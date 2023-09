3 nyheter på Prime Video och Netflix att kolla på i helgen (15 september 2023)

Den här helgen far vi till rymden med José Hernández, i A Million Miles Away – den nya Prime Video-filmen som redan har fått fina recensioner. Lockas du inte av rymdresor finns det andra nyheter att njuta av, i form av två kärlekshistorier – den ena sockersöt och den andra mörk.

De bästa nya serierna och filmerna att streama i helgen (15 september)

A Million Miles Away (Prime Video)

(Prime Video) Wilderness säsong 1 (Prime Video)

(Prime Video) Love at First Sight (Netflix)

Den nysläppta filmen A Million Miles Away är baserad på den verkliga berättelsen om José Hernández, som kom från enkla förhållanden, började jobba som ingenjör på NASA, och slutligen uppfyllde sin stora dröm om att bli astronaut.

A Million Miles Away går att streama nu på Prime Video

Nu släpps Wilderness på Prime Video – en skruvad serie som är baserad på B.E Jones roman med samma namn. Det brittiska paret Liv och Will har vad som verkar ett helt vanligt och stabilt liv tillsammans, tills Will har en affär. Paret bestämmer sig för att försöka ge förhållandet en nystart genom att bila mellan USA:s nationalparker, men i själva verket har Liv smidit mörka planer om vad som ska hända med Will på den här resan.

Wilderness säsong 1 går att streama nu på Prime Video

En riktigt sliskig romcom är precis vad doktorn ordinerar en regnig septemberkväll, och Netflix levererar. Love at First Sight handlar om två främlingar som träffas på ett plan mot London, tycke uppstår och de vill gärna träffas igen. Problemet? De lyckas inte byta nummer innan de skiljs åt och måste nu försöka hitta varandra i metropolen.

Love at First Sight går att streama nu på Netflix