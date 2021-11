Call of Duty: Vanguard multiplayer guide: tips og tricks til CoD online

Call of Duty er genskabt igen i form af Call of Duty: Vanguard, som denne gang transporterer spillere tilbage til de mange fronter af 2. verdenskrig.

Selvom det ikke er nogen stor afvigelse fra den velkendte formel, har udvikleren Sledgehammer Games tilføjet lige nok nye funktioner til at hjælpe denne nye first-person shooter til at føles frisk og spændende. Dette betyder, at uanset om du er ny til Call of Duty, eller om du er en serieveteran, bliver du nødt til at sætte dig ind i ændringerne til multiplayer.

Heldigvis er vi her for at hjælpe. Nedenfor har vi samlet en liste med tips og tricks til Call of Duty Vanguard multiplayer for at hjælpe med at holde dig på en MVP-plads i hver multiplayer-kamp.

Skift din FOV med det samme

Hvis du har brugt tid i et konkurrencedygtigt first-person skydespil, ved du, hvor vigtigt Field of View (FOV) virkelig er. For jo mere af kortet du kan se, jo større chance har du for at få øje på en snigskytte. Det er virkelig nemt at ændre, og det vil gøre en verden til forskel i multiplayer. Åbn indstillingsmenuen, klik på fanen Grafik, rul ned til sektionen Gameplay og juster FOV slider til den ønskede indstilling. Denne længe ventede funktion vil være en game-changer for konsolspillere.

Hver fordel/supplement/ammunition har en tæller (counter)

Mens Vanguards meta vil være på sit friskeste ved lanceringen, har udviklerne bag spillet stadig haft tid til at skabe noget af en balance. Vi foreslår, at du kører Radar-perk i løbet af de første par timer, da dette vil afsløre skud fra alle på det modsatte hold - også selvom de bruger undertrykkere. Der er heller ingen Dead Silence, så du burde have en bedre chance for at overleve tidligt. Interessant nok er der også en modsætning til den tæller - at bruge subsonisk ammunition.

Udnyt tilbagevenden af ødelæggelige miljøer

Selvom Vanguard ikke går så langt som Battlefield 2042 med hensyn til ødelæggelse, har udvikleren Sledgehammer Games indregnet ødelæggelige miljøer i hvert af sine multiplayer-kort. Ikke alle vægge eller gulve kan blæses væk, men dem der kan giver nye måder at skyde andre spillere på, eller giver dig mulighed for at undslippe, hvis du skulle være under intens beskydning. Rainbow Six Siege spillere vil finde et stort potentiale her, når det kommer til taktiske muligheder. Det føles også fantastisk at bryde gennem en mur som en vred Vinnie Jones.

Vær taktisk med undertrykkelse og blindfire

Battlefield-spillere vil kende vigtigheden af undertrykkelse, men det er et ret nyt koncept i CoD. Vanguard er den første indgang, der inkluderer undertrykkelse som en aktiv mekanik i øjebliks spil. Det fungerer sådan her: Spillere under kraftig beskydning vil opleve, at deres bevægelseshastighed er mærkbart reduceret og FOV bliver alvorligt påvirket. Som alt andet i Vanguard passer undertrykkelse ind i metaen med sine egne tællere. Brugen af blindfire (hvor du kan skyde rundt om dækning uden at skulle kigge, og dermed forstyrre kraftig undertrykkende ild) er meget nyttig, ligesom frynsegoder såsom Low Profile.

Brug Combat Pacing til at filtrere kampe til din foretrukne spillehastighed

Combat Pacing er en ny tilføjelse til CoD-formlen. Det er et filter, der opdeler kampe i tre typer - Tactical, Standard og Blitz - med hver enkelt defineret af dens spillehastighed. Tactical tilbyder langsommere, afmålt spil med en højere TTK (time to kill) svarende til klassiske Battle Royales; Standard er din klassiske og umiddelbart velkendte CoD fare; Blitz handler om hurtig action, der fokuserer på større kort og højere spillerantal. Find det tempo, der fungerer for dig!