Anmeldelse: Jabra Elite 8 Active

Med Elite 8 Active har Jabra ikke kun skabt et par enormt robuste øretelefoner, som er ideelle til brug under sport eller andre udendørs aktiviteter, men virksomheden har også tilføjet alle mulige nyttige funktioner som 'HearThrough', adaptiv hybrid ANC, Bluetooth multipoint og rummelig lyd fra Dolby. Bortset fra det lyder øretelefonerne også godt, men rent lydkvalitetsmæssigt kan du finde bedre muligheder til denne pris.

Jabra Elite 8 Active: Anmeldelsen kort

Jabra Elite 8 Active er ifølge Jabra testet til at være "de mest robuste øretelefoner i verden", ifølge Jabra, og vi er tilbøjelige til at tro på det, for med en IP68-certificering for støv- og vandmodstand (plus det stænktætte opladningsetui med en IP54-certificering) kan du bruge disse ørepropper i alle mulige situationer, hvor mange andre ville bukke under. Disse Elite 8 Active kan endda skylles under vandhanen uden problemer, og de vil kunne overleve selv de kraftigste regnbyger uden problemer.

Høretelefonerne overholder den amerikanske militærstandard for robust elektronik (MIL-STD-810h), de er blevet testet til at kunne modstå støv og er endda saltvandsbestandige. Selv uden den ekstreme holdbarhed er de perfekte til brug under sport takket være deres fine og sikre pasform.. Så selv på stranden behøver du ikke at bekymre dig om disse øretelefoner.

De sidder komfortabelt og sikkert i ørerne takket være deres kompakte størrelse og silikonekabinet (og det, Jabra kalder "ShakeGrip"-teknologi). Silikonekabinettet er nok også en af grundene til, at der ikke er touch-kontrol, men blot en fysisk knap i begge øretelefoner. Men da Jabra Elite 8 Active også skal kunne fungere under ret ekstreme forhold, har man nok også taget højde for, at nogle vil bruge dem med handsker, og så er touch-betjening ikke særlig praktisk.

Ellers lyder øretelefonerne godt, selvom man kan få bedre lyd til denne pris. De tilbyder dog alle mulige praktiske ekstrafunktioner og er selvfølgelig også hovedsageligt fokuseret på det robuste design.

Jabra Elite 8 Active: Pris og tilgængelighed

Vejledende udsalgspris på 1.599 kroner

Tilgængelig hos Jabra og de fleste elektronikforhandlere

Med en vejledende udsalgspris på 1.599 kroner er Elite 8 Active ret dyre, og hvis man udelukkende ser på lydkvaliteten, kan man godt få samme lydkvalitet for færre penge. Men de kan meget mere end bare at afspille lyd. Du betaler naturligvis for alle de praktiske ekstrafunktioner her, såsom støjreduktion, HearThrough-tilstand og Dolbys rumlig lyd, og først og fremmest selvfølgelig for det robuste design. Elite Active 8 blev også lanceret den 31. august 2023 sammen med et par premium høretelefoner, Jabra Elite 10, som henvender sig til brugere, der ikke har brug for denne ekstra robusthed og bare vil have bedre lyd.

Hvis du er på udkig efter et par øretelefoner, som du kan tage med dig stort set overalt, og som du kan sætte i ørerne selv under alle slags ekstreme forhold (uden at bekymre dig om, hvorvidt de vil overleve), så er Elite 8 Active en investering, der kan være det værd.

Normalt vil man nok forvente en form for kompromis, hvis man køber meget robuste høretelefoner: Et lidt mindre pænt design, dårligere lydkvalitet, færre funktioner osv. Men det behøver du ikke tænke på med Elite 8 Active, for det er et par superstærke øretelefoner, som både giver dig god lyd og også mange af de funktioner, vi forventer på næsten alle trådløse premium-øretelefoner i dag. Det er ikke alt sammen på niveau med f.eks. de bedste støjreducerende øretelefoner eller dem med den bedste lydkvalitet, men de er over middel på alle områder og vil kunne fungere både til fritid og arbejde. Hvis dette er dit eneste par trådløse øretelefoner, kan du være meget tilfreds med deres ydeevne, selv under mindre ekstreme forhold.

