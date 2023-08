Google One VPN - Recension

Om du har användning av det extra lagringsutrymme på 2TB som Google One Premium-paketet erbjuder kan det vara värt att titta närmare på Google One VPN samtidigt. Det är en väldigt enkel VPN-tjänst som krypterar din trafik från obehöriga. Samtidigt är den väldigt begränsad, så om du behöver något mer än det allra mest grundläggande för din mobil får du titta åt ett annat håll. Den finns inte till Mac eller Windows, du kan inte välja land och mycket mer.

Google One VPN är en väldigt enkel VPN-tjänst som mest tillkommer som en bonus m du prenumererar på Google One, företagets premiumtjänst med främst ökat utrymme för molnlagring.

Här är det viktigt att understryka just ordet ”enkel”, för vi menar det verkligen. Det finns knappt några valmöjligheter, inställningar eller funktioner att hämta här. Du kan faktiskt inte ens välja anslutningsplats. Det nästan enda du kan göra är att trycka på anslutningsknappen, då kopplar tjänsten upp sig mot en server i ditt land och krypterar din trafik.

Google One VPN funkar förresten bara på enheter som kör Android eller Ios/IpadOS, det vill säga telefoner och surfplattor med Android eller Iphone och Ipad. Tjänsten finns inte till Windows, Mac, Linux eller något annat system och det saknas möjligheter att installera den manuellt på något sätt alls.

Om du hade hoppats kunna komma åt amerikanska Netflix eller brittiska BBC Iplayer får du titta efter en annan tjänst. Samma sak om du hoppats kunna lägga in Google One VPN på din router eller liknande.

Men, letar du efter en helt mobilanpassad VPN-tjänst som verkligen bara är att trycka på en knapp för att komma igång och skydda dina internetaktiviteter på publika wifi-nät. Då kan det faktiskt vara en helt annan historia.

I den här recensionen kommer vi att titta närmare på vad Google One VPN erbjuder, vad den inte erbjuder och undersöka om det här ändå kan vara valet för dig.

Android-appen har möjlighet att välja vilka appar som ska köras över VPN (Image credit: Daniel Hessel)

Vad är Google One VPN?

Även om Google One VPN är betydligt enklare än de stora namnen inom VPN så är det ändå en riktig VPN-tjänst (inte att jämföra med Apples Privat Reläservice, som mer är ett nästan-VPN). I och med det levererar den också samma slags grundläggande säkerhetsfördelar som andra tjänster.

Slå på tjänsten och appen dirigerar all din trafik genom en säker, krypterad tunnel. Obehöriga ögon kan därför inte komma åt dina data ens på de mest osäkra öppna nätverken. Samtidigt ersätts din IP-adress med en av Googles, vilket gör det svårare för företag att övervaka dig (ja, vi är medvetna om ironin i det hela när tjänsten kommer från Google).

Den stora nackdelen är attGoogle One VPN saknar stöd för att välja din nya virtuella plats. Utöver att koppla upp sig på en server i det land du befinner dig får du ingen som helst information om uppkopplingen via appen. Samtidigt kan du inte själv välja plats, så att du exempelvis kan titta på amerikanska streamingtjänster här i Sverige.

Det finns inte direkt några drivor av funktioner i övrigt heller, särskilt om du använder Ios-appen. Till Iphone och Ipad kan Google One VPN koppla upp, koppla ner och slå på/av notiser, that’s it! Det finns verkligen inget mer där.

Till Android blir det en smula mer intressant i alla fall. Här hittar du en kill switch som automatiskt stryper internetanslutningen om din uppkoppling försvinner, exempelvis wifi-nätverket du är anslutet till och telefonen vill gå över till mobilnätet.

Android-appen har även en enkel hoppa över-funktion, som fungerar som en enkel split tunneling-funktion. Om en app skulle sluta fungera med VPN igång kan du helt enkelt låta den koppla upp sig utanför VPN-tunneln istället. I de flesta fall behöver du nog inte den funktionen, men det är en behändig sådan att ha oavsett.

Google One VPN finns bara till mobiler och surfplattor (Image credit: Daniel Hessel)

Väl uppkopplad finns det en ”snooza i fem minuter” knapp i Android-appen. Den pausar VPN-uppkopplingen i fem minuter och kopplar sedan upp dig igen automatiskt (du kan klicka på snooze-knappen flera gånger för att ackumulera femminutersintervaller. Om du inte behöver använda VPN-tunneln på ett tag kan du alltid stänga av tjänsten, men då kan du också glömma bort att slå på den igen. Där kommer det värdefulla med en snooze-knapp in i bilden.

