Anmeldelse: Huawei FreeBuds 4

FreeBuds 4 er ikke de bedste til hverken basgengivelse, aktiv støjreduktion eller sikker pasform, men for dem af jer, der ikke kan lide ørepropper, der stikker ind i øregangene, kan disse kompromiser være værd at indgå. Her får du et design i samme stil som de originale AirPods, og de sikrer høj komfort, hvis det er denne type stik, du kan lide. Du får også gode berøringskontroller, og selvom hverken den aktive eller den passive støjreduktion er noget at prale af, har det også sine fordele ved, at du faktisk kan høre, hvad der sker omkring dig.

Kort opsummeret

Huaweis nye helt trådløse høretelefoner fortsætter designet af den originale FreeBuds-serie, og følger dermed ikke den samme linje som deres tidligere stik FreeBuds Pro. Det betyder, at de bevarer designet, der minder meget om AirPods - et design, der har nogle klare fordele, men også nogle ulemper.

Specifikationer Bluetooth-standard: 5.2 Elementer: 14,3 mm Vandafvisende: IPX4 Berøringskontroller: ja Batterilevetid (propper): 2,5 timer med ANC, 4 uden Batterilevetid totalt: 14 timer med ANC, 22 uden Vægt per øreprop: 4,1 g Etuiets vægt (uden propper): 38 g Etuiets diameter: 58 mm

Fraværet af gummipropper, der stikker langt ind i ørerne, er velkomment for dem, der har en modvilje mod netop dette. De vil opleve, at FreeBuds 4 er næsten umærkelige i ørerne, og du undgår den følelse af pres, du ofte får fra gummipropper.

Ulempen er, at lydkvaliteten ikke er helt den samme, og her er der primært snakke om en mærkbart svagere bas. Du vil også opleve, at de ikke isolerer særlig godt mod omgivende støj - noget som den indbyggede aktive støjreduktion ikke formår at gøre meget ved.

Dette kan ses som en svaghed, men det kan også være en fordel for dig, der vil lytte til musik, men samtidig godt vil være i stand til at høre, hvad der sker omkring dig. Det er bare værd at huske på, at det ubevidst kan få dig til at skrue op for at overdøve omgivelserne, hvilket nok ikke er godt for dine ører i det lange løb.

Ud over den lidt dæmpede bas lyder FreeBuds 4 fint med meget god taleforståelighed og en dejlig mellemklang, der får gode detaljer frem.

Batterilevetiden, på den anden side, kunne have været bedre. Du får op til 4 timer mellem hver opladning og op til 22 timer i alt fra opladningsetuiet. Så de kan blive ved i lang tid, så længe du holder relativt hyppige pauser, men hvis du vil bruge propperne kontinuerligt i lang tid, bør du søge efter andre muligheder.

FreeBuds 4 er først og fremmest et godt valg for dig, der foretrækker stik, der ikke stikker ind i ørerne, og som kan leve med lidt svagere bas og dårligere støjisolering, end hvad mange andre på markedet giver. Derudover får du funktioner som gode berøringskontroller og muligheden for at forbinde stikket til to enheder på samme tid.

Pris og tilgængelighed

Huawei FreeBuds 4 er til salg nu i danske butikker, og prisen starter fra 1058.-

Dermed koster de faktisk mere end FreeBuds Pro, og de er først og fremmest et godt valg for dig, der foretrækker denne form for design, hvor propperne ikke stikker ind i ørerne.

Design og pasform

FreeBuds 4 fortsætter det samme AirPods-lignende design som tidligere modeller i FreeBuds-serien - et design Huawei opgav med FreeBuds Pro. I modsætning til sidstnævnte er FreeBuds 4 stadig i åbningen af årene, og de har ikke gummipropper, der stikker ind i øregangen og skaber en tætning.

De fleste ørepropper har bevæget sig mod et design med en gummipakning i de seneste år, men der er en gruppe mennesker derude, der synes, at disse er ubehagelige, og det er sandsynligvis dem, FreeBuds 4 primært retter sig mod.

