Anmeldelse: Creative Stage 360 Soundbar - Dolby Atmos soundbar til en overkommelig pris

Creative Stage 360 er en lille soundbar, der egner sig bedst til mindre rum, uanset om du tilslutter den til et tv eller en computer. Men lydbilledet er meget imponerende, og det er svært at tro, at et så bredt lydbillede kan komme fra en så lille enhed. Mere medrivende Dolby Atmos kræver måske både flere og større højttalere, men til prisen er Creative Stage 360 svær at slå. Glem dog ikke, at du skal supplere med et HDMI-kabel og et sæt AAA-batterier.

Creative Stage 360 Soundbar anmeldelsen kort

Creative Stage 360 Soundbar er virkelig god, hvis du leder efter en god soundbar, der kan tilbyde Dolby Atmos, men som ikke koster for meget. Her har Creative formået at presse et imponerende godt og bredt lydbillede ind i en meget lille formfaktor. Med en pris på lidt over 2.000 kr. er det en forholdsvis billig måde at opgradere lyden fra dit tv eller din computer på.

Hvis du er på udkig efter en soundbar, der kan monteres på væggen, skal du finde en anden, for Stage 360 den har ingen monteringshuller. Der medfølger heller ikke et HDMI-kabel, hvilket er et must, hvis du vil bruge Dolby Atmos. Den medfølgende fjernbetjening er heller ikke brugbar, før du har købt nogle AAA-batterier, som heller ikke er inkluderet. Men i det mindste får du et optisk kabel med i pakken.

Du får til gengæld en Dolby Atmos-oplevelse, der imponerer - især med tanke på højttalerens lille formfaktor. Det fungerer fint i mindre og mellemstore rum, men husk, at oplevelsen ikke vil være lige så god i større rum. Og selv om Dolby Atmos-oplevelsen er ganske god, er den ikke lige så medrivende som den, du får med større og flere højttalere.

Men til prisen er dette en soundbar, der er svær at slå.

Creative Stage 360 soundbar og subwoofer fylder ikke meget foran fjernsynet (Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgængelighed

Creative Stage 360 er på markedet nu og koster ca. 200 euro/1.480 kr.

Du finder den til gengæld kun i Creatives egen butik (opens in new tab).

Design

Creative Stage 360 ligner på forbløffende vis sine forgængere Stage (version 1 og version 2) i udseende. Den er sort, underspillet og stilfuld, men ikke prangende. Med sine mål på 565 x 75 x 88 mm er den faktisk mindre end Stage v2, men den kan stadig tilbyde hele 240 W udgangseffekt (sammenlignet med 160 W i version 1 og 2) og, hvad der er endnu vigtigere, leveres også med Dolby Atmos.

Subwooferen, der måler 422 x 115 x 250 mm og er næsten identisk i størrelse med sine forgængere, tilsluttes til subwooferen ved hjælp af et 2 meter langt kabel, hvilket betyder, at hele pakken kun har et enkelt strømkabel.

Creative Stage 360 (Image credit: Peter Hoffmann)

Soundbaren er lavet af plastik, og på toppen finder vi fire knapper til tænd/sluk, lydstyrke og kildevalg. På bagsiden er der porte til strøm og tilslutninger. Der er en HDMI ARC-port, to HDMI 2.0-porte, subwoofertilslutning, optisk lydindgang og en USB-A-port til service. I modsætning til Stage v2 er der ingen USB-C-indgang, så hvis du vil tilslutte din computer til højttaleren, skal du bruge HDMI.

Der er heller ikke nogen AUX-indgang, men Bluetooth 5.0 er indbygget, så du kan tilslutte din telefon eller en anden lydenhed for at streame lyd til Creative Stage 360.

Der er ingen huller til montering af vægophæng i soundbaren, så du kan ikke montere den på væggen, som du kunne med Stage v2. Der medfølger heller ikke noget HDMI-kabel, hvilket selvfølgelig er med til at holde prisen nede. Der medfølger dog et optisk kabel, hvilket er en god ting.

Creative Stage 360 er lille nok til at passe ind på hylden under fjernsynet (Image credit: Peter Hoffmann)

Du får også to små vinklede gummifødder, der skal bruges til at pege soundbaren opad, hvis lyttepositionen er meget tæt på (inden for 1 meter). Det vil kun være relevant, hvis du f.eks. bruger soundbaren ved din computer. Det vil næppe blive aktuelt til dit tv, medmindre, du sidder meget tæt på.