Værdi: 4,5/5

Jabra Elite 8 Active review: Specifikationer

Swipe to scroll horizontally Drivers 6 mm Noise-cancelling Ja, Adaptieve hybride ANC Batterilevetid 8 timer (med ANC) i høretelefonerne, 32 timer ekstra (med ANC) i opladeetuiet Vægt 5 gram per øre Forbindelser Bluetooth 5.3, Bluetooth Low Energy, Bluetooth Multipoint, USB-C Vandtæthed IP68 (Øretelefonerne) IP54 (Etui) Andre funktioner Jabras Sound+ app, HearThrough gennemsigtighedstilstand, Dolby rumlig lyd, stabil pasform takket være ShakeGrip

Jabra Elite 8 Active review: Funktioner

HearThrough-tilstand lyder meget klart

Støjreduktion er god, men ikke fantastisk

Rumlig lyd fra Dolby er lidt af en gimmick

Jabra Elite 8 Active kommer med stort set alle de funktioner, man forventer af trådløse premium-øretelefoner i dag.

Der er en form for ANC til stede, adaptiv hybrid ANC, men det er ikke Jabras mest effektive ANC. Den finder du på Elite 10. Alligevel er støjreduktionen her stadig rimelig effektiv. Stemmer slipper desværre stadig igennem til en vis grad. Som mange andre støjreducerende høretelefoner er de bedst til at frasortere de dybe lyde, så de er gode til f.eks. bus eller tog, da larm fra motor eller skinner er godt dæmpet. Men du finder næppe bedre støjreducering i et par robuste høretelefoner.

Når der er ANC, skal der selvfølgelig også være en form for gennemsigtighedstilstand. Jabra kalder denne tilstand for "HearThrough". Stemmer kan høres meget tydeligt i denne tilstand. Andre mennesker lyder også relativt naturlige, men din egen stemme lyder lidt mærkelig i denne tilstand. Så at have længere samtaler med disse øretelefoner i føles ret mærkeligt, men det kan man vænne sig til efter et stykke tid.

I den medfølgende Sound+-app kan du tænde og slukke for de forskellige lydtilstande, skifte mellem forskellige lydindstillinger (eller lave din egen equalizer), og du kan tænde for rumlig lyd med Dolby Audio. Personligt er jeg ikke vild med

rumlig lyd. Både fordi lyden pludselig bliver anderledes og fordi musikken ikke er indspillet til at lyde sådan. Men til film og serier kan det nogle gange give en mere fordybende oplevelse, takket være det bredere lydbillede i denne rumlige lyd. Her har du i hvert fald muligheden, hvis du ønsker det.

Så Elite 8 Active tilbyder måske ikke de allerbedste versioner af nogle af disse funktioner, men de har stort set alt, hvad man kan ønske sig af et par trådløse øretelefoner i 2023 (bortset fra hi-res audio codecs), og funktionerne er alle helt fine.

Funktioner: 5/5

Jabra Elite 8 Active: Lydkvalitet

God lydkvalitet

Særligt klar diskant

Bassen lyder mindre detaljeret end hos nogle af konkurrenterne

Generelt lyder disse høretelefoner fra Jabra rigtig godt. Stemmer og instrumenter lyder generelt meget klart og kan også godt skelnes fra hinanden, så det ene ikke ofte overdøver det andet. Især de høje toner gengives meget tydeligt. Det mærker man f.eks. tydeligt med bækkenerne i et trommesæt. Det skyldes, at de kommer meget frem i mixet.

Desværre er bassen lidt mindre detaljeret, end vi gerne ville se. Det er ikke, fordi der næsten ingen bas er. En stortromme er f.eks. let at høre og endda føle, men basguitarer kommer ikke altid til deres ret i det endelige mix. De dybeste baslyde kommer til deres ret, men de lidt mindre dybe toner forsvinder lidt på lidt mere tætpakkede numre.

Selvfølgelig kan du stadig lege lidt med equalizeren for at skabe din egen indstilling. Derudover kan du også bare vælge en af de 5 andre forudindstillinger (ud over den neutrale standardforudindstilling) for at se, om de kan skabe en lyd, der passer dig bedre. For eksempel kan forudindstillingen 'Bass boost' delvist løse vores ovenstående problem med baslyden.

Lydkvalitet: 4/5

Jabra Elite 8 Active: Design

Kompakte øretelefoner, der sidder godt

Betjeningen kræver lidt tilvænning

Silikonematerialet holder på meget snavs

Når det gælder designet, har vi ikke meget at udsætte på Jabra Elite 8 Active. Høretelefonerne er pæne og kompakte, og takket være deres silikonehylster sidder de også godt fast i øret uden ekstra finner eller ørekroge.

Dette materiale har dog en åbenlys ulempe. Der klæber meget snavs til det, Så støv og andet skidt, kan ret hurtigt sætte sig fast i øretelefonernes kabinet og ikke kun i ørepropperne. Heldigvis kan du bare skylle disse øretelefoner under vandhanen, hvis de bliver lidt beskidte, så det gør i det mindste rengøringen ret nem.

