Anmeldelse: Age of Empires IV

Age of Empires IV er en tilbagevenden til formen for serien, der fanger meget af det, spillerne elskede mest fra det ikoniske Age of Empires II. Men mens nogle af de nye elementer virkelig skinner, er der ikke helt nok kreativitet til at vælte forgængeren.

To minutters anmeldelse

Anmeldelse information Platform: PC

Spilletid: 20 timer

Age of Empires IV er dit klassiske RTS-spil i enhver betydning af ordet - og ikke mindst på grund af dets status som en åndelig efterfølger til det ikoniske Age of Empires II.

Selvom vi ikke vil kalde det revolutionerende inden for genren, opnår AoE IV med stil og ynde, hvad mange RTS-spil ikke gør - et afbalanceret og velafrundet færdigt produkt, der tilbyder solid gen spilbarhed, mulighed for vækst og, vigtigst af alt, god underholdning. Det er en fantastisk tilbagevenden til formen for serien, men vi vil ikke gå så langt som at sige, at den matcher AoE II.

Alligevel er det tydeligt, hvor udviklerne har lært af tidligere fejl. Age of Empires IV bringer mange af de mest elskede elementer fra AoE II i high definition, beriget med nye funktioner, gameplay elementer og en finesse, som mange vil hævde, blev overset i Age of Empires III.

Det, der er mest tydeligt i vores tid med spillet, er Relic Entertainments dedikation til ikke kun eksisterende AoE-fans, men også nyt publikum til serien og genren. Tutorial giver et jævnt overblik over alt, hvad vi kender og elsker i serien, Story Mode sværhedsgraden i kampagnen fjerner micro play og massetaktikken for at skabe en mere fortællingsdrevet oplevelse, og Art of War udfordringerne skaber plads til spillerne for at teste sig selv og forbedre deres forståelse af kerneelementer i spillet på en modulær måde.

Det er dog til debat, om dette er nok til at fange hjerter og sind hos moderne publikum - især dem uden rosenfarvede nostalgi briller. RTS-genren er kommet langt siden begyndelsen af 2000'erne, og der er nogle øjeblikke i spillet, der mangler kompleksitet og originalitet.

Teknologitræet er for eksempel ikke særlig omfattende, især når man ser på, hvordan andre moderne RTS-spil behandler avancement, især når man tænker på manglen på progression – eller fuldstændig udeladelse – af nøgleenheder fra tidligere titler. Alligevel er der meget variation mellem, hvordan civilisationer spiller, hvilket injicerer udfordring tilbage i strategien.

Alt i alt er det en solid indgang til serien, og der er masser at diskutere, når det kommer til nye tilføjelser og forbedringer fra fortiden, og vi har bestemt nydt vores tid med spillet indtil videre. Med masser endnu at komme - inklusiv rangeret gameplay, er vi spændte på at se, hvor AoE bliver til.

(Image credit: Microsoft)

Tilbage til det basale

Age of Empires IV ser spillere tage kontrol over en af otte civilisationer: engelske, kinesiske, franske, hellige romerske imperium, mongoler, russerne, Delhi-sultanatet og det abbasidiske dynasti. Hver civilisation har unikke bonusser og enheder, som spillere kan bruge til deres fordel, hvad enten det er til fordel for kamp, handel eller tro.

Disse civilisationers styrker og fokuspunkter er betydelige nok til, at du på alle sværhedsgrader (med den lille undtagelse af Story Mode i kampagnerne) virkelig vil føle fordelen ved at læne dig ind i dem.

Der er også et stort udvalg af måder at spille på. I singleplayer kan du vælge mellem Campaign, Skirmish eller Age of War modes - som alle vil være kendte for Age of Empires veteraner.

Fra lanceringen har basisspillet fire kampagner; normannerne, Hundredårskrigen, Mongol-imperiet og Moscows opkomst, som kan spilles i sværhedsgraderne: Story mode, Easy, Intermediate eller Hard. Begyndende med Battle of 1066 er Normans din klassiske startkampagne for Age of Empires IV, og selvom det er lidt langsomt til at vise nogle af de fantastiske nye funktioner, spillet har tilføjet, er det en gåtur ned ad 'memory lane' for seriefans og en god introduktion til gameplayet for nybegyndere.

