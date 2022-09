Det finns en ny iPhone i stan, eller fyra rättare sagt. För under Apples Far Out-evenemang den 7 september fick vi se iPhone 14 presenteras, tillsammans med den större iPhone 14 Plus, samt iPhone 14 Pro och 14 Pro Max. Föga förvånande fick alla nya telefoner tekniska uppgraderingar, men den kanske mest intressanta nyheten, Dynamic Island, utrustades bara Pro-modellerna med.

Det ser vid en första anblick ut som att iPhone 14 inte alls skiljer så mycket från föregångaren iPhone 13, men stämmer det verkligen? Här ska vi ta reda på den saken, genom att jämföra grundmodellerna av iPhone 14 och 13 utifrån Pris, Design, Skärm, Kamera och Prestanda.

iPhone 14 vs iPhone 13: Pris

iPhone 14 har en något högre prislapp än vad iPhone 13 hade när den var ny. Vill du köpa årets iPhone finns den tillgänglig hos de största svenska återförsäljarna, såsom Amazon (opens in new tab), Webhallen (opens in new tab), Mediamarkt (opens in new tab) och Power (opens in new tab) och kostar från 11 990 kronor.

Den ett år äldre iPhone 13 med 128 GB går att hitta för under 10 000 kronor hos vissa återförsäljare, och inte ens om du väljer versionen med 256 GB blir den lika dyr som grundmodellen av iPhone 14. Nedan ser du de senaste priserna och erbjudandena på telefonerna.



(opens in new tab) Apple iPhone 14 (128 GB): 11 990 :- | Amazon (opens in new tab) Den billigaste modellen av iPhone 14 kostar 11 990 kronor. Du kan köpa den hos Amazon med fri frakt till dörren eller närmaste ombud.

iPhone 14 vs iPhone 13: Design

Den som såg fram emot en helt ny design på efterträdaren till iPhone 13 kan inte vara annat än besviken. Det har nämligen helt väldigt lite på den här fronten – ingenting för att vara exakt.

Dimensionerna är identiska, materialen på fram- och baksidan är desamma, Lightning-porten hänger fortfarande kvar och båda telefonerna har IP68-certifiering mot damm och vatten.

Materialen är också samma: både framsidan och kroppen är gjorda av halvblankt glas med titankanter. Skärmen fortsätter att dra nytta av Ceramic Shield-skydd, som introducerades med iPhone 13, för att ytterligare öka skyddet mot stötar och fall.



Precis som iPhone 13 saknar iPhone 14 funktioner som Always-on Display och Pro Motion, som endast finns på iPhone 14 Pro och Pro Max.

Köper du en iPhone 14 finns det egentligen bara ett sätt att skilja den åt från en iPhone 13 – genom att välja en av de nya färgerna som introducerades i år.

Du kan välja att få din iPhone 14 i färgerna blå, lila, midnatt, stjärnglans och röd.



iPhone 13 finns i färgerna rosa, blå, midnatt, stjärnglans, röd och grön.

iPhone 14 eller iPhone 13? Endast den lila färgen avslöjar att det är den senaste modellen av Apples telefon som vi tittar på. (Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13: Skärm

iPhone 14 har praktiskt taget samma utseende som iPhone 13, med samma 6,1-tums Super Retina XDR OLED-skärm med 60 Hz uppdateringsfrekvens och 2532 x 1170 upplösning, samtidigt som den behåller flärpen, där sensorerna och frontkameran sitter.

Vill du ha en iPhone med nya Dynamic Island i stället för flärpen får du alltså punga ut några tusenlappar extra och köpa iPhone 14 Pro.

iPhone 14 vs iPhone 13: Kamera

Precis som iPhone 13 är iPhone 14 utrustad med två 12 MP-kameror, en huvudkamera och en ultravidvinkelkamera, men sensorerna och pixlarna är större. Dessutom är bländaröppningen större. Enligt Apple innebär detta en 49-procentig förbättring av prestanda i svagt ljus. Även Photonic Engine, som kan kombinera flera exponeringar till en, hjälper till att förbättra foton tagna i svaga ljusförhållanden.

Videostabiliseringen är också förbättrad, tack vare nya Action Mode, som kombinerar optisk och elektronisk stabilisering och minskar behovet av en tripod.

Sist men inte minst har frontkameran på 12 MP är utrustats med TrueDepth-teknik och en autofokussensor, som förbättrar selfies och gruppbilder på avstånd.

När det kommer till kamera- och video har med andra ord en hel del hänt sedan iPhone 13, även om det inte är några revolutionerande förbättringar.



iPhone 14 vs iPhone 13: Prestanda

iPhone 14 har en förbättrad version av A15 Bionic-chippet som även finns i iPhone 13 Pro, och som skiljer sig från den normala varianten som finns i iPhone 13 genom att den har en kraftfullare GPU och några ytterligare förbättringar som ger bättre prestanda än tidigare modeller.



Batteritiden är dock ganska likartad mellan iPhone 14 och 13, båda smarttelefonerna har en genomsnittlig daglig batteritid på 19-20 timmar. Båda har MagSafe- och Qi-laddning, och det är också möjligt att ladda smarttelefonen via Lightning-kontakten.

Iphone 14 har en ny och intressant funktion, som du vi dock hoppas att du aldrig ska behöva använda, som gör att den kan identifiera när användaren varit med om en trafikolycka, och vid behov larma räddningstjänsten. Telefonen har också stöd för satellitanslutning, Satellite SOS, som gör att telefonen kan användas för för att larma om du befinner dig i en miljö där du inte har någon uppkoppling. Funktionen kommer dock bara till en början att släppas i USA och Kanda.

iPhone 14 har stöd för satellitanslutning – men vi i Sverige får vänta på funktionen. (Image credit: 123RF)

iPhone 14 vs iPhone 13: Vilken bör du köpa?

Förhandsryktena stämde – iPhone 14 bjuder inte på större förändringar av iPhone 13 än att de egentligen är försumbara för den genomsnittliga användaren.

De största förändringarna har skett på kamerafronten, där iPhone 14 utan tvekan är den bättre av de två, och prismässigt, då iPhone 14 är dyrare än vad iPhone 13 någonsin har varit.



Äger du redan en iPhone 13 finns det egentligen ingenting som motiverar en uppgradering till iPhone 14 – de största nyheterna hittar du i stället hos iPhone 14 Pro.

Ska du uppgradera från en äldre modell bör du ställa dig frågan om de relativt blygsamma prestandaförbättringarna som iPhone 14 har fått är tillräckligt viktiga för att betala extra för, och hittar du en iPhone 13 till kampanjpris blir den frågan än mer relevant.