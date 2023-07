5 nya tv-serier på Prime Video, Netflix och Viaplay att kolla på i helgen (7 juli 2023)

The Horror of Dolores Roach är en av helgens premiärer.

Den här helgens premiärer på Prime Video och Netflix bjuder på något för alla, så skulle regnet fortsätta ösa ner är kvällarna räddade. På Amazons streamingtjänst ser vi fram emot pulshöjande krigsfilm från Guy Ritchie och lättsam skräck i Sweeney Todd-anda, medan Netflix tillfredställer våra behov av filmer med fransk satir, George Michael och gamla Bond-skådisar.

De bästa nya serierna och filmerna att streama i helgen (7 juli)

Guy Ritchie's The Covenant (Prime Video)

(Prime Video) The Horror of Dolores Roach (Prime Video)

(Prime Video) The Out-Laws (Netflix)

(Netflix) Turn of the Tide (Netflix)

(Netflix) The Swarm (Viaplay)

Actionthrillern The Convenant finns nu att streama på Prime Video. I filmen möter vi sergeanten John Kinley (spelad av Jack Gyllenhaal) vars team befinner sig i Afghanistan för att söka efter sprängmedel. Efter ett bakhåll räddas Kinley av tolken Ahmed (spelad av Dar Salim), och efter att han blir kvar i landet bestämmer sig Kinley för att återvända för att föra sin nya vän till säkerhet.

Guy Ritchie's The Covenant finns att streama nu på Prime Video

Om du gillar mörka skräckkomedier är den nya Prime Video-serien The Horror of Dolores Roach värd att kolla in. Serien baseras på en podcast med samma namn, och sägs vara en slags modern Sweeney Todd.

The Horror of Dolores Roach finns att streama nu på Prime Video

Den nya Netflix-filmen The Out-Laws (inte att förväxla med Prime Video-serien The Outlaws) är en actionkomedi som handlar om en bankdirektör vars bank rånas av brottslingar som han mycket starkt misstänker kan vara hans framtida svärföräldrar.

The Out-Laws finns att streama nu på Netflix

Wham var åttiotalsbandet som du kan tacka (eller anklaga) för julhiten "Last Christmas", och en mängd andra klassiker. I den här dokumentärfilmen, regisserad av Chris Smith som bland annat låg bakom dokumentären Jim and Andy, berättas historien om det hyllade och hånade popbandet genom intervjumaterial med bandmedlemmarna själva.

Wham! finns att streama nu på Netflix

Den franska filmen Gold Brick, eller Doften av framgång som den döpts till på svenska, handlar om en man som tröttnar på sitt lågavlönade jobb på en parfymfabrik och bestämmer sig till att sälja de exklusiva parfymerna bakom sin arbetsgivares rygg i stället. Filmen beskrivs som en komedi men vill också utforska teman som rikedom, makt, hämnd och det ojämlika franska samhället.

Gold Brick finns att streama nu på Netflix