Anmeldelse: HP Chromebook x360 12b

Kort opsummeret

HP Chromebook x360 12b er en 2-i-1 bærbar computer, der er velegnet til dig, der har brug for en let og kompakt computer til skole eller andet let kontorarbejde.

Den tilbyder et slankt design og relativt lav vægt, og selvom designet kunne have været mere moderne, er det stadig helt fint i denne prisklasse. Det er især kanterne på skærmen, der får den til at se lidt ældre ud, end den er, men selve skærmen er skarp og god at bruge. Det er værd at bemærke, at skærmen har et 3:2-format, som er velegnet til at arbejde med dokumenter, men er mindre ideel til at se film. Hvor godt dette passer dig afhænger af, hvad du vil bruge den mest til.

Tastaturet er godt at skrive på, selvom nogle af tasterne er blevet gjort lidt mindre for at passe til hele tastaturet i det kompakte chassis. Touchpad'en kunne derimod have været lidt større, men den er i hvert fald god at bruge.

Specifikationer Prosessor: Intel® Pentium® Silver N5030 RAM: 8 GB Lagring: 64 GB Skærm: 12 tommer, 3:2-format Batterikapacitet: 40,31 Whr Batterilevetid (testet): 11 time og 33 minutter Porter: 2 x USB-C, 1 x USB-A, 3,5 mm-kontakt, micro-SD-kortleser Mål: 27,2 x 21,6 x 1,73 cm Vægt: 1,35 kg

Tilslutningsmulighederne med 2 x USB-C og en USB-A giver gode muligheder for tilslutning af det nødvendige udstyr. Husk bare, at du skal bruge en adapter, hvis du vil tilslutte en skærm med HDMI eller Displayport. Derudover har den også micro-SD-kortlæser og hovedtelefonudgang.

Med hensyn til ydeevne er x360 12b ikke et kraftcenter, men det klarer almindelige kontoropgaver og lette spil helt fint.

Batteriet har derimod ikke noget problem med at holde igennem travle dage på læsesalen eller på farten, og du har sandsynligvis også mere end nok tilbage til at se en film eller serie om aftenen.

Så vil du også få stor glæde af, at x360 12b er en hybrid bærbar computer, og den beskedne størrelse gør den særligt velegnet i tablet-tilstand. Husk bare, at skærmformatet betyder, at du skal leve med ret brede sorte linjer op og ned, når du ser film.

Pris og tilgængelighed

HP Chromebook x360 12b er til salg nu, og prisen er i skrivende stund 4499.-

Så taler vi om den version, vi har haft til test med Pentium Silver N5030 -processor og 8 GB RAM.

X360 12b fås også i en billigere version med en Celeron N4020 -processor og 4 GB RAM til 2487.- men vores vurdering er, at den mere robuste version er værd at betale lidt ekstra for.

Design og skærm

HP Chromebook x360 12b kan vendes hele vejen rundt for at fungere som en tablet. (Image credit: Truls Steinung)

Da denne version af x360 kun er 12 tommer, er det naturligvis også et spørgsmål om en rimelig slank og let maskine. Ikke mindst er den usædvanligt smal i bredden, takket være skærmforholdet 3: 2.

Formatet betyder, at skærmen er højere end de 16:9 skærme, der er mest almindelige på nutidens bærbare computere. Dette kan have både fordele og ulemper, afhængigt af hvad du bruger maskinen til. Når man arbejder med dokumenter og websteder, er det rart at kunne udnytte pladsen lodret, og det gælder især taget i betragtning af, at skærmen kun er 12 tommer.

På den anden side får du ikke brugt hele skærmen, når du ser film, og så forværres dette problem netop af, at skærmen er så lille, som den er. Du får brede sorte bjælker over og under billedet, og selve filmbilledet er mindre, end hvis skærmen havde et 16: 9 -format.

Det er ellers lidt slående, at skærmkanterne på x360 er betydeligt større end det, vi er vant til at se i løbet af dagen, og det giver det et lidt forældet look. Hvor meget du bekymrer dig om dette afhænger naturligvis af, hvor travlt du har med at have en bærbar computer med et moderne design, men samtidig er det begrænset, hvad du kan forvente i denne prisklasse.

Funktioner og ydelse

Tastaturet er næsten fuld størrelse med undtagelse af et par taster. (Image credit: Truls Steinung)

På trods af maskinens beskedne bredde har HP stadig formået at give x360 et tastatur i næsten fuld størrelse. Undtagelsen er de lidt smalle Æ, Ø og Å taster, men vi oplever dem ikke som et stort problem. Hvis vi skal sige noget negativt om tasterne, må det være, at de har en effekt, der er lidt blød. Således giver de ikke helt så meget fysisk tilbagemelding som nogle andre. Udover det havde vi en god oplevelse med at skrive på dette tastatur. Hvis du skriver meget og har høje krav til skrivekomfort, kan det være, at du skal investere i en maskine, hvor tastaturet prioriteres lidt mere, men for at være en budgetmaskine er det godt nok.

