mobile styresystem, som er tilgængeligt til iPod touch, iPhone og iPad-brugere.

7. generation af iPod touch kommer derfor med stort set alle de samme apps, som du kan finde på de nyeste iPhones, bortset fra Telefon naturligvis – i teorien kan den alt det samme som en iPhone kan, bortset fra at foretage opkald eller tilgå internettet over et mobilt netværk; du kan eksempelvis bruge besked-apps såsom WhatsApp eller iMessenger over Wi-Fi.

Batterilevetid

Apple hævder at batterilevetiden på iPod touch (7. generation) er op til 40 timer, og op til otte timers videoafspilning.

Moderat brug over et par dage med musik og lidt gaming, trak ikke drastisk på batterikapaciteten, imens krævende spil som PUBG (Player Unknown Battlegrounds) og streaming af video ved fuld lysstyrke ganske forudsigeligt drænede batteriet betydeligt hurtigere end almindelige apps.

Lydkvalitet

Vi besluttede os for at teste iPod 7s lydkvalitet ved brug af Apples EarPods, som følger med i æsken, og var positivt overraskede over hvor godt de klarede vores musik. Vi streamede via Apple Music og lyttede til Dutch Uncles’ Oh Yeah. VI var imponerende over den nye iPod touchs levende og detaljerede gengivelse af musikken, med en stram bas og præcis percussion.

Cat Rider af Little Dragon havde en lignende præcis lyd med runde og rygende synthesizere, som blev fremhævet af hurtige trap beats og dyb bas. Vokalerne var bløde og klare, fra de krystalklare høje toner helt ned til de dybe.

Med sin 7. generation understøtter iPod touch endelige Hi-Res Audio codec FLAC såvel som Apple Lossless, hvilket giver dig flere muligheder end tidligere, hvad angår højkvalitetslyd.

Via en Hi-Res Audio playback-app til iOS kaldet Vox, lyttede vi til Mozarts Requiem i D Minor. Strygerne havde en varm og natyrlig kvalitet, imens sopran-vokalen svævede sødt over mixet uden at virke skinger.

Det giver dog ingen mening at lytte til Hi-Res Audio med Apples EarPods. Det klarer ikke opgaven. VI satte derfor et sæt Master and Dynamic MW65 Active Noise-Canceling-hovedtelefoner til og lyttede til Foals Spanish Sahara, og blev overraskede over hvor præcise lydene fra guitaren og de bløde vokaler lød.

Hovedtelefonerne du burger med iPod touch betyder meget for hvordan din musik lyder. Et par audiofile over-ear headphones vil altid lyde bedre end et par billige in-ear-hovedtelefoner fra tankstationen.

Ikke dermed sagt at EarPods lyder forfærdelige. Til hverdagsbrug er de praktiske, nemme at bruge og koster ikke en formue, hvis du skal erstatte dem i fremtiden.Der er en grund til, at de er populære.

Vi tested ligeledes den indbyggede højttaler i bunden af iPod touch og den spiller ganske højt trods sin størrelse. Den egner sig ikke til Hi-Res-musik, men hvis du bare skal have lidt baggrundsmusik, når du eksempelvis gamer og ikke gider finde dine hovedtelefoner frem, er den fin.

Gaming

Med Apples A10 Fusion-chip indbygget er den nye iPod touch optimeret til gaming, hvilket Apple kalder "immersive augmented reality (AR) experiences".Lanceringen af den nye iPod touch kommer desuden lige tids nok inden firmaets nye gaming-tjeneste, Apple Arcade, (Apple siger det kommer ”til efteråret” så mellem september og november), hvilket betyder at den er som skabt til gaming.

For at teste AR-evnerne downloadede vi AR Dragon fra App Store. I spillet skal du udklække et æg, hvorfra der fremkommer en sød lille babydrage, som kan interagere med den virkelige verden via AR. Når du ser ”igennem” skærmen via kamera-appen kan du se dragen interagere med objekter omkring dig. Vi oplevede, at spillet loadede hurtigt, noget som vil appellere til et yngre og utålmodigt publikum, som vil se deres drage så hurtigt som muligt.

