3 nya filmer och tv-serier på Prime Video, Netflix och Disney Plus att kolla på i helgen (4 augusti 2023)

The Lost Flowers of Alice Hart är en av helgens nya serier.

Snart tar vi helg för första gången i augusti – och sjunker ner i soffan framför några av streamingtjänsternas nyheter.

Den här veckan bjuds vi på en kritikerrosad Marvel-film på Disney Plus, Sigourney Weavers debut som huvudrollsinnehavare i en tv-serie på Prime Video och en efterlängtad andra säsong av en hyllad serie på Netflix.

Faller ingen av nyheterna dig i smaken? På Prime Video Store kan du hyra de senaste filmerna

The Lost Flowers of Alice Hart (Prime Video)

Heartstopper säsong 2 (Netflix)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Disney Plus)

Kvinnan, myten, legenden Sigourney Weaver har medverkat i tv-produktioner förr, men i The Lost Flowers of Alice Hart har hon för första gången i sin nästan 50-åriga karriär huvudrolllen i en serie.

I miniserien, som är baserat på Holly Ringlands bok med samma namn, spelar Weaver huvudrollen som Alice Hart, som kämpar för att övervinna sin barndoms sorg, komma till rätta med sina föräldrars död och konfrontera några traumatiska familjehemligheter.

The Lost Flowers of Alice Hart finns att streama nu på Prime Video

Den första säsongen av Heartstopper hyllades som en av de bästa serierna 2022, så vi har höga förväntningar på den andra säsongen som nu släpps på Netflix. Av allt att döma blir det mer av samma, och de tidiga recensionerna har varit övervägande mycket positiva.

Heartstopper säsong 2 finns att streama nu på Netflix

Du kan fortfarande se Guardians of the Galaxy Vol. 3 på vissa biografer i landet, eller så kan du helt enkelt slå på den i hemmets lugna vrå, då den nu ligger ut på Disney Plus. I den tredje och sista filmen i serien ska Star-Lord och de andra rädda Rocket från den onda forskaren som skapade tvättbjörnen från första början.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 finns att streama nu på Disney Plus