Dette design får dem til at føles mindre generende over tid og mindre pressende i ørerne, og gør det også lettere at høre, hvad der sker omkring dig for dem, der har travlt. Hvordan den aktive støjreduktion spiller en rolle her, vender vi tilbage til.

FreeBuds 4 har et stilfuldt og slankt design. (Image credit: Truls Steinung)

Noget der potentielt kan være en ulempe med dette design er, at de ikke passer så godt i ørerne som mange ørepropper med gummipropper. Ikke desto mindre sidder de betydeligt bedre, end du måske frygter, og de fungerer fint til daglig brug, hvor du går, bøjer dig og generelt er i normal bevægelse.

Til træningsbrug vil du dog sandsynligvis have flere problemer med at få dem til at sidde, og du vil sandsynligvis have mere held med et par stik, der er lavet specielt til dette, såsom Jaybirds Vista 2.

Takket være IPX4-certificeringen kan du i det mindste føle dig sikker på, at de vil klare en tur i regnen uden at tage skade.

Er du vant til Huaweis ørepropper fra før, så ved du, hvad du får her. (Image credit: Truls Steinung)

Det runde etui er blevet mindre og slankere siden den tidligere model, og den afrundede form gør dem næsten umærkelige, selv i en stram bukselomme.

Etuiet har kun en knap, der bruges til at aktivere parringstilstand, og udover det er den udstyret med en USB-C-port til opladning.

Funktioner

De lange stængler i FreeBuds 4 er udstyret med berøringskontroller. I modsætning til FreeBuds Pro, hvor du trykker på siderne af stammerne, har man valgt at satse på lette dunker på siden, der vender udad for at starte og stoppe med at spille, mens lydstyrkejustering udføres ved at skubbe en finger op eller ned af stammen.

Alt dette fungerer pålideligt og forudsigeligt, og det var sjældent, at berøring ikke gav det resultat, vi ønskede under vores test. Du kan også ændre, hvad forskellige bevægelser skal gøre i den tilhørende AI Life-app, der er tilgængelig til både Android og iOS.

Etuiet er vældig slankt, og det ligger godt i en bukselomme. (Image credit: Truls Steinung)

Hvis du har en Huawei-telefon, starter forbindelsesprocessen, så snart du åbner etuiet. Det svarer til, hvordan AirPods opfører sig med iPhone, og hver gang du åbner etuiet, får du også batteristatus for både stik og etui at se på skærmen.

Hvis du har en anden telefon, skal du aktivere parring ved hjælp af knappen på siden af etuiet. FreeBuds 4 kan tilsluttes to forskellige enheder på samme tid, og du kan vælge i AI life-appen, hvilken enhed der skal prioriteres. På den måde kan du få dem tilsluttet både din bærbare computer og din telefon, og når telefonen ringer, mens du lytter til musik på den bærbare computer, skifter FreeBuds 4 automatisk til opkaldet. Når opkaldet er afsluttet, skifter de automatisk tilbage.

AI Life-appen fungerer fint. (Image credit: Truls Steinung)

AI Life-appen giver dig ellers batteristatus og mulighed for at aktivere og deaktivere ANC. Derudover er der en funktion, der tester dine ører og justerer lyden med henblik på at øge taleforståeligheden i samtaler og andet indhold. Denne funktion er ikke beregnet til at forbedre lydkvaliteten, men den kan være nyttig for dig, der har høretab, og som kan have fordel af at få frekvensområdet forstærket, hvor stemmers taleforståelighed ligger.

Appen har ikke en fuld EQ med manuelle justeringsmuligheder, og du kan i stedet vælge mellem de tre forudindstillede standarder, basforstærkning og diskantforstærkning.

Det er ellers værd at påpege, at appen har nogle mærkelige oversættelser som "lydisolering" for aktiv støjreduktion, men udover det fungerer den fint.

Lydkvalitet

FreeBuds 4 leverer dybest set et afbalanceret lydbillede, der er tiltalende og behageligt at lytte til. Samtidig er det uundgåeligt, at det åbne design uden gummipropper vil påvirke lyden.

