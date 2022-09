Apple släppte traditionsenligt en ny iPhone i september, och även om iPhone 14 inte var något stort steg vare sig för mänskligheten eller iPhone-serien, är den en småtrevlig uppgradering av fjolårets iPhone 13.

Men hur står sig egentligen grundmodellen av iPhone 14 mot förra årets flaggskepp iPhone 13 Pro? Frågan är intressant inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv, eftersom äldre Apple-telefoner har en tendens att få en priskapning när nya modeller introduceras.

Är skillnaden mellan iPhone 14 och iPhone 13 Pro inte större än att det är värt att satsa på den äldre av de två, och då kanske till och med få mer för pengarna? Det ska vi ta reda på i den här artikeln, där vi jämför iPhone 14 och iPhone 13 Pro utifrån Pris, Design, Skärm, Kamera och Prestanda.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: Pris

Grundmodellen av iPhone 14, med 128 GB lagringsutrymme, kostar 11 990 kronor hos återförsäljare som Amazon, Webhallen, Mediamarkt och Power.

Den ett år äldre iPhone 13 Pro med samma lagringsutrymme kostar 12 286 kronor hos Amazon, Mediamarkt, med flera.

Vi förväntar oss att priset på 13 pro kommer att sjunka inom en snarare framtid än vad vi får se iPhone 14 till reapris, men som det ser ut nu betalar du alltså omkring 12 000 kronor oavsett vilken av telefonerna du väljer.

Apple iPhone 13 Pro (128 GB) - alpingrön: 12 286 :- | Amazon Apple iPhone 13 Pro släpptes i september 2021 och har, med undantag för kortare kampanjerbjudanden, legat på ungefär samma prisnivå sedan dess. Hos Amazon och flera andra återförsäljare kan du köpa modellen med 128 GB för 12 286 kronor.

Apple iPhone 14 (128 GB) - midnattsblå: 11 990 :- | Amazon Apple iPhone 14 släpptes i september 2022 och ser ut som iPhone 13, men har fått en hel del uppgraderingar under huven, som en bättre kamera, ett nytt system för att hantera värmeutveckling samt bättre batteritid. Du kan köpa grundmodellen av iPhone 14 med 128 GB för 11 990 kronor.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: Design

En av nyheterna under årets presentation av nya iPhone-modeller var den häftiga och praktiska ersättaren till flärpen på iPhone-skärmens framsida, vid namn Dynamic Island. Dessvärre är det bara iPhone 14 Pro som utrustats med denna nyhet, medan iPhone 14 fortfarande har samma gamla flärp som iPhone 13 och iPhone 12. Faktum är att de tre telefonerna är mer eller mindre identiska, och det samma gäller när vi jämför iPhone 14 och iPhone 13 Pro.

De är lika tjocka, eller ja, iPhone 14 är ynka 0,1 millimeter tjockare om man ska vara petig, och iPhone 13 Pro är något tyngre med sina 204 gram. Det beror på att ramen på iPhone 13 Pro är tillverkad av förstklassigt rostfritt stål som gör att den känns aningen mer premium än iPhone 14.

Fler skillnader visar sig om du vänder på de båda mobilerna – iPhone 13 Pro har tre kameramoduler medan iPhone 14 har två.

Färgmässigt skiljer de sig också åt – iPhone 13 Pro finns i färgalternativen sierrablå, grafit, guld, silver och alpingrön och iPhone 14 i blå, lila, midnatt, stjärnglans och röd.

iPhone 14 finns tillgänglig i lila. (Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: Skärm

Både iPhone 14 och iPhone 13 Pro har en OLED-skärm på 6,1" med en upplösning på 1170 x 2532.

De är dock inte helt identiska, då iPhone 14 har en uppdateringshastighet på 60 Hz, medan iPhone 13 Pro är utrustad med Apples 120 "Pro Motion"-teknik, som ger en mjukare upplevelse när du scrollar genom webbsajter och foton.

Som om inte iPhone 13 Pro har förnedrat iPhone 14 nog har den också en ljusstarkare skärm att skryta med.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: Kamera

Det råder ingen tvekan om att iPhone 14 har en bättre kamera än iPhone 13, och det beror till stor del på att den tagit inspiration av iPhone 13 Pro.

Huvudsensorn på iPhone 14 av allt att döma identisk med den som iPhone 13 Pro, och då de båda använder sig av Apples A15 Bionic-chip har de samma bildbehandlingsmöjligheter.

Den nya funktionen Photonic Engine, där de bästa pixlarna från flera olika exponeringar kombineras, är dock iPhone 14 ensam om här, och det kan innebära att du kan få något bättre resultat när du fotograferar med en iPhone 14 i svaga ljusförhållanden, än om du tar samma bild med iPhone 13 Pro.

Den tidigare nämnda tredje kameramodulen ger iPhone 13 Pro ett stort övertag när det kommer till att fotografera med zoom, då den har en dedikerad telefotolins för ändamålet.

För selfies och videosamtal är dock iPhone den bättre av de två, för trots att båda har 12 megapixel-kameror på framsidan har iPhone 14 en större bländare än iPhone 13 Pro, och dessutom autofokus.

iPhone 13 Pro har en dedikerad lins för telefoto vilket iPhone 14 saknar. (Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: Prestanda

Båda enheterna använder A15 Bionic-chippet och har 6 GB RAM, men det innebär inte automatiskt att de presterar helt likvärdigt i alla situationer.

Vad det verkar har iPhone 14 och iPhone 13 Pro nämligen olika systemkretsar, och iPhone 14 har det långsammare LPDDR4X-minnet medan iPhone 13 Pro använder LPDDR5-minne.

För dig som behöver mycket lagring har iPhone 13 Pro mer att erbjuda, då du kan köpa enheten med 1 GB minne, medan Apple har satt gränsen vid vid 512 GB för iPhone 14.

Vid nämnde tidigare att iPhone 14 är aningen tjockare än iPhone 13 Pro, och det kan bero på att den har ett lite större batteri. Detta i kombination med ett förbättrat system för kylning gör att iPhone 14 har goda möjligheter att klå iPhone 13 Pro som känd för sin grymma batteritid. Den sistnämnda har dock ett ess i rockärmen i form av den energisparande funktionen där den kan skala ner skärmens uppdateringsfrekvens till 10 Hz vid behov.

Slutsatsen blir att vi att göra med två mobiltelefoner som ligger mycket nära varandra när det kommer till batteritid, så det är inte den här punkten som bör bli avgörande om det är mellan de här två telefonerna du väljer.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: Vilken bör du köpa?

Det går inte att komma ifrån faktumet att iPhone 14 är mycket lik föregångaren iPhone 13, och att uppgraderingarna förvisso är betydelsefulla men små och få.

Fjolårets Pro-modell, iPhone 13 Pro har både en bättre skärm och en mer mångsidig kamera än vad iPhone 14 har, och prestandamässigt har de betydligt fler likheter än skillnader.

Prismässigt ligger de båda också väldigt nära, men med nya Pro-modeller lanserade skulle det inte förvåna oss om vi snart får se prissänkningar från de stora återförsäljarna på iPhone 13 Pro – och kan du spara en tusenlapp eller två på att välja iPhone 13 Pro framför iPhone 14 är det i vår bok inget snack om att det är den äldre av de två som du ska välja.