Där slutar dock funktionslistan för Android. Det är en väldigt kort lista, men det mest grundläggande finns med och det kan vara nog för mindre krävande användare.

Sparar Google One VPN några loggar?

När du kopplar upp dig mot de flesta VPN-tjänster sänds både inloggningsinformation och användartrafik genom samma server. Den enskilda datorn vet därmed din identitet och från vilken plats du ansluter. Det kan leta till att illasinnade eller hackade VPN-tjänster kan logga dina aktiviteter och härleda dem till ditt konto.

Google One VPN är designat på så sätt att du loggar in genom en server, men ditt webbsurfande ruttas genom en annan. På så sätt vet den första datorn vem du är, men inte vad du gör. Den andra datorn vet vad du gör, men inte vem du är. Inte ens Google kan se vilka sidor du besöker och därmed inte logga dem heller.

Tjänsten loggar däremot några grundläggande och generella data om ditt VPN-användande. Exempelvis hur många uppkopplingar du gjort under de senaste 28 dagarna och hur många aktiva uppkopplingar som finns på ditt konto just nu. Men den typen av data är inte ovanligt, utan många VPN-tjänster loggar hur många enheter som är anslutna till ett konto för att det maximala antalet enheter inte ska överskridas. Samtidigt finns det inget där som kan länkas samman med vad du gör online.

Google har släppt några referensbibliotek som öppen källkod, så att vem som helst kan titta närmare på dem (Image credit: Google)

Samtidigt har Google knappast det bästa ryktet när det kommer till användarintegritet, de lever ju ändå på sina annonser och att rikta dem mot användare. Som tur är behöver du inte köra på blind tro när det kommer till deras VPN-tjänst. Google har faktiskt öppnat upp källkoden till några referensbibliotek för sina appar, vilket låter alla med teknisk kunskap att titta närmare på hur de fungerar. Dessutom granskades VPN-tjänsten av NCC Group under 2021.

Deras sammanfattning var generellt sett positiv. NCC Group konstaterade att tjänsten fungerade som utlovat och förklarade hur Google hade vidtagit åtgärder för att säkra upp systemet. Exempelvis kan illasinnade anställda inte installera någon form av bakdörr till tjänsten.

Rapporten varnade dock för att de tekniska skydden ”inte kategoriskt eliminerade möjligheten för Google att bryta mot sina egna integritetslöften”. Men det är ett betyg som de flesta VPN-tjänster skulle få faktiskt. Vid granskningen funkade allt som det skulle, men leverantören kan börja fuska framöver.

Överlag kommer systemdesignen, öppen källkod och granskningar aldrig vinna över de största Google-skeptikerna. Men samtidigt har Google One VPN mer stöd för sitt påstående att inte spara loggar än de flesta konkurrenter.

Google One VPN är lättanvänd, mest för att det inte finns så många funktioner (Image credit: Screenshot)

Hur mycket kostar Google One VPN?

Google One VPN är tillgängligt som en extrafunktion i Google One Premium och högre samt tillgängligt i följande länder:

Australien

Belgien

Danmark

Finland

Frankrike

Irland

Island

Italien

Japan

Kanada

Mexiko

Nederländerna

Norge

Schweiz

Spanien

Storbritannien

Sverige

Sydkorea

Taiwan

Tyskland

USA

Österrike

(efter att du börjat betala för prenumerationen kan du resa till andra länder än ovanstående och fortfarande ansluta. Men det är ingen garanti och eftersom tjänsten ansluter till en server i ett tillgängligt land kan det leda till anslutningsproblem. Säg att du är i Ungern och tjänsten ansluter till en server i Tyskland så kan det ställa till det för lokalt innehåll.)

Google Ones betalningsnivåer bygger i första hand på hur mycket lagringsutrymme du betalar för. Ju mer utrymme, desto fler extrafunktioner. Google One Basic ger dig 100 gigabyte, Standard ger dig 200 gigabyte och Premium ger dig 2 terabyte. Det är i Google One Premium, för 99 kronor per månad, som Google One VPN ingår. Beroende på land får du olika extraförmåner, som här i Sverige utgörs av extra redigeringsfunktioner i Google Photos och VPN-tjänsten.