Den tætning, du normalt får fra gummipropper, sikrer, at bas formerer sig bedre, og det er noget, du ikke får med FreeBuds 4. Selvom propperne gør et ret godt stykke arbejde med at kompensere for dette, får du stadig ikke så dyb bas som mange andre ørepropper leverer.

Hvis du lytter meget til moderne pop og anden musik med meget bas, så er det ikke sikkert, at FreeBuds 4 giver dig det lydbillede, du leder efter. Indtil da bliver bassen lidt for dæmpet, og du får ikke det pres, du måske forventer. De fleste andre genrer vil derimod fungere godt, ikke mindst fordi du får en klar og ren diskant, der bringer vokal frem på en pæn måde. Samtidig er mellemtonen også detaljeret og levende, og det sikrer, at nuancer i lydbilledet kommer godt frem.

Manglen på tætning mod øregangene resulterer også i, at den aktive støjreduktion har en begrænset effekt. Først og fremmest dæmper de noget diskant, mens resten af lydbilledet mest glider igennem. På et fly kan du opleve, at de reducerer noget af den værste støj, så du får en lidt mere behagelig tur, men hvis støjreduktion er vigtig for dig, skal du helt sikkert kigge efter andre muligheder.

FreeBuds 4 leverer derimod på et højt niveau, når det kommer til opkaldskvalitet, og de gør et godt stykke arbejde med at kommunikere din stemme klart og tydeligt, selv i støjende omgivelser.

Batterilevetid

FreeBuds 4 har ikke trådløs lading, og kan dermed kun lades via USB-C-porten. (Image credit: Truls Steinung)

FreeBuds 4 fortsætter i 3,5 til 4 timer mellem hver opladning, mens opladningsetuiet tilsammen leverer 22 timers batterilevetid. Dette er OK, men ikke særlig imponerende i betragtning af at der er andre stik til en lignende pris, der leverer både 6 og 7 timer mellem hver opladning. Det er også værd at huske, at den aktive støjreduktion reducerer batteriets levetid, og da det er ineffektivt, kan mon overveje at deaktivere det.

Hvor god du oplever, at batterilevetiden er, afhænger således af dit brugsmønster. Hvis du kun bruger dem til kortere strækninger og lægger dem i etuiet mellem hver gang, fortsætter de i lang tid. Hvis du på den anden side forventer, at dine stik fortsætter i lange strækninger ad gangen, så bliver du sandsynligvis skuffet.

Opladning sker via USB-C-kabel, og det tager cirka en time at oplade dem op til 100 procent. Desværre har de ikke trådløs opladning som FreeBuds Pro har.

Bør du købe Huawei FreeBuds 4?

Stikkene hopper på plads i kassen, takket være magneter. Der er således ingen fare for, at de falder ud. (Image credit: Truls Steinung)

Køb dem hvis …

... du foretrækker et åbent design

Hvis du er blandt dem, der ikke kan lide ørepropper, der stikker ind i ørerne, så kan FreeBuds 4 være et godt valg.

... du vil have propper som fungerer godt til telefonsamtaler

Mikrofonerne i FreeBuds 4 gør et godt stykke arbejde med at fange din stemme, og du vil høre godt selv i støjende omgivelser.

... du vil have et par propper som fungerer med to enheder samtidig

FreeBuds 4 gør et godt stykke arbejde med automatisk at skifte mellem to enheder, så du f.eks. Kan modtage opkald på din telefon mellem at lytte til musik på din bærbare computer.

Køb dem ikke hvis …

... du vil have god støjreduktion

Den manglende isolering mod øregangerne betyder, at den aktive støjreduktion har ringe effekt, så hvis dette er vigtigt for dig, skal du kigge efter andre alternativer.

... du kan lide at høre høj musik

FreeBuds 4 leverer dybest set en god lydstyrke, men den manglende isolering betyder, at du skal skrue højere op, end du måske ellers ville, hvis du vil blokere baggrundsstøj.

... du skal bruge dem til træning og anden aktivitet

FreeBuds 4 sidder behageligt, men de falder hurtigt ud, hvis du prøver at bruge dem til en løbetur eller anden fysisk aktivitet.

Først testet: august 2021