Vi testede desuden 7. generation iPod touch med noget mere simpelt. WHale Trail fra ustwo Games er et farverigt spil og det så fantastisk ud på den bagbelyste LED-skærm på iPod touch. Vi oplevede ingen forsinkelser.

SO men lidt sværere opgave gav vi os i kast med PUBG – en værdig version af PC Battle royale-fænomenet. Mobilversionen er kendt for at kræve meget af enheden den spilles på i forhold til processorhastighed, GPU-ydelse og RAM-kapacitet.

Ifølge Ars Technica, giver den indbyggede A10 Fusion chips GPU hvad der svarer til omkring 56% af ydelsen fra en A12-chip, som bruges i de nyeste iPhones. Men vi oplevede ingen forsinkelser, da vi spillede dette ganske komplekse spil, og grafikken var flydende, imens den lyse og skarpe skærm håndterede grafikken lige så godt som det mere tegneserieagtige Whale Trail.

Fordi den nye iPod touch samtidig har den dobbelte mængde RAM i forhold til forgængeren, er den langt bedre egnet til at klare mere komplekse spiltitler.

Kamera

En af de apps som følger med er den indbyggede Kamera-app. Kamerahardwaren er præcis den samme som i forgængeren. På fronten har iPod touch et 1.2MP FaceTime HD-kamera, imens der på bagsiden sidder et mere avanceret 8MP-kamera, som understøtter autofokus, auto billedstabilisering og en blænde på f/2.4.

Moderne luksusting som 4K-videooptagelse og Portrait Mode er ikke at finde i iPod touch, hvorfor den føles som et skridt i den gale retning.

Selv sammenlignet med den relativt gamle iPhone SE skuffer kameraet – billeder er bare ikke så skarpe eller detaljerede, og hardwaren er ikke forbedret i forhold til sidste generation.

Er iPod touch 7 så okay til FaceTime og hurtige snapshots? Selvfølgelig. Vinder du fotokonkurrencer med den? Næppe.

Endelig dom

Overordnet set er vi imponerede over iPod touch (7. generation). I forhold til antallet af apps du får med iOS 12, føles det som god værdi for pengene – især hvis du sammenligner den med en iPhone.

I forhold til designet kan vi godt lide, at Apple har holdt sig til den gamle 4-tommer skærm, imens hovedtelefonudgangen vil glæde alle, som hadede Apples beslutning om nu kun at benytte Lightning-porten. Ældre er dog ikke altid bedre, hvilket fint kan ses på det forældede kamera og manglen på Touch eller Face ID.

Afspilning af musik på iPod touch fungerer gnidningsfrit og det lyder generelt godt. Vi sætter desuden pris på understøttelsen af FLAC.

Modsat sin forgænger har Apple dog lagt mere vægt på særlig gaming i den nye iPod touch i stedet for på musikken – og den håndterer spil fremragende. Uanset om vi spiller side-scrollers eller mere komplekse battle royale-spil, oplevede vi ingen problemer med hastigheden og A10 Fusion chippen betyder, at AR-titler fungerer lige så godt. Den vil stå godt, når Apple lancerer Apple Arcade, deres kommende spil-streaming-tjeneste. iPod touch vil være den billigste måde at få adgang, hvis du ikke allerede ejer en iPhone.

Hvilket bringer os til spørgsmålet: hvem vil så købe en iPod touch 7. generation? Hvem vil have, hvad der i teorien er en iPhone, som ikke kan ringe? Uden evnen til at tilgå mobile netværk vil forældre ikke skulle bekymre sig om, at børn downloader spil og bruger en masse dyr data. Enheden er begrænset til kun at kunne bruge Wi-Fi. For forældre som samtidig er bange for at slippe deres børn løs i den store online verden, kan iPod touch fungere som en gylden middelvej imellem en almindelig dum telefon og en fuldfed iPhone.

Med adgang til sociale medie-apps og besked-apps såsom Apples iMessage og WhatsApp, er man dog ikke helt afskåret fra omverdenen, hvis man bruger iPod touch som sin primære enhed. Du skal selvfølgelig være tilkoblet et Wi-Fi-netværk, men i en verden hvor vi skal være på hele tiden, er det måske slet ikke en skidt ting.