Prenumerationskostnaden, månadsvis, är billigare än vad många konkurrenter tar för sina månadsplaner. ExpressVPN, Cyberghost, Hotspot Shield och liknande ligger på omkring 130 kronor i månaden när du betalar per månad (men betydligt lägre om du låser upp dig på årsavtal).

Årsprenumerationen ligger på 999 kronor, eller 83,25 kronor per månad. Det är istället betydligt dyrare än vad du betalar för andra VPN-tjänster, där Private Internet Access ligger omkring 35 kronor i månaden för en årsplan och närmare 20 kronor för en tvåårsplan. Då får du samtidigt en betydligt kraftfullare VPN-tjänst, men måste göra avvägningen om det är för lagringen eller VPN du betalar i första hand.

Google One VPN ingår om du betalar för 2TB lagringsutrymme hos Google (Image credit: Google)

Hur lätt är Google One VPN att använda?

Google One-appen gör inte den minsta ansträngning att försöka matcha de stora VPN-drakarna när det kommer till stil och flärdfullhet. Det är egentligen bara en webbsida där VPN-avsnittet bara är ett bland övriga funktioner inom Google One.

Samtidigt är det en extremt enkel VPN-tjänst att använda. Allt du behöver göra är att trycka på anslutningsknappen (om det är första gången behöver du även godkänna att Google lägger till sig sig som en VPN-anslutning) och sen är du uppkopplad inom någon sekund.

Androidanvändare kan göra det ännu enklare genom att lägga till Google One VPN till snabbinställningarna. Då behöver du bara svepa ner inställningsmenyn och trycka på VPN-knappen för att ansluta. Att stänga av anslutningen är lika simpelt det.

Google One VPN kan inte användas för att låsa upp exempelvis amerikanska Netflix (Image credit: Netflix)

Låser Google One VPN något?

De flesta VPN-tjänster låter dig ansluta till tjänster i andra länder, så att det ser ut som att du befinner dig på Manhattan medan du egentligen sitter i Mölnlycke. På så vis kan du komma åt innehåll som i normala fall inte är tillgängligt i ditt land.

Google One VPN väljer automatiskt server åt dig, fast i samma land som du befinner dig i. Eftersom du inte kan ändra den biten själv kommer du inte kunna låsa upp något alls med tjänsten.

Samtidigt kollar streamingtjänsterna regelbundet efter användare som ser ut att ansluta via ett VPN och blockerar dessa. Kan du råka ut för samma sak om du använder Google One VPN, fast i ditt eget land?

Vi testade tjänsten mot Netflix, Cmore, Svt Play, Amazon Prime och Disney+ utan några som helst problem. Således är fördelen med Google One VPN att du inte blir blockad från någon tjänst, även om du inte kan ansluta till saker i andra länder.

Enkelheten till trots får vi rätt bra hastighet med Google One VPN (Image credit: Daniel Hessel)

Hur snabbt är Google One VPN?

Vi testade Google One VPN genom att installera appen på en Google Pixel 7 Pro och Iphone 13 Pro, uppkopplade mot en router från Netgear.

Med VPN avstängt uppnådde vi hastigheter på ungefär 240 Mbps. Med Google One VPN aktiverat reducerades hastigheterna, men bara minimalt, till mellan 200 och 225 Mbps.

För att ta ett exempel körde vi appar från ExpressVPN, Surfshark, IPVanish och Mullvad på samma enheter och uppnådde hastigheter på mellan 125 och 150 Mbps, vilket är betydligt långsammare än Google One VPN.

Samtidigt ska alla såna här typer av hastigheter tas med en nypa salt. Det finns såklart en enorm mängd variabler som påverkar VPN-hastigheten och du kommer högst troligt att se helt andra hastigheter om du mäter själv beroende på operatör, router, plats, tid på dagen och mycket annat.

Omdöme: Så bra är Google One VPN

Google One VPN saknar ett flertal enormt viktiga funktioner. Möjligheten att byta plats, låsa upp material eller ens köra tjänsten på en Windows- eller Mac-dator kommer få många att välja bort tjänsten. Men om du verkligen bara behöver ett grundläggande VPN i mobilen vid enstaka tillfällen, som när du ansluter till publika wifi-nät, och du samtidigt har användning av de två terabyte lagring som är huvudnumret här. Då kan Google One VPN faktiskt vara värt ett försök.