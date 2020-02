Sådan streamer du finalen i Carabao Cup 2020

Årets næststørste fodbold-finalebrag i Storbritannien løber af stablen på søndag den 1. marts fra klokken 17.30.

Der er selvfølgelig tale om Carabao Cup'en, og hvis du er interesseret i engelsk fodbold, så er det nu, at du skal sikre dig et lager af kolde drikkevarer og snacks – og ikke mindst, at din streaming-mulighed er på plads.

I år står finalen mellem oprykkerne fra Aston Villa og de forsvarende mestre fra Manchester City. Aston Villa kom i finalen ved overraskende at slå Leicester City, mens Manchester City kan glæde sig over, at deres finaleplads blev sikret med en sejr over rivalerne fra Manchester United.

I engelsk fodbold er der altid plads til en gedigen overraskelse i cup-kampene. Så mon ikke, at de undertippede spillere fra Aston Villa, der jo har Chelsea-legenden John Terry i trænerstaben, er i stand til at levere en ekstra indsats mod storklubben Manchester City – som også har Champions League og kampen om en topplacering i Premiere League at tænke på.

Tre muligheder for at streame

Der er tre forskellige muligheder for at streame den spændende kamp:

Selv om Dplay og Eurosport Player har samme ejer, så er der tale om to separate tjenester, som kræver hvert sit abonnement. Hos Dplay koster et abonnement (de første 14 dage er gratis) 99,95 kr. om måneden de første seks måneder, hvorefter prisen stiger til 176 kr.

Eurosport Player er en smule billigere i det lange løb med 129 kroner om måneden eller 990 kr. for et årsabonnement, hvilket får prisen ned på kun 82,50 per måned.

Endelig er der muligheden for at se kampen hos Viaplay Sport, hvor du skal hoste op med 309 kr. om måneden.

Selvfølgelig får du andre sportsbegivenheder af forskellig art med i de tre abonnementer, men fælles for de tre tjenester er, at de alle viser årets finale i Carabao Cup på søndag.

Hvis du vil have kampene op på den store fladskærm, skal du som altid have fat i enten Google Chromecast eller Apple TV, men det er også ganske enkelt at komme i gang med. Du kan for eksempel starte med at læse vores anmeldelse af Apple TV, eller tjekke vores guide til Chromecast.