Betjeningen kan kræve lidt tilvænning, hvis du er vant til trådløse øretelefoner med touch-betjening. Selv om fysiske knapper føles mere præcise at styre, er det bedre med touch-betjening, når det gælder in-ear høretelefoner. For med fysiske knapper på øretelefoner, kan man komme til at skubbe dem længere ind i øret, og det er ikke særlig praktisk eller behageligt. Her kræver det heldigvis ikke så mange kræfter at trykke på de to knapper på siden (en pr. høretelefon), og knappens placering sikrer også, at det ikke skubber ørestykkerne længere ind i øregangen, men bare mod din øreprop.

Det er også meget praktisk, at du kan betjene øretelefonerne selv med handsker på, takket være de fysiske knapper. Det er især nyttigt under de ekstreme forhold, de skal kunne holde til.

På Jabra Elite 8 Active var Google Assistant låst til højre øretelefon og blev aktiveret, når vi holdt knappen inde. Det betød, at vi ikke kunne bruge den fysiske knap til at skrue op eller ned for lydstyrken og måtte finde telefonen i stedet, hvilket var lidt irriterende.

Det er små ulemper, som man heldigvis generelt vænner sig til meget hurtigt, så her får øretelefonerne så god en score.

Design: 5/5

Skal du købe Jabra Elite 8 Active?

Swipe to scroll horizontally Kategorie Bemærkninger Katakter Funktioner Jabra Elite 8 Active har stort set alle de funktioner, du kan forvente af et par førsteklasses øretelefoner, og funktionerne er også af virkelig god kvalitet. 5/5 Lydkvalitet Lyden er meget god, men ikke fantastisk. Der er mere fokus på det solide design end på lydkvaliteten, men overordnet set lyder Elite 8 Active alligevel rigtig godt. 4/5 Design Ørepropperne er kompakte og behagelige, og de bliver på plads uden ekstra vinger og lignende. Desuden kan de holde til næsten alt. 5/5 Værdi Det er et par dyre høretelefoner, men de er enormt robuste og har stort set alle de funktioner, man forventer i denne prisklasse. 4,5/5

Køb dem, hvis...

Du er på udkig efter robuste høretelefoner, der også lyder godt

Disse øretelefoner følger ikke kun Jabra "testet som de stærkeste øretelefoner i verden", men de lyder også godt og har stort set alle de funktioner, du kan forvente af trådløse premium-øretelefoner nu om dage.

Du vil have behagelige høretelefoner til træning

Høretelefonerne er meget kompakte, rimeligt lette og sidder godt fast i ørerne. Silikonematerialet sidder fast i øret af sig selv, så øretelefonerne ikke bare falder ud af øret.

Køb dem ikke, hvis...

Du har et strammere budget

De mest robuste øretelefoner i verden har også en høj pris. Med en vejledende udsalgspris på 1.599 kr. passer disse øretelefoner simpelthen ikke ind i alles budget.

Du er på udkig efter den bedste lydkvalitet

Det er meget rart, at disse øretelefoner leverer god lydkvalitet sammen med det robuste design, men i denne prisklasse kan du helt sikkert finde trådløse øretelefoner, der leverer bedre lyd (og bedre ANC, for eksempel).

Jabra Elite 8 Active: Alternativer

Swipe to scroll horizontally Jabra Elite 8 Active Bose QuietComfort Earbuds II Samsung Galaxy Buds 2 Pro Pris 1.599 kr. 2.299 kr. 1.799 kr. Drivere 6 mm 9,3 mm 10 mm Noise-cancelling Ja Ja Ja Batteri 8 timer (øretelefoner), 32 timer ekstra med opladningsetuiet 6 timer (øretelefoner), 18 timer ekstra med opladningsetuiet 5 timer (øretelefoner), 13 timer ekstra med opladningsetuiet Vægt 5 gram pr. øre 6,2 gram pr. øre 5,5 gram pr. øre Forbindelser Bluetooth5.3, (Bluetooth Low Energy, Bluetooth-multipoint, Google Fast Pair, SBC, AAC) Bluetooth 5.3, (SBC, AAC) Bluetooth 5.3, (24-bit audio) Vandtæthed IP68 (øretelefoner), IP54 (opladningsetui) IPX4 IPX7 Andre funktioner HearThrough, rumlig lyd fra Dolby CustomTune audio Samsung Seamless Codec

Bose QuietComfort Earbuds II

Disse høretelefoner fra Bose har en endnu højere pris, men de leverer bedre lydkvalitet og bedre ANC, så hvis det primært er det, du leder efter, er disse måske et bedre valg. De er dog ikke nær så robuste som Jabra Elite 8 Active. Læs hele anmeldelsen af Bose QuietComfort Earbuds II her: Bose QuietComfort Earbuds II