Touchpad'en er derimod god at bruge, med både en og to fingre. Og det eneste, vi har på det, er, at det kunne have været større. Der er faktisk ret meget fysisk plads omkring det, og vi antager, at omkostninger er hovedårsagen til, at dette rum ikke er blevet udnyttet bedre.

Den højre side er udstyret med lydstyrkeknapper, en USB-C-port og en USB-A-port. (Image credit: Truls Steinung)

Tilslutningsmuligheder inkluderer 2 x USB-C, 1 x USB-A og en hovedtelefonudgang. Du får ikke en separat HDMI- eller Displayport-udgang til skærmen, men USB-C-portene fungerer godt til dette, så længe du har en passende adapter. Derudover har maskinen en micro-SD kortlæser, der kan komme godt med.

Den venstre side har en USB-C-port, mikro-SD-kortlæser og en hovedtelefonudgang, udover tænd/sluk knappen. (Image credit: Truls Steinung)

Med hensyn til ydeevne leverer HP Chromebook x360 12b omtrent som forventet. Dette er på ingen måde en maskine, men den fungerer fint til almindeligt skolearbejde og kontorarbejde. Selv tunge apps som Photoshop kører fint, så længe du ikke skal arbejde meget med tunge billeder.

Spilleydelsen er derimod ikke den bedste. Mindre krævende 3D -spil som The Room 3 fungerer fint - ikke mindst fordi det er ligegyldigt, om det hugger lidt, eller billedfrekvensen ikke er særlig høj - men Asphalt 9 kører så ustabil, at det ikke er en oplevelse, vi kan anbefale. Lettere spil med 2D-grafik fungerer fint.

Hvis du vil spille 3D-spil på HP Chromebook x360 12b, er den bedste løsning sandsynligvis at bruge en streamingtjeneste som GeForce Now eller Google Stadia. Så er du ikke afhængig af maskinens ydelse, og det eneste du skal sikre er, at du har en god netværksforbindelse på plads.

Vi skal også tage højde for, at x360 12b er udstyret med højttalere fra Bang & Olufsen, uden at det er særlig vigtigt i praksis. De leverer måske en lidt renere diskant og lidt mere mellemklasse end hvad du typisk får med bærbare højttalere - især i denne prisklasse - men forskellen er ikke stor. Ikke mindst er bassen lige så fraværende som det, man er vant til fra sådanne højttalere, og hvis man skal se en film eller spille spil, anbefales hovedtelefoner helt klart.

Batterilevetid

Når det kommer til batterilevetid, imponerer HP Chromebook x360 12b med sine resultater.

I vores standardvideotest, hvor vi afspiller en film på repeat med 50 procent lysstyrke og har bluetooth deaktiveret, blev det ved med at køre i hele 11 timer og 33 minutter. Det er bestemt ikke på niveau med Lenovo IdeaPad Flex 5i, som vi testede for en måned siden, men HP x360 er også en betydeligt mere kompakt maskine, så det var at forvente.

Baseret på dette resultat bør du ved normal kontorbrug kunne forvente, at det varer langt ud over en normal arbejdsdag og sandsynligvis langt ind i den næste. Du har muligvis nok batteri til at køre en seriemarathon, når arbejdsdagen er slut, uden at skulle lede efter opladeren.

Bør jeg købe Chromebook 12-tommer?

Ydersiden af x360 12b skiller sig lidt ud med det hvide cover. (Image credit: Truls Steinung)

Køb den hvis ...

... du vil have en slank og let hybrid-Chromebook x360 12b er en let og kompakt maskine, der er velegnet til dig, der er meget på farten.

... du vil have en 2-i-1-Chromebook til let arbejde x360 12b giver dig meget for pengene med god ydeevne til skolearbejde og let kontorarbejde.

... du vil have en Chromebook som er god at bruge som tablet Mange hybrid Chromebooks kan være for store til at blive brugt komfortabelt som en tablet, men det beskedne format på x360 12b gør den velegnet til netop det.

Køb den ikke hvis...

... du har brug for kraftig ydeevne til tunge arbejdsbyrder x360 12b fungerer godt til kontoropgaver og nem billedredigering, men hvis du har højere krav end det, bør du investere i en maskine med en mere kapabel processor.

... du skriver i særdeleshed meget Tastaturet på x360 12b er godt for at være på en 12-tommer bærbar computer, men nogle af tasterne er mindre end normalt, og det kan være et problem for dig, der skriver ekstra meget.

... du ser mange film og serier x360 12b fungerer stort set fint til filmvisning, men skærmformatet 3: 2 betyder, at du skal leve med brede vandrette striber, og du kan ikke udnytte den lille skærm særlig godt.

Først testet: august 2021