(Image credit: Microsoft)

Mens udvælgelsen af civilisation og kampagne er lidt mindre end i AoE II, er de utrolig godt udfyldt. Kampagnerne er et virkeligt lysende punkt i AoE IV, der tilbyder en masse interessante øjeblikke i historien ud over de vigtigste kampe, som du sandsynligvis har hørt om.

Når det kommer til multiplayer, er der valget mellem Quick Matches, Custom og Observe, med Ranked der kommer efter lanceringen. På grund af begrænsning pre-lancering har vi desværre ikke været i stand til at teste multiplayer tilstandene endnu.

Den vigtigste progressions mekanik, som med tidligere Age of Empire titler, er ved at flytte din civilisation gennem fire tidsaldre. Her får spillet en idé, der ligner politiker systemet i AoE III, hvor spillere vælger et strategisk vartegn at bygge for at komme videre - som hver især er unikke og skræddersyet til at gavne deres respektive civilisation. Det er et fint touch, som, især i multiplayer spil, kunne være en rigtig game-changer, hvis der vælges godt.

Uden for kampagnerne og Age of War udfordringerne er der en ny vinderbetingelse for Age of Empires IV. Ud over dine modstanderes flade nederlag eller vidunder bygning, kan spillere også forsøge at kontrollere tre steder på kortet for at vinde - dog er det ikke nemt at bevare kommandoen. Det er en stærk blanding af den fuldfede militaristiske tilgang og den mere subversive gameplay stil fra andre RTS-titler.

(Image credit: Microsoft)

Age of RTS

Generelt set er de fire søjler i RTS-spil bygninger, ressourcer, teknologi og enheder. De to førstnævnte er ret standard i Age of Empires IV, og faktisk en 'rinse and repeat' af de tidligere AoE-spil og andre RTS-klassikere, men det er ikke ligefrem let at innovere inden for denne genre.

Teknologi fungerer stort set også på samme måde - men som vi nævnte i vores hurtige gennemgang, er den lidt ufrugtbar. Selv AoE II, spillet, der i vid udstrækning danner grundlaget for IV, havde meget mere kørende for sig - og det er to årtier siden. Dette, blandt andre tilføjede funktioner såsom automatisk genplantning af marker, betyder, at byudviklingen er en meget mindre del af spillet, end det plejede at være.

(Image credit: Microsoft)

Kampen er ikke noget chokerende, og dette tilbagetrukket sæt af enheder kan føles lidt... ens efter et stykke tid. De unikke enheder til nogle civilisationer som Delhi Sultanate War Elephants eller de kinesiske Fire Lancers tilføjer en vis grad af afvigelse, men dette er et af de områder, hvor det reducerede teknologitræ virkelig har en indflydelse.

Der er dog nogle gode nye funktioner tilføjet til spillet. For eksempel kan militære enheder nu angribe fra toppen af stenmure, takket være de modulære murtårne, som spillerne kan placere. Disse tårne kan opgraderes og kan også advare spillere, når et angreb er planlagt mod dem.

Infanteriet bygger nu også slagrame og belejringstårne, hvilket er en gave sendt ovenfra, når din modstander er på den anden side af kortet - vi tvivler stærkt på, at nogen har haft stor glæde af at se en hel hær krybe hen over hele kortet for at holde trit med disse belejringsenheder.

Der er også en ny stealth mekaniker, som gør det muligt for militære enheder at gemme sig og bagholde modkørende hære. Ud over at tilføje en interessant dynamik til krigsførelse, giver dette også spejdere lidt mere funktion, når de tjekker forud for dine styrker efter skjulte fjender.

En anden, lidt mere ubalanceret evne tilføjet til Age of Empires IV er bueskytter, der har evnen til at bygge palings for at afværge modkørende kavaleri eller nærkamps enheder. Paling kan konstrueres utrolig hurtigt og er super effektive.

Alt dette er for at sige, at Age of Empires IV, mekanisk set, grundlæggende er Age of Empires II med nogle skinnende bidder. Vi er OK med det, men noget mere kød på benet ville blive værdsat.