Hvis Creative Stage 360 bruges som computerhøjttaler, er den faktisk også super god. De fire klare knapper på toppen, som er nemmere at nå under en computerskærm end at rode med en fjernbetjening, tyder også på, at Creative fremadrettet ser deres soundbar som en enhed, der også kan fungerer soundbar til din computer.

Creative Stage 360 leveres også med en fjernbetjening, som giver dig mulighed for at justere højttalerens lydstyrke, afspille eller springe Bluetooth-medier over og hurtigt skifte indgangskilder. De AAA-batterier, du skal bruge til fjernbetjeningen, er ikke inkluderet, hvilket kan være lidt nærigt. Fjernbetjeningen har også en indstilling (Far/Near), der optimerer lyden afhængigt af, hvor tæt du sidder ved enheden.

Opsætning af Creative Stage 360 er hurtigt klaret. Du skal blot tilslutte soundbaren til tv'et og subwooferen til soundbaren, så er du færdig. Creative anbefaler at gøre dette via HDMI (ARC) for at få den bedste lydkvalitet, og hvis du vil have adgang til Dolby Atmos, er det også nødvendigt.

Fjernbetjeningen følger med Creative Stage 360, men med HDMI ARC kan du styre volumen med din normale fjernbetjening. (Image credit: Future)

Lydkvalitet

Inde i Creative Stage 360 finder vi to 2,25" x 3,85" Racetrack-højttalerelementer, som suppleres af 60 W subwooferen for at skabe 2.1 lyd. Den samlede udgangseffekt på 240 W er potent på trods af det diskrete format.

Lyden er også meget god. Faktisk imponerende god. Ikke mindst i betragtning af, hvor lille enheden er. Der er god punch i bassen, mens stemmer, mellemtone og diskant stadig høres klart og tydeligt.

Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at indstille forskellige lydtilstande for at tilpasse lydbilledet: Musik, Film, Bredt og Nat. Men hvis du (som os) ikke gider skifte profil hele tiden, så var Wide den indstilling, der gav den bedste allround-lyd. Det lydbillede, du får her, er intet mindre end imponerende. Man kan virkelig høre lyden komme fra et andet sted end det lille område lige foran fjernsynes.

Vi blev virkelig overrasket over det brede lydbillede og over, hvor god Dolby Atmos-oplevelsen er i Creative Stage 360. Der er selvfølgelig ingen erstatning for en fuld Dolby Atmos-oplevelse med flere og større højttalere, men Creative Stage 360 gør et fantastisk stykke arbejde med at skabe rumlig lyd. I et mindre rum, som nok alligevel ikke ville have den helt store glæde af en masse højttalere, er dette det perfekte match. Og selv i mellemstore rum formår Creative Stage 360 at fylde rummet med lyd. Imponerende.

Bemærk dog, at Dolby Atmos kun fungerer via HDMI (ARC), da det ikke understøttes via et optisk kabel eller Bluetooth. Så du skal bruge et HDMI-kabel for virkelig at få glæde af lyden fra Creative Stage 360 (hvilket gør det endnu mere uforståeligt, hvorfor de valgte at medsende et optisk kabel i pakken og ikke et HDMI-kabel).

Creative Stage 360 har masser af HDMI-porte og en optisk port, du kan forbinde dit tv med. (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Creative Stage 360?

Køb den, hvis ...

Du har et mindre til mellemstort rum og vil have Dolby Atmos lyd

Creative Stage 360 er en lille højttaler, der passer fint foran fjernsynes eller computeren. Den er perfekt i små eller mellemstore rum - enten foran et 32 til 42" tv eller foran en computer.

Du vil have en soundbar til en god pris

For pt. under 1.500 kr. får du meget soundbar for pengene. Til prisen er det svært at finde en løsning, der lyder lige så godt eller har Dolby Atmos.

Køb den ikke, hvis ...

Du vil have den totale Dolby Atmos-oplevelse

Hvis du vil have den komplette og præcise Dolby Atmos-oplevelse, skal du have et setup med flere højttalere og et større lokale. Så er Stage 360 ikke den rigtige soundbar for dig.