Formel 1-livestream: sådan ser man alle Grand Prix-løb hvor som helst

Azerbadjan bød på en gedigen overraskelse i 2021, hvor både ellers så dominerende Verstappen og Hamilton måtte forlade løbet tomhændede. Der er stadig mange løb tilbage til at afgøre denne sæson. Oprindeligt var der fuldt hus med 23 løb, med det antal er nu reduceret til 22. Under alle omstændigheder er dette meget velkomment efter sidste års afkortede løbskalender. Læs vores guide nedenfor om, hvordan du kan se en F1 livestream, uanset hvor du befinder dig i verden.

Så streamar du F1 2021 Sæsondatoer: 28 marts-12 december Næste løb: Circuit Paul Ricard, Le Castellet, Frankrig (20. juni) TV-kanaler: Viaplay Stream online: Formula1.com Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Efter spændingen i Azerbajdjan ser status lidt mere interessant ud nu. Verstappen ligger stadig øverst, og han efterfølges af Hamilton. Efter en velfortjent, men trods alt overraskende sejr, sprang Perez Norris ind i det tredjepladsen. Afstanden op til Hamilton er dog på 30 point, så der er langt op.

Så det ser stadig ud som en duel mellem to profiler. Der er dog mange point at køre om endnu, og hvem ved, hvad der kan nå at ske i F1?

Sådan ser du Formel 1 på tv

Viaplay sender hele Formel 1-sæsonen, både på nettet og på en af NENT's tv-kanaler (TV3, TV3+, TV3 Sport og TV3 MAX).

Tjenesten har ingen bindingsperiode, og hvis du vil have adgang til sportsindholdet online, kan du abonnere på Viaplay Total for 449,- kr. om måneden. Hvis du gør det, har du også adgang til film og serier. Der er desværre ingen separat pakke kun til sport.

Hvis du befinder dig i udlandet og vil se de samme F1-udsendelser, som du har adgang til hjemme i stuen, kan du omgå geoblokeringere ved at abonnere på en VPN-tjeneste.

Sådan streamer du F1

Du kan også vælge at registrere dig på F1's officielle website, hvor du kan livestreame det hele. Du får adgang til hver køresession, hvert løb, optagelser, højdepunkter, et historisk konkurrencearkiv samt ekstra førerkameraer og radiokommunikation.

Der er to forskellige abonnementer at vælge imellem: TV Access eller TV Pro. TV Access er den billigeste af de to og giver dig kun adgang til optagelser fra hvert løb. Du får en optagelse af hele løbet samt højdepunkter og adgang til førerkameraer. Dette abonnement koster 26,66 € (ca. 170,- kr.) om året. Med TV Pro får du alt samme, men du har også muligheden for at følge al action live. Det koster så 109,99 € (ca. 670 kr.) om året.

Du kan vælge mellem et måneds- eller årsabonnement. Det er - som det plejer at være - lidt billigere at tegne et årsabonnement, hvis du nu alligevel regner med at have et abonnement hele sæsonen.

Så streamer du F1, hvis du befinder dig i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, når F1-sæsonen er i gang, er der stor sandsynlighed for, du ikke får den samme dækning, som du gør, når du sidder hjemme på sofaen. Viaplay blokerer adgang for alle, der forsøger at få adgang til udsendelser uden for Danmarks grænser. Dette er geoblokering, hvilket er blokering af adgang, hvis du er uden det geografiske område, som NENT (Viaplay) har rettighederne til at vise F1 inden for (Danmark).

Heldigvis er der en løsning, nemlig en VPN-tjeneste. Dette er smart software, der giver dig mulighed for at omgå geoblokeringer og dermed få adgang til F1-udsendelser fra Danmark, selv når du er i udlandet. Dette er lovligt og prismæssigt, overkommeligt, og VPN-tjenester er også meget nemme at anvende.

Hvis du har brug for en VPN-tjeneste til at livestreame F1, kan vi varmt anbefale ExpressVPN, som er vores bedste valg blandt VPN-tjenester lige nu.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

F1 Grand Prix-kalender

F1 2021-sæsonen startede i Bahrain i marts, der var en ny destination dette år. Det har tidligere været den australske GP, der har åbnet sæsonerne i et par år nu, men i år er løbet blevet udsat til november på grund af Covid-19.

Bemærk, at hvert Grand Prix foregår på den sidste dag, der er angivet for hvert løb (dvs. søndag) - åbningsdagene består af tests og kvalifikationer.