Reenactments og filmografi på dokumentarniveau (Image credit: Microsoft)

Historie undervejs

For de uindviede har Age of Empires som en franchise historisk set lænet sig meget op af … ja, historien. Det er dog rimeligt at sige, og med indrømmelse fra udviklerne i studiet, at dette ikke altid blev gjort med den største omhu og opmærksomhed.

På trods af at rigtig mange fans af serien krediterer den for at uddanne dem om forskellige, varierede historiske begivenheder, har repræsentationen af nogle kulturer og historiske begivenheder ikke altid været retfærdig eller ligefrem nøjagtig. Nu, i samarbejde med Lion Television, har studiet gjort en stor indsats for at skabe mere prestige - og har gjort det smukt.

At udnytte disse historiske omgivelser med velproduceret undervisningsindhold og applikationer i spillet er en charmerende tilføjelse, der løfter den samlede oplevelse betydeligt. Ved at bruge optagelser fra den virkelige verden overlejret med computergrafik til at fortælle historien om kampene, samt gengivelser af historiske dokumenter og kunst, har Age of Empires IV revolutioneret sin historiefortælling.

Derudover får spillere en fuld multimedie oplevelse, der sætter scenen for nogle af historiens mest interessante kampe og yderligere detaljerer om hvordan nøgleenheder, bygninger og andre elementer i historien spillede deres rolle.

Helt ærligt kunne Relic Entertainment samle alt dette indhold til en række dokumentarfilm eller undervisningsmateriale til skoler – så gode er de.

(Image credit: Microsoft)

Et spil, der skal høres, men ikke ses

Visuals er vanskelige at kommentere på for Age of Empires IV. På den ene side er det en gameplay-tung titel, men på den anden side er det en moderne fortsættelse af en etableret serie, så vi havde håbet på at blive lidt mere imponeret i hvert fald i den visuelle afdeling. Det er på ingen måde dårligt, det hele er bare meget... AoE II, men skinnende.

Vi er ikke sikre på, hvad vi forventede her, men selv det faktum, at enheder ikke tydeligt udvikler sig gennem tiderne som i tidligere spil, føles lidt uinspireret - langbueskytter forbliver langbueskytter, hvor armbrøstskytter er en separat enhed, der erhverves senere i spillet, for eksempel.

Bygningerne er meget mere detaljerede og ser vidunderlige ud, både når de er under opførelse, mens små landsbybeboer silhuetter suser rundt, og senere når de brænder ned til grunden. Plus, byer udvikler sig, efterhånden som bygninger tilføjes, hvilket skaber veje, flader terrænet og holder byerne varierede.

Både musikken og lydene er på niveau med den standard, vi ville forvente af et AoE-spil. Hver civilisation har nu sit eget sæt af ambient, men distinkt og underholdende musik, de højt elskede enheds voiceovers - inklusiv den ofte omtalte "Wololo", når munke konverterer fjendtlige styrker - er i fuld kraft, og lydeffekterne for enheder og bygninger er sprøde og tilfredsstillende.

(Image credit: Microsoft)

Vores dom

Hvis vi kun skulle vælge ét ord til at beskrive Age of Empires IV, ville vi sige, at det er solidt. Relic Entertainment leverede, hvad der blev bedt om fra dem; en stor åndelig efterfølger til Age of Empires II, der er blevet moderniseret og tweaked uden at afvige for meget fra sin inspiration.

Er det nok? Ja. Det er sjovt at spille, giver dig masser af muligheder for tilpasning og er i sagens natur fællesskabsdrevet, og det var det, dedikerede fans håbede på.

Men med undtagelse af cutscenes, som virkelig imponerede os, er der en tydelig mangel på "wow". På et så fortættet marked er det svært at se Age of Empires IV blive så meget af et kulturelt fænomen, som II var, og måske er det nok - men vi havde håbet at se meget mere opmærksomhed på detaljer end blot de meget få nye funktioner, vi har set.

Der er masser af plads til at vokse for Age of Empires IV. Efter lanceringen vil Relic Entertainment også udgive en køreplan for funktioner som ranked samt adressere nogle af de problemer, der er fremhævet i stress testen, der ikke er helt klar til lancering, så vi håber snart at komme tilbage til spillet med et frisk sæt øjne.